Que faire si vous ne vous sentez pas fier d’être américain

Jeff Le Honnêtement, je suis assez nerveux à propos du Quatrième. … C’était ma fête préférée mais avec la haine des Asiatiques, je me sens moins intéressé à m’engager la nuit dans des lieux publics.

L’année dernière, quelques mois seulement après le début de la pandémie de coronavirus et en tenant compte à l’échelle nationale de la justice raciale, un sondage Gallup a révélé que le nombre d’adultes américains se disant « extrêmement » ou « très » fiers d’être américains a atteint son plus bas niveau en 20 ans. Les républicains étaient plus susceptibles d’être des Américains « extrêmement » fiers que les démocrates.

Le, qui vient d’une famille d’immigrés, dit que lorsque vous quittez votre pays d’origine et que vous vous enfuyez en tant que réfugié, vous appréciez le pays qui vous accueille. Mais que se passe-t-il si ce pays se retourne contre vous ?

« Ce qui a été difficile, c’est que la liberté que nous avons eue a changé, du moins pour moi, et peut-être pour d’autres membres de ma communauté où, alors que les gens réapparaissent dans le monde post-pandémique, les gens sont désormais des cibles plus faciles », dit Le .

Les membres de la communauté américano-asiatique des insulaires du Pacifique se sentent toujours les boucs émissaires et blâmés pour la pandémie, selon Le. Les incidents haineux ont monté en flèche malgré une sensibilisation accrue du public; Le président Joe Biden a signé une loi pour contrecarrer les crimes haineux.

« Quand vous entendez parler d’amis dont les petites entreprises continuent d’être vandalisées, lorsque vous entendez parler de connaissances qui ont été harcelées dans les bus publics, lorsque vous entendez parler des enfants d’amis qui ont trop peur d’aller à l’école, parce qu’ils sont harcelés … C’est clairement un sentiment à grande échelle de ne pas se sentir le bienvenu, et de ne pas se sentir à sa place ici, ou de faire partie de ce problème », dit Le.

Tout d’abord : sachez que vous n’êtes pas seul.

La psychologue Miranda Nadeau travaille avec des femmes, des LGBTQ+, des personnes de couleur, des immigrants et des enfants de populations de patients immigrants – tous susceptibles d’avoir subi une oppression systémique et peuvent faire une pause avant de faire l’éloge du 4 juillet.

« Alors que le dialogue national progresse sur la manière d’aborder le travail d’équité, de nombreuses personnes qui correspondent à l’un de ces critères ont de plus en plus de mal à brandir les étoiles et les rayures, et le patriotisme chez les autres est de plus en plus perçu avec scepticisme », a déclaré Nadeau.

C’est bien de ne pas célébrer. Mais peut-être y a-t-il de la place pour se rencontrer dans un milieu semi-patriotique.

Le Jour de l’Indépendance ne sonne pas vrai pour tous les Américains qui se sont sentis importuns aux États-Unis ou blasés par leur politique. Samuel Corum, Getty Images

Le compromis est votre ami. Debra Kissen, PDG des centres de traitement de thérapie cognitivo-comportementale Light on Anxiety, suggère de faire de la place à la justice sociale tout en prenant du temps pour le bonheur. « Quelles que soient les actions de justice sociale que vous souhaitez entreprendre, adoptez ces comportements et créez le changement que vous souhaitez tout en trouvant des moyens de tisser de la joie dans la culture dans laquelle vous vivez. »

Prendre une décision et la posséder . « C'est bien de dire que je vais sauter les festivités du 4 juillet, peu importe ce que cela signifie pour moi et de le traiter comme un autre jour, je ne me sens tout simplement pas patriotique cette année », a déclaré Kissen. « Alors, possède ça. »

. « C’est bien de dire que je vais sauter les festivités du 4 juillet, peu importe ce que cela signifie pour moi et de le traiter comme un autre jour, je ne me sens tout simplement pas patriotique cette année », a déclaré Kissen. « Alors, possède ça. » Reconnaître qu’il n’y a pas de solution parfaite . « Dans la vie, il n’y aura pas de solution parfaite. Mais nous en choisissons une qui nous convient assez pour le moment où nous nous trouvons, puis nous allons de l’avant et prenons cette décision », dit Kissen.

. « Dans la vie, il n'y aura pas de solution parfaite. Mais nous en choisissons une qui nous convient assez pour le moment où nous nous trouvons, puis nous allons de l'avant et prenons cette décision », dit Kissen. Prenez le temps de réfléchir. « La meilleure façon de célébrer la fête est de la même manière que Frederick Douglass l'a fait – en l'utilisant comme une journée de réflexion honnête sur la meilleure façon d'avoir » le riche héritage de justice, de liberté, de prospérité et d'indépendance, légué (par nos ancêtres) » étendu à nous tous », a déclaré Hernández.

« La meilleure façon de célébrer la fête est de la même manière que Frederick Douglass l’a fait – en l’utilisant comme une journée de réflexion honnête sur la meilleure façon d’avoir » le riche héritage de justice, de liberté, de prospérité et d’indépendance, légué (par nos ancêtres) » étendu à nous tous », a déclaré Hernández. Écrivez vos sentiments et vos projets pour la journée. « Je pourrais aider un client américain de deuxième génération à créer une liste de gratitude qui se concentre sur la signification particulière que les États-Unis ont pour eux et leur famille – tout en aidant le client à développer un plan antiraciste, anti-oppressif et/ou anti -action coloniale le 4 juillet et au-delà », dit Nadeau. « Avec un autre client, qui aime les barbecues et les feux d’artifice mais lutte contre le patriotisme, nous pourrions travailler ensemble pour planifier une célébration de l’été, du repos ou de l’amitié – quelque chose qui a du sens pour eux. »

« Je pourrais aider un client américain de deuxième génération à créer une liste de gratitude qui se concentre sur la signification particulière que les États-Unis ont pour eux et leur famille – tout en aidant le client à développer un plan antiraciste, anti-oppressif et/ou anti -action coloniale le 4 juillet et au-delà », dit Nadeau. « Avec un autre client, qui aime les barbecues et les feux d'artifice mais lutte contre le patriotisme, nous pourrions travailler ensemble pour planifier une célébration de l'été, du repos ou de l'amitié – quelque chose qui a du sens pour eux. » Trouver un point de vue. Vivre en Amérique accorde aux gens certaines libertés qu'on ne trouve pas ailleurs, et c'est peut-être quelque chose à célébrer après tout. « Alors que les gens tiennent compte du passé et du présent du pays – et s'efforcent de faire mieux – il y a beaucoup de raisons d'être reconnaissants des privilèges que nous avons juste d'être ici », a déclaré Nadeau.

