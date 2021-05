Que faire si votre test Covid-19 est négatif mais que vous présentez toujours des symptômes?

Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question de santé ou de vaccin que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Parul Vadgama, chef du département de médecine respiratoire, Government Medical College, Surat a répondu aux questions. Elle est également vice-présidente de l’IMA GSB (Indian Medical Association Gujarat State Branch).

Quand la deuxième vague atteindra-t-elle son apogée en Inde?

Bien que chaque ville soit à un stade différent du sommet. En moyenne, nous nous attendons à atteindre la semaine du 2 ou de la 3 mai pour la majeure partie du pays. En juin, nous pourrions assister à une baisse des cas.

Que fait-on pour faire face à la pénurie d’oxygène?

Il y a une grave pénurie d’oxygène dans le pays. Nous avons sûrement besoin de plus d’oxygène, mais jusqu’à ce que cela nous parvienne, nous, en tant que médecin, faisons tout notre possible pour utiliser l’approvisionnement existant aussi judicieusement que possible. Au Surat Medical College, nous essayons de trouver des moyens de réduire le gaspillage d’oxygène et d’utiliser l’oxygène disponible aussi judicieusement que possible. Nous prenons des mesures importantes: nous avons ciblé la saturation en oxygène d’un patient au-dessus de 92%. Lorsque nous donnons de l’oxygène à un patient, parfois une petite quantité d’oxygène fuit au niveau du port d’oxygène, ou parfois il y a une fuite dans le ventilateur. Nous avons donc activé notre équipe biomédicale et formé un comité d’audit oxygène qui comprend un médecin, une infirmière et un ingénieur biomédical. Cette équipe effectue des tours pour rechercher les fuites et les résoudre. Nous avons commencé à couper l’alimentation en oxygène du patient lorsque le patient mange de la nourriture ou se rend aux toilettes.

Nous avons commencé à sevrer activement le patient de l’oxygène. Dès que le patient se stabilise, nous essayons de réduire sa dépendance à l’oxygène. Pour les patients qui ont besoin de 5 à 7 litres d’oxygène, nous les transférons sur un concentrateur d’oxygène. Ensuite, nous utilisons un petit appareil appelé ventipip, un instrument avec un masque bi-pap. Ce n’est pas un ventilateur, mais c’est un petit instrument qui donne de l’oxygène sous pression qui aide à ouvrir la cellule pulmonaire du patient. Ainsi, un patient qui a besoin de 15 l / min, disons, a maintenant besoin de 10 l / min, ce qui nous permet de traiter plus efficacement un patient avec moins d’oxygène.

Grâce à toutes ces petites innovations, nous sommes en mesure d’économiser 7 à 8 tonnes d’oxygène par jour, qui peuvent être utilisées pour stabiliser 100 autres patients.

Si le Maharashtra est vraiment susceptible de voir la troisième vague en juillet-août et comment dissuader cela?

Je pense que le Maharashtra verra peut-être la troisième vague un peu plus tard d’ici septembre-octobre. Mais nous devons nous préparer à partir de maintenant. Vous voyez, nous devons apprendre des mauvais jours. Nous devons augmenter notre infrastructure de soins de santé. Nous avons certainement besoin de plus de lits d’oxygène, de plus d’usines d’oxygène, de plus de ventilateurs.

De plus, nous aurons besoin d’une main-d’œuvre qualifiée. Nous avons déjà commencé à former nos étudiants en soins infirmiers et notre personnel paramédical à des procédures vitales telles que le bi-pap, la mise en place d’un ventilateur, la mise en place d’une bouteille d’oxygène, etc. Covid est là pour rester, nous aurions besoin de personnel médical qualifié pour être capable de faire face au nombre croissant de cas.

Que se passe-t-il lorsque les résultats du test Covid-19 d’une personne sont négatifs mais qu’il présente toujours tous les symptômes du virus?

Si vos symptômes sont bénins tels que fièvre, myalgie, courbatures, congestion de toux, veuillez vous isoler et prendre des médicaments pour soulager les symptômes. Restez hydraté. Et gardez une trace de votre saturation en oxygène. Si votre niveau d’oxygène baisse, que votre RTPCR soit positif ou non, consultez un médecin et demandez une hospitalisation.

Quels tests une personne qui s’est rétablie du COVID 19 devrait-elle faire pour vérifier le bien-être de ses organes?

Nous ne recommandons aucun test de suivi. En cas de pneumonie sévère, avec plus de 35 à 40% d’atteinte pulmonaire, nous pouvons conseiller aux patients de passer un scanner thoracique et un test de la fonction pulmonaire après un mois. Oui, à la fin du traitement, nous vérifions d’autres marqueurs tels que CRP, D-Dimer, IL6 pour exclure la possibilité d’un symptôme résiduel ou d’une infection secondaire.

Le vaccin affecte-t-il les personnes atteintes de cirrhose du foie?

Si votre LFT est normale et qu’il n’y a pas d’infection ou d’inflammation récente, vous pouvez prendre votre vaccin Covid-19 en toute sécurité.

Quelle est la première chose qu’une personne devrait faire si son niveau d’oxygène baisse et qu’elle ne peut accéder à aucun hôpital?

Si votre saturation en oxygène descend au-delà de 94%, vous pouvez essayer de stabiliser un patient avec un concentrateur d’oxygène jusqu’au moment où vous vous couchez. Tout établissement de santé disposant d’un approvisionnement en oxygène vous sera utile.

Si ma Spo2 est normale mais que je me sens essoufflé, que dois-je faire (Covid positif depuis 14 jours, pas de fièvre depuis 5 jours et spo2 normal)

Si vous vous sentez essoufflé, veuillez consulter un médecin. Veuillez vérifier à nouveau votre saturation en oxygène à l’aide d’un autre oxymètre car il est possible que votre oxymètre ne vous donne pas une lecture précise. Vérifiez votre fréquence respiratoire. Pour cela, allongez-vous droit, placez une de vos mains sur votre abdomen et comptez le nombre de respirations que vous prenez en une minute. Si c’est plus de 20 respirations / minutes, veuillez consulter un médecin.

