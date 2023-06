"Que fais-tu…": Aus Star révèle les conseils de Kohli lors de la finale du WTC

La finale du championnat du monde de test s’est avérée être un cauchemar pour l’équipe indienne qui a dû faire face à une défaite de 209 points contre l’Australie. Dans la poursuite de 444, l’équipe dirigée par Rohit Sharma a été regroupée pour 234 après que Nathan Lyon et Scott Boland aient pris respectivement quatre et trois guichets. Non seulement les quilleurs, mais aussi leurs frappeurs ont apporté une contribution vitale à la victoire de l’équipe. Travis Head et Steve Smith ont élevé leurs centaines respectifs et ont confortablement dominé les quilleurs indiens. En dehors d’eux, il y avait un autre joueur qui a également impressionné tout le monde et il était le frappeur-gardien de guichet Alex Carey.

Carey a joué un coup brillant de 48 et 66 * lors de la finale du WTC et a donné l’avantage à l’Australie dans le match. Parlant de sa performance, le joueur de cricket de 31 ans a rendu hommage à Smith et à la star indienne Virat Kohli pour leurs conseils, qui l’ont finalement aidé à organiser un bon spectacle.

Dans une récente interview avec Cricket.com.au, Carey a déclaré que les deux joueurs seniors lui avaient conseillé de ne pas jouer un coup de balayage inversé imprudemment. « Quand vous avez Virat Kohli et Steve Smith qui disent, ‘pourquoi faites-vous ça?’, vous les écoutez probablement », a déclaré Carey.

Notamment, le gardien de guichet australien a été renvoyé par Ravindra Jadeja pour 48 alors qu’il tentait de jouer un coup de balayage inversé lors des premières manches de la finale du WTC.

« Il n’était pas nécessaire de jouer ça à The Oval lors des premières manches », avait déclaré Carey après son limogeage.

L’Australie était clairement la meilleure équipe sur tous les fronts tandis que l’Inde n’avait qu’eux-mêmes à blâmer pour une nouvelle défaite dans un événement mondial. Le dernier titre ICC de l’Inde remonte à 2013 et il s’agissait de sa deuxième défaite consécutive en finale du WTC, contre la Nouvelle-Zélande il y a deux ans.

La première affectation de l’Inde pour le cycle 2023-25 ​​du WTC débutera le mois prochain aux Antilles, où elle disputera deux tests.

(Avec entrées PTI)