Que faire si votre douche est bouchée – Shaw Local

Avez-vous des problèmes avec une douche bouchée? Cela peut être une expérience ennuyeuse et frustrante, mais ne vous inquiétez pas – il existe des solutions ! Voici quelques causes d’un drain de douche bouché et des conseils pour le déboucher.

Causes des drains de douche bouchés

La cause la plus fréquente de drains de douche bouchés est l’accumulation de cheveux, de saleté, de débris et d’écume de savon. Lorsque ces éléments se combinent, ils peuvent obstruer le drain, empêchant l’eau de s’écouler correctement.

D’autres causes incluent des objets étrangers comme des jouets ou des bijoux qui tombent accidentellement dans le drain. Vous devez traiter un drain de douche bouché pour éviter les inondations et d’autres dommages.

Outils pour déboucher un drain de douche

Vous aurez besoin de quelques outils avant d’essayer de déboucher un drain de douche. Selon la gravité du blocage, vous pourriez avoir besoin d’un équipement ou de produits de plomberie spéciaux. Voici quelques éléments dont vous pourriez avoir besoin :

Aspirateur humide/sec

Piston

Drain Auger (alias « serpent du plombier »)

Si le piston ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d’utiliser un aspirateur humide/sec ou une tarière de vidange pour éliminer le blocage du drain. Quel que soit l’outil que vous utilisez, suivez toutes les précautions de sécurité lors de la manipulation de ces éléments.

Prévenir les bouchons de drain de douche

Bien que vous puissiez déboucher un drain de douche, il est préférable d’éviter les obstructions en premier lieu. Voici quelques conseils pour assurer le bon fonctionnement de votre caniveau de douche :

Nettoyez régulièrement votre douche avec une solution de vinaigre ou de bicarbonate de soude pour éliminer les résidus de savon et la graisse accumulés.

Utilisez une crépine ou un attrape-cheveux pour attraper les cheveux et autres débris avant qu’ils n’entrent dans le drain.

Vérifiez régulièrement la présence d’objets étrangers, tels que des bijoux ou des jouets, qui pourraient être tombés dans le drain.

Si ces méthodes ne fonctionnent pas, il est peut-être temps d’appeler Omega Plumbing. Nos plombiers professionnels peuvent déboucher rapidement et en toute sécurité votre drain de douche. Contactez Omega Plumbing au 815-773-0808 pour résoudre tous vos problèmes de plomberie.

Plomberie Oméga

521 Oak Leaf Court Unité A

Joliet, Illinois 60436

815-773-0808