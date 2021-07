Que faisait Indian Red Boy dans la vidéo Instagram Live ?

Le rappeur de CALIFORNIE Indian Red Boy a été abattu sur Instagram, prétendument pour s’être moqué des signes de gang et avoir manqué de respect à une fresque de Nipsey Hussle.

Des images choquantes révèlent les derniers instants avant sa mort où on le voit rire et quelques secondes plus tard, on peut l’entendre demander de l’aide.

Indian Red Boy a été abattu lors d’un Instagram Live Crédits : Instagram/indianredboy

Qu’est-il arrivé à Indian Red Boy lors de sa vidéo Instagram Live ?

Le rappeur de 21 ans de son vrai nom Zerail Dijon Rivera, a reçu trois balles dans la tête lors de sa vidéo Instagram Live.

Des images choquantes publiées en ligne le montrent souriant et riant avec l’influenceur des médias sociaux Kapone quelques instants avant sa mort.

Soudain, trois coups de feu se font entendre et Rivera peut être vu à bout de souffle alors qu’il dit « obtenir de l’aide » avant de s’effondrer sur son siège.

Le lieutenant Ti Goetz du département de police de Hawthorne a expliqué : « Il semble qu’il s’agisse d’une fusillade sans rendez-vous et il semble avoir été pris pour cible… il semble être un membre d’un gang.

Que faisait-il dans la vidéo Instagram Live ?

Le 8 juillet 2021, Indian Red Boy était dans sa voiture au volant à Hawthorne.

Il discutait en ligne avec son ami Kapone, influenceur des médias sociaux, il a été abattu lors d’une attaque apparemment ciblée.

Les rapports indiquent que l’attaque s’est produite dans le bloc 14100 de l’avenue Chadron à 16 heures.

Les pompiers du comté de Los Angeles ont déclaré que Rivera était déjà mort lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux du crime.

Le suspect a pris la fuite avant l’arrivée de la police.

Les autorités sont toujours à la recherche du suspect et examinent les systèmes vidéo dans la région.

Qu’est-ce qu’Indian Red Boy a posté sur Instagram ?

Bien que le motif de la fusillade n’ait pas encore été confirmé, on pense que le jeune homme de 21 ans a été abattu pour se venger de se moquer des signes de gang et d’avoir manqué de respect à une fresque de Nipsey Hussle.

Selon Hot New Hiphop, Indian Red Boy aurait dénoncé Nipsey Hussle en dégradant une peinture murale érigée en l’honneur de Nipsey.

On ne sait pas ce que dit la fresque.

Cependant, juste un jour avant la mort de Red Boy, il aurait été vu dans une vidéo en train de vomir des signes de gang, a rapporté MTO News.

Le point de vente a affirmé que les panneaux étaient « irrespectueux » envers les autres gangs de Los Angeles.

Rivera serait allé sur Instagram Live le lendemain pour expliquer pourquoi il avait fait les pancartes, c’est-à-dire au moment où le tournage a eu lieu.

Nipsey est décédé en mars 2019 après avoir été assassiné devant son magasin Marathon Clothing à South Central, Los Angeles.

Eric Holder, membre du même gang, les Rollin’ 60s, a été désigné comme suspect en lien avec sa mort.

Le jeune homme de 21 ans se serait moqué des signes de gang Crédit : Instagram