La mâchoire est l’une des parties du corps les plus occupées. Les muscles de la mâchoire fonctionnent presque tout le temps, de la mastication et de la déglutition à la parole, au sourire et au rire. Lorsque ces muscles sont tendus, la mâchoire est tendue ou tendue. Cela peut causer de la douleur et de l’inconfort dans la région de la mâchoire ainsi que dans les dents, les gencives, le cou, la tête, les oreilles et le visage. Une mâchoire serrée peut restreindre l’ouverture et la fermeture de la bouche et provoquer des cliquetis dans l’articulation de la mâchoire. Cela peut également causer des difficultés à mâcher et à bâiller.

L’oppression de la mâchoire peut être ressentie pour des raisons médicales ou comportementales et le traitement en dépendra. Voici quelques raisons qui pourraient expliquer une mâchoire serrée:

1. Problèmes de santé mentale

Le stress et l’anxiété sont les deux conditions psychologiques courantes. Leurs symptômes peuvent inclure le grincement des dents et le serrage de la mâchoire. Vous pouvez ressentir ces symptômes à tout moment de la journée, même en dormant la nuit, et ils peuvent entraîner des douleurs et des tensions dans la mâchoire. Toute activité de la mâchoire peut aggraver l’inconfort.

Vous auriez besoin de traiter la cause de votre stress et de votre anxiété pour atténuer les symptômes. Si vous connaissez vos déclencheurs, vous devriez essayer de les éviter autant que possible. Vous pouvez également essayer des exercices d’aérobie légers ou modérés, du yoga, de la méditation ou des exercices de respiration pour calmer votre esprit et votre corps.

2. Arthrite

La polyarthrite rhumatoïde et l’arthrose sont les deux types d’arthrite qui peuvent affecter l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) ou l’articulation de la mâchoire. En plus d’une mâchoire serrée, les personnes peuvent également ressentir des douleurs dans et autour de l’articulation ainsi que des os et des muscles impliqués dans la mastication (mastication).

Comme l’arthrite peut causer de graves dommages aux os et aux articulations, vous devriez consulter votre médecin si vous ressentez une douleur et un inconfort intenses. Pour traiter l’arthrite, des médicaments tels que des analgésiques, des anti-inflammatoires, des relaxants musculaires ou des stéroïdes peuvent être prescrits. Vous pouvez également demander à votre médecin de vous recommander des exercices ou des techniques que vous pourriez utiliser pour soulager votre douleur à la mâchoire.

3. Bruxisme

Le bruxisme est une condition dans laquelle on grince ou serre les dents. Cette condition peut survenir pendant le sommeil ou pendant la journée et peut être causée par diverses raisons, notamment le stress, le désalignement des dents et la génétique. Il resserre les muscles de la mâchoire, du visage et du cou et peut également ébrécher l’émail des dents et causer des douleurs à la tête et aux oreilles.

Pour gérer le bruxisme sévère, votre dentiste peut vous prescrire un protège-dents pour aider à réduire le contact entre vos dents supérieures et inférieures. Cela aidera à éliminer la tension et la douleur de la mâchoire et à éviter que les dents ne soient endommagées.

4. Trouble de l’ATM

Les articulations temporo-mandibulaires (ATM) sont présentes dans une paire près des oreilles et aident à effectuer la fermeture, l’ouverture et les mouvements latéraux des mâchoires. Tout dysfonctionnement de l’ATM peut entraîner des douleurs, une sensibilité, une tension, une inflammation et un verrouillage; il peut également produire des cliquetis et des grincements. Il produit une tension dans les muscles environnants, ce qui rend difficile la mastication.

Le trouble de l’ATM ne nécessite généralement pas de traitement. Un trouble léger de l’ATM peut être traité avec des remèdes maison comme des exercices de compression à chaud et d’étirement, mais, dans les cas chroniques, votre dentiste peut vous prescrire un protège-dents ou une attelle. Une attelle aide au bon mouvement de l’ATM en réduisant la tension.

5. Autres conditions

Certaines autres conditions telles que le tétanos (infection bactérienne), une mastication excessive (chewing-gums), une malocclusion des dents (dents tordues) et une mauvaise posture peuvent également entraîner une tension dans la mâchoire et un resserrement des muscles de la mâchoire.

Exercices d’étirement à domicile

Voici quelques exercices d’étirement simples qui peuvent aider à détendre les muscles pour soulager la douleur et la tension.

Exercice d’échauffement: réchauffer la mâchoire en ouvrant grand la bouche puis en la fermant. Répétez ceci pendant une minute. Cela aide à détendre les muscles tendus.

Exercice d’étirement de la mâchoire: Cet exercice étire les muscles du cou et de la mâchoire. Pour pratiquer cet exercice, vous devez placer la langue sur le toit de votre bouche, juste derrière les dents de devant de la mâchoire supérieure. Appuyez doucement votre langue contre le toit. Ensuite, en maintenant la position, essayez d’ouvrir la bouche aussi largement que possible sans douleur ni inconfort. Ensuite, fermez lentement la bouche. Vous devez faire au moins 8 à 10 répétitions de l’exercice.

Exercice d’étirement du sourire ou exercice de sourire le plus large: cet exercice pourrait aider à relâcher la tension des muscles du visage et de la mâchoire. Étirez vos lèvres dans un sourire aussi large et confortable que possible. En maintenant le sourire, ouvrez la mâchoire de quelques pouces (2 pouces maximum), puis inspirez profondément par la bouche. Enfin, expirez en revenant à une position normale. Vous pouvez répéter cet exercice dix fois.

Exercice manuel d’ouverture de la mâchoire: Cet exercice favorise l’ouverture de la bouche et le mouvement fluide de l’ATM. Elle se pratique après l’échauffement. Placez vos doigts sur le dessus des quatre dents de la mâchoire inférieure avant. Tirez doucement vers le bas jusqu’à ce que vous ressentiez une gêne du côté serré de la mâchoire. Maintenez la position pendant 30 secondes avant de la relâcher lentement. Répétez l’exercice au moins trois fois pour de meilleurs résultats.

