Que faire si vous manquez votre paiement

Le gouvernement américain a envoyé des milliards de dollars en chèques de relance aux Américains depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Pourtant, certaines personnes peuvent encore demander: « Où est mon argent? »

Si vous pensez que vous avez peut-être été laissé dans l’embarras, il existe un moyen de réclamer les fonds manquants.

Soumettre une déclaration cette saison des impôts peut vous aider si vous êtes toujours redevable du récent paiement de relance de 1 400 $. Cela peut également aider à résoudre la situation si vous manquez l’un des deux premiers chèques ou les deux pour un montant maximal de 1 200 $ ou 600 $.

La date limite de production des déclarations fiscales fédérales a été prolongée au 17 mai de cette année.

Si vous manquez cette date, vous pouvez toujours réclamer tout montant de chèque de relance manquant en déposant les fonds avant la date limite de prolongation de la déclaration de revenus du 15 octobre, a confirmé un porte-parole de l’IRS.

Cependant, il y a des avantages à soumettre plus tôt.

D’une part, plus tôt vous investirez pour l’argent de relance manquant, plus tôt vous pourrez le recevoir. Cependant, il est important de se rappeler que même si vous avez droit à un chèque de relance, vous pourriez devoir des impôts supérieurs à cette somme.

Si vous décidez de prendre une prolongation de déclaration de revenus, vous n’avez que plus de temps pour soumettre votre déclaration, et non pour payer les sommes que vous devez. Les intérêts et les pénalités pourraient s’accumuler sur tout solde que vous devez à l’IRS.