Que faire sur l’île de Jersey ? Plages, restauration, hôtels et tunnels

C’est une île plus proche de la France que de l’Angleterre, et pourtant elle fait partie des îles britanniques. Il abrite des kilomètres de tunnels construits pendant la Seconde Guerre mondiale, mais par des soldats allemands plutôt que britanniques. Et il a des impôts moins élevés que le Royaume-Uni et ses propres règles financières. Selon Amanda Burns, PDG de l’agence de tourisme Visit Jersey, l’île de Jersey, dans la Manche, ne mesure que huit kilomètres de long et neuf kilomètres de large, mais offre beaucoup de choses à voir pour les visiteurs. “Nous emballons un gros coup de poing”, a déclaré Burns à CNBC par téléphone. “Ce qui est vraiment intéressant, c’est … la singularité géologique de l’île, à travers l’histoire et le patrimoine”, a-t-elle déclaré. Située à environ 120 miles de l’Angleterre – et 14 de la France – Jersey attire les visiteurs qui se rendent sur l’île par ferry ou par vol court.

Maillot original

Bien que l’anglais soit principalement parlé, Jersey a sa propre langue, qui n’est utilisée nulle part ailleurs dans le monde. Le Jerriais, parfois appelé “Jersey French”, s’est développé sur plusieurs siècles et est toujours utilisé sur l’île. Une récente campagne touristique qui met en lumière les bizarreries de Jersey a fait de l’influence européenne continentale de l’île un point d’attraction. “Curieusement britannique… (ish)”, c’est ainsi que la campagne décrit l’île – “l’air de la familiarité britannique cède la place à une sensation curieusement continentale”, poursuit-il. Les visiteurs sont également encouragés à découvrir la nourriture de Jersey, comme les pommes de terre de l’île, appelées Jersey Royals. Les pommes de terre ne peuvent être achetées qu’à Jersey ou en Grande-Bretagne continentale. Bien qu’il n’y ait aucun lien officiel avec la famille royale britannique, Jersey Royals avait une appellation d’origine protégée, ou AOP, un label donné par l’UE aux produits alimentaires. qui ont les liens les plus forts avec le lieu où ils sont fabriqués. Depuis le Brexit, les pommes de terre ont été placées dans un programme similaire au Royaume-Uni.

Les pommes de terre Jersey Royal ne sont disponibles qu’à Jersey et sur le continent du Royaume-Uni. Source : Visitez Jersey

Le propriétaire d’entreprise de Jersey, Marcus Calvani, a fondé une entreprise sur les Jersey Royals aux formes étranges qui ne respectent pas les normes de vente – il fabrique de la vodka avec eux, embouteillée sous le nom de Fluke. “Il faut 11 kilos de Jersey Royals pour faire une bouteille”, a déclaré Calvani. “Il a une belle sensation en bouche qui est … un peu soyeuse et visqueuse. Et la chose étrange que vous en retirez est une légère vanille melon miel au nez.” Calvani a emprunté le nom du surnom original des pommes de terre : Jersey Royal Fluke, nommé lorsque les agriculteurs expérimentaient la culture de ce légume au début du 19e siècle, après le déclin des vergers à cidre. Les bouteilles seront disponibles dans le grand magasin haut de gamme Harrods plus tard cette année, au prix d’environ 50 £ (61 $) chacune.

Est-ce que Jersey fait partie du Royaume-Uni ? La réponse courte est non, mais il s’agit d’une “dépendance de la Couronne britannique”. La relation est expliquée sur le Site Web de la famille royale britannique comme suit : “Il y a trois territoires insulaires dans les îles britanniques qui sont connus sous le nom de dépendances de la Couronne ; ce sont les bailliages de Jersey et de Guernesey qui composent [the] Îles anglo-normandes et l’île de Man. Les dépendances de la Couronne ne font pas partie du Royaume-Uni, mais sont des possessions autonomes de la Couronne britannique.”

Les îles anglo-normandes faisaient partie du duché de Normandie au 11ème siècle – la Normandie étant une région du nord de la France – gouvernée par Henri Ier à partir de 1106. Aujourd’hui, la reine Elizabeth II est appelée le duc de Normandie sur les îles.

Jersey est autonome, avec ses propres règles et systèmes administratifs. Bien qu’il ne fasse pas partie du Royaume-Uni, le gouvernement britannique a la responsabilité de le défendre ainsi que de maintenir les relations internationales.

Histoire et Poudlard

Jersey est devenue une dépendance de la Couronne en 1290, peu de temps après la construction du château de Mont Orgueil, sur la côte est de l’île. Burns l’a décrit comme une “sorte de château de Poudlard”, faisant référence à l’école fictive de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard dans la franchise Harry Potter. Il se trouve au-dessus de Gorey Harbour, que Burns a qualifié de “lieu spectaculaire et emblématique”.

Le château de Mont Orgueil, vieux de 800 ans, à Jersey, avec The Moorings (bâtiment bleu) au premier plan. Source : The Moorings, Jersey

Il existe également des sites antiques sur l’île et, en juillet, le prince de Galles a été nommé patron de La Cotte de St. Brelade, une colonie du sud-ouest de Jersey qui était habitée par des Néandertaliens jusqu’à il y a 250 000 ans. Plus récemment, Jersey a été occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale – la seule partie de l’Empire britannique à être prise en charge par les nazis – qui ont construit tunnels souterrains qui les voyageurs peuvent visiter. Les tunnels ont été créés pour protéger les Allemands des raids aériens alliés, et certaines parties sont ouvertes au public entre mars et octobre.

Compétition amicale

Une autre bizarrerie de la petite île est la compétition de bonne humeur entre ses côtés est et ouest, selon l’hôtelière Iselin Jones, qui dirige avec son mari Matthew L’hôtel et le restaurant Mooringsà proximité du château de Mont Orgueil.

Le port de St. Aubin, Jersey au sud-ouest de l’île. Source : Visitez Jersey

“L’île est très divisée en” easties “et” westies “, donc les gens aiment soit l’est, soit les gens aiment l’ouest”, a-t-elle déclaré. “C’est vraiment l’environnement naturel qui est différent. L’ouest est très [about] les grandes dunes de sable arides … alors que l’est est beaucoup plus composé de sentiers de falaises et de zones boisées.” La baie de Saint-Ouen, qui s’étend sur une grande partie de la côte ouest, est prisée des surfeurs, tandis que Plemont Bay, au nord, dévoile une plage de sable à marée basse. Jersey, qui reçoit beaucoup plus de soleil que le continent, a traditionnellement attiré les familles qui souhaitent passer des vacances à la plage avec un seau et une pelle et les personnes âgées à la recherche d’un séjour relaxant. Mais Visit Jersey tient également à attirer les “créateurs de moments”, ou les jeunes visiteurs qui ont tendance à documenter leurs voyages sur les réseaux sociaux, a déclaré Burns.

Jersey est connue pour ses fruits de mer, comme le homard et les huîtres que l’on voit ici dans la baie de Saint-Ouen. Pierre Longnus | La banque d’images | Getty Images

Ils atteignent “un public ambitieux”, a déclaré Burns. “La taille de ce public est beaucoup plus grande, mais en réalité, la concurrence est également plus intense.” Calvani de Fluke, qui exploite plusieurs points de vente de nourriture et de boissons à Jersey, a déclaré que les types de voyageurs venant à Jersey changeaient. “Nous avons vu des visiteurs plus jeunes, de courte durée et citadins”, a-t-il déclaré. “Et je pense qu’ils adorent ça : ils mangent bien, ils vont au spa, jouent un peu au golf… font deux ou trois nuits puis retournent chez eux [city] appartement.”

Nourriture et boisson

JB’s Brewhouse, une brasserie artisanale et un fumoir à barbecue, est l’un des restaurants de Calvani qui attire des visiteurs de plus loin, a-t-il déclaré. “Les Américains qui viennent chez JB trouvent très amusant que nous fumions comme des cow-boys texans, mais que nous mangions de toutes petites vaches de Jersey”, a-t-il déclaré.

Le propriétaire d’entreprise Marcus Calvani dirige JB’s Brewhouse, à St. Helier, Jersey, un bar et un restaurant qui vend des barbecues de style texan. Source : Groupe Être servi

Burns a déclaré que les jeunes visiteurs aiment également visiter Faulkner Fisheries, lancé par Sean Faulkner, résident de Jersey, en 1980, pour les barbecues d’été. avec pétoncles locaux, homard et huîtres. Sur la côte ouest de l’île se trouve L’hôtel Atlantiquequi fait partie de la collection Small Luxury Hotels of the World, dont le chef Will Holland est une sorte de célébrité, ayant fait des apparitions dans des émissions de cuisine à la télévision britannique. Le Portelet Bay Cafe sert des pizzas et des plats de saison à ceux qui descendent ses marches à flanc de falaise. Et Saint-Hélier, la plus grande ville de l’île, abrite le restaurant Bohemia, qui détient une étoile Michelin depuis 17 ans.

Frais

Jersey est souvent considérée comme un paradis fiscal – les résidents ne paient que 20% d’impôt sur le revenu, contre jusqu’à 45% au Royaume-Uni Selon le Site Web du gouvernement de Jersey. Pour ceux qui participent au programme, les revenus supérieurs à ce niveau sont imposés à 1 %. Il n’y a pas non plus de taxe professionnelle à payer dans de nombreux secteurs, à l’exception des entreprises de services financiers, imposées à 10%, et des entreprises de services publics, imposées à 20%. Cela contraste avec le Royaume-Uni, où l’impôt sur les sociétés est actuellement de 19 % pour toutes les entreprises.

Les vaches Jersey sont célèbres pour le lait riche et crémeux qu’elles produisent. Matt Porteous | Vision numérique | Getty Images

Le secteur financier emploie environ un quart de la population active de l’île, selon l’agence commerciale Localiser Jersey. Pourtant, le coût de la vie “peut être élevé par rapport à d’autres pays”, selon le site Web gouvernemental de l’île. Le prix moyen d’une maison sur l’île était de 660 000 £ au premier trimestre 2022, contre une moyenne britannique de 277 000 £, selon Statistiques Jersey. Les coûts sont problématiques pour Calvani, qui héberge certains de ses collaborateurs.

La marina de St. Helier, le centre financier de Jersey. L’île est connue pour ses incitations fiscales pour les résidents et les entreprises. Ian Gethings | moment ouvert | Getty Images