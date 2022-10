Que faire si vous vous inquiétez de l’exposition à la technologie dans votre portefeuille

Alors que certaines entreprises portent un coup à leurs actions, le plus gros point à retenir est de ne pas réagir de manière excessive, a déclaré Adam.

Une différence clé est que les entreprises en question sont désormais plus robustes, avec des bénéfices et, dans certains cas, des dividendes en augmentation, a-t-il déclaré.

Quatre sociétés — société mère de Google Alphabet , Amazone parent Facebook Méta et Microsoft – ont collectivement perdu plus de 350 milliards de dollars de leur capitalisation boursière, la mesure de la valeur totale de toutes leurs actions.

Les plus grands noms du secteur pure tech — Pomme , Microsoft et Visa – représentent plus de 45% des revenus dans cet espace, selon Adam.

Alphabet et Méta qui relèvent techniquement des services de communication, représentent 53 % des revenus de ce secteur. Amazone est un acteur majeur dans le domaine de la consommation discrétionnaire.

“La technologie est plus dynamique qu’elle ne l’était”, a déclaré Adam. “C’est dans différentes composantes et secteurs de l’économie et du marché boursier.”

Alors que les investisseurs peuvent penser qu’ils sont diversifiés en détenant différents fonds, ils peuvent en fait avoir beaucoup de duplication dans ces avoirs – et plus d’exposition technologique qu’ils ne le pensent, a déclaré Ryan Viktorin, vice-président et consultant financier chez Fidelity Investments.

“Il s’agit toujours de s’assurer que vous ne vous retrouvez pas dans un portefeuille déséquilibré”, a déclaré Viktorin. “Vous voulez toujours revenir à, ‘Suis-je diversifié pour le calendrier que j’ai, pour la tolérance au risque que j’ai et pour les objectifs que j’essaie d’atteindre?'”

Voici comment procéder.