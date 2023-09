Que faire si vous voyez un avion de combat F-35 dans votre jardin

Ce n’est pas un plaidoyer typique sur les réseaux sociaux. Joint Base Charleston, une base militaire américaine en Caroline du Sud, publiée sur Facebook et X demandant l’aide du public pour retrouver un avion F-35B Lightning II disparu dimanche. Même si le pilote a pu s’éjecter, l’avion n’a pas encore été retrouvé.

Le message indique que le personnel de la base et de la base aérienne du Corps des Marines de Beaufort, également en Caroline du Sud, répond à « l’accident » impliquant l’avion.

L’avion appartient au Marine Fighter Attack Training Squadron 501, Rapports de CNN. Mais l’Air Force participe à la réponse car le F-35 s’est écrasé près de sa base, le Rapports du Washington Post.

Un représentant militaire n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Le pilote s’est éjecté en toute sécurité et a été transféré dans un centre médical local dans un état stable », indique en partie le message. « Les équipes d’intervention d’urgence tentent toujours de localiser le F-35. Le public est invité à coopérer avec les autorités militaires et civiles pendant que les efforts » se poursuivent.

Ceux qui ont des informations sont priés d’appeler le bureau des affaires publiques de la 2e Marine Aircraft Wing au 252-466-3827.

Les blagues, bien sûr, ont été rapides et furieuses, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux se demandant si l’avion n’était pas équipé d’un quelconque type de tracker.

« Le pilote a-t-il laissé son téléphone portable dans l’avion ? Nous savons que le gouvernement peut le suivre », a-t-il demandé. a écrit un utilisateur de Facebook.

Jeremy Huggins, porte-parole de Joint Base Charleston, a déclaré au Washington Post que le transpondeur de l’avion, qui aide habituellement à localiser l’avion, ne fonctionnait pas « pour une raison que nous n’avons pas encore déterminée ».

« L’avion est furtif, il a donc différents revêtements et différentes conceptions qui le rendent plus difficile à détecter qu’un avion normal », a déclaré Huggins au journal.

Il a déclaré que les recherches se concentraient sur le lac Moultrie, « une étendue d’eau trouble qui mesure 75 pieds de profondeur à son point le plus profond et 14 milles de diamètre à son point le plus large ».

Et la base commune de Charleston noté sur X que « sur la base de la dernière position connue de l’avion et en coordination avec la FAA, nous concentrons notre attention au nord de JB Charleston, autour du lac Moultrie et du lac Marion ».

Le lac Marion est le le plus grand lac en Caroline du Sud et couvre 110 600 acres.

Lockheed Martin fabrique le F-35. Son site Internet décrit l’avion comme « l’avion de combat le plus meurtrier, le plus viable et le plus connecté au monde ».

Et aussi, peut-être, l’un des plus difficiles à trouver.

« Les capacités furtives sont confirmées ! » a écrit un utilisateur de Facebook.