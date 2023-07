Que fais-tu quand la musique s’arrête ? Il y a une vie après le rock. – National

Un sage de l’industrie musicale m’a dit un jour que la durée de vie moyenne d’un groupe est d’environ sept ans. Vous vous formez, vous vous améliorez, vous grossissez, vous atteignez un sommet, vous entrez dans un déclin, puis vous vous séparez. Vous brûlez toute votre angoisse et votre énergie de jeunesse, vous vieillissez, vous gagnez de nouvelles perspectives, vous vous retrouvez avec de nouvelles responsabilités et de nouveaux intérêts et vous continuez votre vie.

Mais quelle est la prochaine étape ? Certains, espérant une seconde chance, essaient d’aller de l’avant. D’autres, cependant, ont réalisé que le concert était terminé et qu’il était temps de trouver quelque chose de nouveau. Voici quelques exemples de musiciens en transition vers la vie civile.

Ouvrir une station-service

Ivan Moody est toujours le leader du Five Finger Death Punch de Las Vegas, mais il prépare déjà le terrain pour ce qui va suivre. Il est en quelque sorte un entrepreneur en série ayant déjà fondé une société CBD appelée Moody’s Medicinals. Moody a déménagé à Cheyenne, Wyoming, pour ouvrir une station-service appelée Moody’s Rock Stop. Il est également à l’origine de Ciarra Corral, un établissement ambulatoire qui offre de l’aide aux personnes ayant des problèmes de dépendance et de santé mentale. Les deux auront leur grande ouverture le 15 juillet.

Étudier pour devenir chiropraticien

Terry Chimes a été recruté par The Clash alors qu’à l’origine le batteur Topper Headon ne pouvait pas continuer (il aurait pu utiliser un endroit comme Ciarra Corral). Il a également eu des concerts avec Generation X, Hanoi Rocks et Black Sabbath. En 2003, il est entré au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre de The Clash. En dehors de la musique, il a été très impliqué dans la branche britannique des Boy Scouts tout en dirigeant son cabinet chiropratique dans l’Essex. Vous avez un torticolis au cou ? Le Dr Chimes peut vous aider.

Apprendre à être horloger

Dan Spitz a battu tous les records d’Anthrax pendant quelques décennies avant de passer à l’horlogerie. Il est titulaire de diplômes suisses et américains en horlogerie et est maintenant instructeur certifié pour Chopard, l’une des marques de montres de luxe les plus célèbres de Suisse. Spitz est considéré comme l’un des plus grands horlogers du monde. Si vous voulez suivre, il y a un documentaire sur le travail de Spitz intitulé Great Big Story.

Acquérir une expertise en ornithologie

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Robert Dean était membre de Japan, l’un des groupes les plus intéressants à sortir des suites immédiates du punk britannique. À la fin de ce concert, il a joué avec ABC et Gary Numan avant de décamper au Costa Rica où il s’est livré à son amour de la faune. Il a commencé à observer les oiseaux puis à les peindre. Il est maintenant considéré comme un expert de l’avifaune sud-américaine.

Devenez un peintre acclamé

À l’époque de la drogue Britpop, Justin Frischmann d’Elastica était la moitié d’un couple de power music avec Damon Albarn de Blur. Lorsque cette relation, le groupe et la scène se sont effondrés, elle est restée avec la musique pendant un moment, a animé une série sur l’architecture pour la BBC (elle a déjà pensé à suivre son père dans ce domaine) avant de se lancer dans les arts visuels. Elle est maintenant considérée comme une peintre de classe mondiale.

Pratiquer en tant que Doula

Besoin de quelqu’un pour vous aider à accoucher ? La chanteuse néo-soul Erykah Badu s’est qualifiée comme doula en 2011 – elle s’appelle « Badoula » pour ce concert – et a aidé à mettre au monde près de 50 bébés.

Trouver une religion

Richard Coles s’est d’abord lancé dans la musique en tant qu’enfant de chœur avant de passer au théâtre, puis au groupe gay-positif Bronski Beat. Lorsque le chanteur Jimmy Somerville est parti, Coles l’a rejoint dans The Communards en tant que claviériste. Cela l’a amené à travailler comme acteur, écrivain et animateur de radio tout en étant fortement impliqué dans l’étude de la théologie. Il a été ordonné prêtre dans l’Église anglicane en 2005 et a été vicaire jusqu’à sa retraite en 2022.

Cultivez des citrouilles géantes

Jim Martin était le guitariste des plus grands disques de Faith No More dans les années 80 et 90 avant de quitter le groupe de manière inattendue après 1992. Poussière d’ange album. Bien qu’il ait joué dans d’autres groupes et joué (vous pouvez le voir dans Bill & Ted’s Bogus Journey), sa véritable passion est de cultiver des citrouilles géantes chez lui dans la vallée de Castro en Californie. Il a découvert un paquet de graines de citrouille dans sa quincaillerie locale et a commencé une expérience de jardinage. Certaines de ses gourdes ont fait pencher la balance à plus de 1 000 livres.

Devenez un spécialiste des missiles balistiques

Si vous revenez aux débuts de Steely Dan, Jeff « Skunk » Baxter était le gars incontournable pour les chansons de Walter Becker et Donald Fagen, ainsi que pour les Doobie Brothers. La vie de rock star était belle, mais la véritable passion de Baxter était de jouer à des guerres nucléaires. Il est devenu consultant et spécialiste de la défense antimissile balistique pour l’armée américaine. Comment quelqu’un fait-il ce genre de changement de carrière? Il s’avère que son voisin était un ingénieur à la retraite qui travaillait sur les missiles Sidewinder. Ils se sont mis à parler et Baxter s’est jeté sur le sujet. Il est l’auteur d’un article sur la façon dont la marine américaine pourrait transformer son missile Aegis en un système de défense et l’a remis à son membre du Congrès républicain, qui l’a transmis à la chaîne. L’initiative Star Wars de Ronald Reagan ? Baxter en faisait partie.

Alan Cross est un diffuseur et podcasteur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

