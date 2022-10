Que faire si votre demande d’exonération de prêt étudiant est signalée pour examen

En savoir plus sur les finances personnelles : Comment économiser sur l’épicerie alors que les prix de la «nourriture à domicile» de l’IPC montent en flèche Les consommateurs donnent la priorité à Netflix et Amazon Prime plutôt qu’à l’épicerie et à l’essence Près de la moitié des Américains font cette erreur avec les cartes de crédit

Si vous êtes sélectionné pour vérification, vous devrez probablement prouver que vous êtes en fait tombé en dessous des plafonds de revenu pour la remise.

Il est important de noter que le Département de l’éducation examinera votre soi-disant revenu brut ajusté, qui peut être différent de votre salaire brut.

Vous calculez l’AGI en additionnant vos revenus – y compris le salaire, les intérêts et plus encore – et en soustrayant les éléments de la partie II de Horaire 1 sur votre déclaration de revenus. Certains de ces éléments peuvent inclure des cotisations déductibles à un compte de retraite individuel ou à un compte d’épargne-santé, des dépenses d’éducateur et plus encore.