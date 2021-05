Que faire si votre voiture est rappelée

Le rappel de Takata, le plus grand de l’histoire , concerne 100 millions de gonfleurs, dont 67 millions aux États-Unis . Et ces rappels ne datent pas tous d’une décennie. Pas plus tard qu’en mars, Ford a rappelé 2,6 millions de voitures , camions et véhicules utilitaires sport pour remplacer les composants du coussin gonflable côté conducteur Takata.

En janvier, le conducteur d’une Honda Accord 2002 est décédé des suites d’un accident dans lequel le coussin gonflable de la voiture s’est déployé. En tant que 19e décès aux États-Unis causé par des éclats d’obus d’un gonfleur d’airbag Takata rompu, ce n’était guère sans précédent. Mais cette fois, il y a eu une tournure: Honda, qui a rappelé la voiture en 2011, a déclaré avoir tenté plus de 100 fois de joindre le propriétaire de la voiture par courrier, téléphone et visites en personne. Les gonfleurs défectueux n’avaient jamais été remplacés.

Il est encore plus urgent de remédier au problème. La réponse est que si un entretien mineur peut glisser un peu sans causer de problèmes majeurs, les problèmes de sécurité abordés par un rappel ne sont pas une note de bas de page pour la section «peut-être un jour» de votre liste de tâches. Les rappels varient en urgence, et parfois les réparations ne peuvent pas être effectuées immédiatement par le concessionnaire car les pièces de rechange ne sont pas disponibles; cela peut prendre des mois avant qu’ils ne le soient. Mais en tant que Caroline du Sud récente cas précis, la procrastination peut être mortelle.

Que dois-je faire ensuite? Comment est-ce que je m’en occupe? Est-ce que ça va me coûter quelque chose?

Des millions de voitures sont rappelées chaque année, et environ huit millions l’ont déjà été en 2021, selon la National Highway Traffic Safety Administration. Obtenir un avis du constructeur automobile indiquant que votre véhicule fait partie de ceux-ci et présente un défaut de sécurité n’est pas seulement alarmant, cela peut également conduire à un flot de questions.

Des mesures peuvent être prises pour les menaces à la sécurité qui surviennent même lorsque les véhicules sont stationnés. En mars, plusieurs modèles Hyundai et Genesis ont été rappelés pour corriger les courts-circuits électriques à l’origine d’un risque d’incendie. Dans ce cas, l’agence de sécurité routière a conseillé les propriétaires de «garer leurs voitures à l’extérieur et loin des maisons, autres structures et autres matériaux inflammables» pour éviter la perte de biens.

Les rappels ne concernent pas les plaintes des clients comme un climatiseur chaotique ou un garde-boue rouillé. Ce sont spécifiquement des problèmes de sécurité, même si le danger n’est parfois pas évident. La correction du problème doit être effectuée le plus rapidement possible et, oui, le constructeur automobile paiera pour cela.

Ils sont tenus de contacter les propriétaires par courrier, mais si vous avez vécu loin de votre domicile normal pendant la pandémie, il est possible que vous ayez manqué l’avis. Et si vous avez acheté une voiture d’occasion, l’avis de rappel ne vous a peut-être pas encore contacté.

Il est facile pour vous de vérifier si un véhicule a été rappelé en entrant le numéro d’identification du véhicule à 17 chiffres (ou NIV) sur le site de l’agence de sécurité. page Web – nhtsa.gov/recalls. Le NIV se trouve sur l’immatriculation de la voiture et souvent sur la carte d’assurance. Il est également visible à travers la vitre sur le bord inférieur du pare-brise côté conducteur.

La vérification des rappels est un must, surtout si vous achetez une voiture d’occasion. En utilisant cette recherche, vous saurez si le véhicule a été rappelé au cours des 15 dernières années civiles et si le problème a été résolu. Le rapport couvre les principaux constructeurs automobiles, les fabricants de motos et certains fabricants de camions moyens / lourds.