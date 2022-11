Que faire si vous testez positif pour Covid juste avant les vacances

La saison des fêtes approche à grands pas et vous avez probablement hâte de célébrer en personne vos proches.

Et bien que vous ne vouliez peut-être pas y penser, un test positif pour Covid juste avant l’un de ces rassemblements pourrait mettre un véritable frein à vos vacances.

Alors, si cela se produit, que devez-vous faire ? Il y a une réponse courte et une réponse longue, disent les experts.

La réponse courte est simple : n’y allez pas, même si vous ne vous sentez pas du tout malade.

“Les gens pourraient se sentir assez bien pour participer et penser que les règles ne s’appliquent peut-être pas à eux”, a déclaré le Dr. Dean Blumberg, chef de la division des maladies infectieuses pédiatriques à UC Davis Health, a déclaré à CNBC Make It. “Mais vous devez réaliser que si vous ne suivez pas les conseils du CDC, vous exposerez votre famille et vos amis à un risque d’infection.”

La réponse longue est un peu plus complexe, car vos prochaines étapes pourraient affecter beaucoup de personnes dans votre famille ou votre cercle social.

Une récente enquête par le site de voyage The Vacationer a constaté que plus de 112 millions, soit 43%, des adultes américains prévoient de se rendre à un rassemblement de vacances ou à une destination de vacances pour Thanksgiving cette année, légèrement plus que les 109 millions qui ont déclaré la même chose l’année dernière.

Mais les responsables de la santé mettent toujours en garde contre une poussée hivernale de Covid qui pourrait faire des ravages, tout comme la vague hivernale de cas d’omicron de l’année dernière.

Voici un guide sur ce qu’il faut faire si vous testez positif pour Covid juste avant une réunion de vacances avec vos proches :