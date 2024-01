Que faire si vous souffrez d’une intoxication alimentaire en voyage

Alors que je profitais de ma première visite au Portugal en décembre, j’ai eu la malchance d’être victime d’une intoxication alimentaire tard dans la nuit. Je soupçonne que certaines huîtres crues que j’ai mangées ce jour-là en sont la cause, mais je ne le saurai jamais avec certitude.

Le résultat fut 12 heures d’enfer GI et une visite annulée des palais de Sintra. Tout compte fait, cela aurait pu être pire, mais pour le moment, je n’aurais pas souhaité cette agonie à mon pire ennemi. Malheureusement, les intoxications alimentaires sont une expérience bien trop courante chez les voyageurs.

« L’intoxication alimentaire est généralement causée par la consommation d’aliments ou d’eau contaminés contenant des micro-organismes nocifs tels que des bactéries, des virus, des parasites ou des toxines. » Dr Mark Fischerdirecteur médical régional d’International SOS, a déclaré au HuffPost.

Le terme « intoxication alimentaire » fait ainsi référence aux maladies d’origine alimentaire résultant de l’ingestion de ces contaminants, pouvant entraîner des problèmes gastro-intestinaux comme des vomissements et de la diarrhée.

“L’intoxication alimentaire est plus probable lors d’un voyage dans un pays étranger, car notre corps n’est pas habitué aux bactéries locales présentes dans la nourriture et l’eau”, a déclaré Fischer. “Notre corps peut avoir une réponse négative à l’introduction de nouvelles bactéries.” Personne ne veut passer son précieux temps de vacances coincé dans une chambre d’hôtel à se précipiter aux toilettes toutes les demi-heures et à se demander quand la misère prendra fin.

“La bonne nouvelle est que la plupart des cas sont bénins et ne devraient pas avoir d’impact majeur sur votre voyage”, a déclaré Dr Shengyi Maointerniste et pédiatre au centre médical Wexner de l’Ohio State University.

Si vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez également prendre des mesures pour atténuer l’inconfort et les symptômes. Ci-dessous, Fischer et Mao expliquent quoi faire si vous contractez une intoxication alimentaire en voyage.

Restez hydraté.

“Si vous pensez avoir eu une intoxication alimentaire en voyage, il est essentiel de rester hydraté en buvant beaucoup de liquides et d’électrolytes”, a déclaré Fischer.

Au fur et à mesure que vous surmontez les symptômes, essayez de boire des boissons riches en électrolytes comme le Gatorade ou ajoutez des multiplicateurs d’hydratation en poudre à votre eau. Sirotez lentement si vous ressentez des nausées.

Tenez-vous-en aux aliments fades.

« Tenez-vous-en aux aliments fades jusqu’à ce que les symptômes disparaissent », a conseillé Fischer.

Ne vous forcez pas à manger plus que ce que vous pouvez supporter et suivez si possible le régime BRAT (bananes, riz, compote de pommes et pain grillé). Les craquelins salés peuvent également être utiles.

“Mangez de petites quantités pour conserver votre énergie”, a déclaré Mao.

Se reposer.

Tout comme vous ne devriez pas vous forcer à manger une tonne, ne vous forcez pas à bouger plus que nécessaire lorsque vous ressentez les symptômes d’une intoxication alimentaire. Se sentir à l’aise peut être difficile, mais essayez de rester au lit lorsque vous n’êtes pas dans la salle de bain.

“Vous devriez vous reposer autant que possible et surveiller votre température corporelle”, a déclaré Fischer.

Surveillez vos symptômes.

“Les symptômes d’une intoxication alimentaire peuvent varier en fonction de la source de l’infection”, a déclaré Fischer. “Les intoxications alimentaires provoquent généralement des crampes abdominales, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, un manque d’énergie, de la fièvre et/ou une perte d’appétit.”

Il a noté que des symptômes non gastro-intestinaux, comme des douleurs articulaires, peuvent également être associés à certaines infections d’origine alimentaire. Faites attention aux symptômes qui apparaissent et à leur évolution dans le temps.

Pensez aux médicaments en vente libre.

“Dans certaines circonstances, prendre un médicament en vente libre pour aider à gérer les symptômes peut être utile”, a déclaré Fischer.

Prendre du Tylenol peut réduire votre fièvre et l’ibuprofène peut soulager les crampes d’estomac (bien qu’il puisse également irriter votre estomac, alors prenez-le avec parcimonie). De nombreux médecins déconseillent de prendre des médicaments antidiarrhéiques comme Imodium sauf si cela est nécessaire, car la diarrhée fait partie de la réponse immunitaire naturelle du corps pour expulser les toxines de votre système.

Si vous êtes dans un pays étranger, essayez de rechercher les médicaments équivalents disponibles là-bas et recherchez le nom des ingrédients actifs dans la langue locale.

Consultez un médecin si les choses s’aggravent.

“Quelques signes avant-coureurs que les patients devraient connaître sont une fièvre persistante, du sang dans les selles, des douleurs abdominales sévères ou une déshydratation”, a déclaré Mao. “Pour ces signes, je recommanderais de consulter un médecin.”

Si vos symptômes s’aggravent jusqu’à atteindre un niveau alarmant dans un pays étranger, faites des recherches ou appelez la réception de votre hôtel ou votre assureur voyage pour obtenir des conseils sur la façon de trouver les soins appropriés. Même si vous n’avez pas souscrit d’assurance voyage ou d’assurance maladie de voyage spécifique, votre carte de crédit peut offrir cet avantage.

En plus de couvrir les soins médicaux, votre assurance peut couvrir les frais liés à la modification de vos vols ou d’autres projets de voyage pour cause de maladie. Assurez-vous de lire les petits caractères de votre police et de conserver des registres en temps réel.

Prenez des mesures pour résoudre le problème avant et pendant le voyage.

Votre traitement contre une intoxication alimentaire en voyage peut commencer avant même votre départ en voyage.

“Lorsque vous voyagez à l’étranger, je recommanderais d’emporter une simple trousse médicale contenant des médicaments en vente libre pour les problèmes digestifs ainsi que des solutions de réhydratation contenant des électrolytes afin que vous soyez prêt à toute maladie potentielle”, a déclaré Fischer. “Avant de voyager, recherchez les risques pour la santé spécifiques à la destination, y compris les maladies courantes d’origine alimentaire, et envisagez les vaccinations ou les mesures préventives recommandées pour la région.”

Pensez également à dresser à l’avance une liste des établissements et des ressources de santé réputés sur votre destination en cas d’urgence.

“La diarrhée du voyageur étant courante, il peut être judicieux de consulter votre médecin au moins six semaines avant votre voyage à l’étranger pour savoir si vous devez ou non apporter des médicaments avec vous au cas où vous développeriez la diarrhée du voyageur”, a déclaré Mao.

Faites de votre mieux pour prévenir les maladies en pratiquant une bonne hygiène, comme vous laver les mains avant les repas. Faites attention aux processus de manipulation des aliments lorsque vous dînez au restaurant et si vous avez déjà été sujet à des problèmes digestifs, évitez les aliments qui déclenchent votre système.

“Lorsque vous voyagez, soyez toujours prudent quant aux sources de nourriture et d’eau et optez pour de l’eau en bouteille ou traitée et des aliments chauds et cuits provenant d’établissements réputés”, a déclaré Fischer. « Dans les régions peu connues ou connues pour certains risques sanitaires, essayez de vous en tenir aux aliments cuits qui sont traités conformément à la réglementation. »