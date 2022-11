Que faire si votre étudiant veut prendre une année sabbatique

Après des perturbations de l’apprentissage à travers le pays à cause de la COVID-19, les élèves de dernière année du secondaire pourraient envisager de prendre une année sabbatique au lieu de poursuivre leurs études postsecondaires.

Prenant ce qu’on appelle une « année sabbatique », les élèves font une pause entre la fin de leurs études secondaires et la poursuite d’études postsecondaires.

Michelle Dittmer, présidente et cofondatrice de l’Association canadienne de l’année sabbatique, affirme que le nombre d’étudiants qui souhaitent prendre une année sabbatique a augmenté de façon exponentielle.

“Les chiffres ont grimpé en flèche”, a-t-elle déclaré mardi à l’émission Your Morning de CTV. “Avant la pandémie, il y avait la stigmatisation contre une année sabbatique, et le ralentissement et les impacts sur la santé mentale que nous voyons chez nos jeunes ont vraiment ouvert la porte et ouvert l’esprit des gens à des voies alternatives et à ce dont nos jeunes ont besoin. “

Pendant les fermetures, la pandémie a créé beaucoup de tension pour les jeunes qui ont peut-être eu des problèmes de santé mentale, de travail scolaire et de problèmes personnels. Dittmer dit que bien que COVID-19 soit un facteur, de nombreux étudiants prennent une année sabbatique en raison du coût des études postsecondaires.

“Leur préoccupation numéro un en ce moment, ce sont les finances”, a-t-elle déclaré. “Alors cette pression, pouvoir travailler pendant un an, gagner de l’argent, réduire la dette étudiante à long terme, c’est vraiment attrayant pour eux.”

Une année sabbatique peut également être remplie d’opportunités d’investir dans des passe-temps ou des activités qu’ils ont peut-être manqués pendant la pandémie.

“Ils sont capables de performer à ce niveau académique, mais socialement, ils manquent de cet ensemble complet de compétences qui leur permettra de réussir à l’université / au collège et dans la vie”, a-t-elle déclaré.

Dittmer dit qu’il n’est pas rare que les parents s’inquiètent d’une année sabbatique, ne comprenant pas les avantages potentiels d’en prendre une.

“Les parents apportent leur expérience vécue à leur style parental, et cela ne faisait pas nécessairement partie de leur parcours”, a-t-elle déclaré.

Dittmer croit qu’une année sabbatique est une alternative avant les études postsecondaires qui peut donner à certains parents l’impression d’échouer.

“Les parents ne sont pas à l’abri de la pression de leurs pairs”, a-t-elle déclaré.

Entendre parler d’autres jeunes poursuivant des études postsecondaires ou commençant une carrière alors que votre jeune prend une année sabbatique peut susciter des émotions de jugement, a expliqué Dittmer.

“Parfois, ces pièces peuvent vraiment nous prendre”, a-t-elle déclaré. “Et nous pouvons avoir peur parce que nous n’en savons pas assez sur la voie de l’année sabbatique.”

La plus grande crainte des parents est que leur élève ne poursuive jamais des études postsecondaires.

« Je fais cela depuis plus de 15 ans, et même les statistiques montrent qu’entre 81 % et 90 % retournent aux études postsecondaires, donc les statistiques sont en votre faveur », a déclaré Dittmer.

Environ 25 pour cent des familles qui fréquentent l’Association canadienne de l’année sabbatique veulent que leur élève prenne une année sabbatique, dit Dittmer, et parfois les parents pensent que leur élève n’est peut-être pas prêt pour la prochaine étape.

Se concentrer sur ce que le jeune peut accomplir ou travailler pendant une année sabbatique est un moyen utile de décrire à quoi peut ressembler une année sabbatique.