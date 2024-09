Que faire si vous ou votre enfant contractez la COVID-19 cet automne

Alors que le temps commence à se rafraîchir à Ottawa et que les écoles s’installent dans la nouvelle année scolaire, on s’attend à ce que les cas de maladies respiratoires augmentent.

La COVID-19, la mouche, la coqueluche et le virus respiratoire syncytial (VRS) font partie des infections que les responsables de la santé publique surveillent cet automne.

OPH est j’entends aussi parler de plus de cas que prévu de maladie du légionnaire (légionellose), une forme rare de pneumonie.

Bien que les directives spécifiques aient changé au fil des années de la pandémie de COVID-19, le message principal de l’OPH reste le même : restez chez vous si vous êtes malade.

Avant l’apparition des symptômes

Il est important pour chacun de s’assurer que les vaccinations de sa famille sont à jour.

Des vaccins contre la grippe et un vaccin COVID-19 mis à jour devraient être déployés en Ontario en octobre, tandis qu’un nouveau programme provincial Le lancement d’un nouveau vaccin contre le VRS pour les nourrissons et les enfants est également prévu cet automne.

Les responsables de la santé publique ont également noté que tout le monde devrait s’assurer d’avoir reçu sa dose adulte du vaccin contre la coqueluche face à une récente augmentation des cas.

En attendant que les gens puissent recevoir le nouveau vaccin contre la COVID-19, ils doivent porter des masques, respecter la distanciation physique et se laver les mains, ce qui fonctionne non seulement pour la COVID-19, mais aussi pour d’autres virus respiratoires.

Avec des symptômes ou un test COVID-19 positif

La COVID-19 peut provoquer des symptômes pseudo-grippaux, notamment de la fièvre, des frissons, de la toux, un essoufflement, des maux de gorge, un écoulement nasal et bien d’autres encore. OPH a un liste complète des symptômes pour référence publique.​​​​​​

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario conseille Les élèves, le personnel et les visiteurs doivent être examinés pour détecter les symptômes chaque jour avant d’aller à l’école. outil d’auto-évaluation est disponible en ligne.

Les adultes comme les enfants doivent s’isoler s’ils présentent des symptômes de la COVID-19. Ils doivent rester à la maison jusqu’à ce que leurs symptômes s’améliorent et qu’ils n’aient plus de fièvre depuis 24 heures.

Si les symptômes comprennent des vomissements ou de la diarrhée, ils doivent rester à la maison pendant au moins 48 heures après la disparition de ces symptômes.

8:39La COVID-19 devrait augmenter à la rentrée scolaire Santé Canada devrait bientôt approuver les mises à jour des vaccins contre la COVID-19, mais d’ici là, les épidémiologistes affirment qu’il existe d’autres moyens de nous protéger.

Si vous ou votre enfant avez un test COVID-19 positif mais aucun symptôme, vous n’avez pas besoin de vous isoler à moins que des symptômes n’apparaissent.

Toutefois, l’OPH a déclaré que les personnes présentant des symptômes ou un test positif devraient porter un masque pendant 10 jours à compter de la date du début de leurs symptômes ou de la date de leur test positif, selon la première de ces éventualités.

L’OPH recommande également de maintenir une distance physique avec les autres, de prendre des pauses sans masque loin de ses collègues et d’éviter de passer du temps avec les personnes les plus à risque d’infection grave pendant cette période de 10 jours.

L’augmentation attendue des cas pourrait être moins surveillée cet automne

Les tests actuels des eaux usées à Ottawa montrent que la quantité de COVID-19 dans la région est élevé et croissantL’année dernière, les cas ont augmenté à l’automne et à l’hiver, car les gens ont commencé à passer plus de temps à l’intérieur.

Financement des eaux usées liées à la COVID-19 essai Les tests effectués à l’Université d’Ottawa expirent d’ici la fin du mois, après que la province a réduit le financement cet été pour éviter les doublons avec les tests de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Les tests fédéraux n’ont pas été confirmés pour la région.

Robert Delatollla, professeur et chercheur sur les eaux usées qui comptait sur ce financement pour faire fonctionner son laboratoire, a déclaré qu’il était en pourparlers avec l’OPH et le CHEO pour obtenir un financement continu.

L’OPH dispose d’autres moyens de surveillance des cas de COVID-19 et d’autres infections virales, comme le nombre d’hospitalisations, les éclosions et le pourcentage de tests positifs. Cependant, Delatolla a déclaré qu’une lacune dans les tests des eaux usées pourrait encore être préjudiciable aux hôpitaux qui cherchent à se préparer aux épidémies.

« Les eaux usées sont considérées comme la principale mesure parmi ces autres mesures », a-t-il déclaré, soulignant que les données sont utilisées par les hôpitaux d’Ottawa pour planifier la dotation en personnel en cas d’épidémie.