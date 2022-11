Que faire si quelqu’un a une tolérance au risque Covid inférieure ou supérieure à la vôtre

Peut-être allez-vous dans un bar bondé tous les vendredis soirs. Ou peut-être évitez-vous toujours les espaces bondés et gardez-vous un masque à l’extérieur de la maison.

Maintenant plus que jamais, les attitudes des gens envers le confort et les risques de Covid changent, disent les experts. Cela signifie qu’il est plus difficile que jamais de trouver deux personnes ayant la même approche face au virus, et cela rend nos relations plus difficiles à gérer.

La raison: de nombreuses personnes se concentrent désormais davantage sur leur propre risque que sur le risque qu’elles représentent pour les autres, déclare l’épidémiologiste de Virginia Tech Lisa Lee. Une personne à jour sur ses vaccins Covid pourrait assister à une grande fête ces jours-ci, sans tenir compte du risque de propagation potentielle du virus à des êtres chers à haut risque.

C’est un renversement presque complet depuis le début de la pandémie, quand “nous avions tous peur et beaucoup plus disposés à faire des choses pour nous protéger contre la nouvelle maladie”, a déclaré Lee à CNBC Make It.

Aujourd’hui, les gens en ont aussi juste assez de vivre dans la pandémie, ajoute-t-elle : “Beaucoup d’entre nous veulent revenir à une interaction sociale relativement normale. Pour certains, je pense que la fatigue pandémique a vraiment dépassé cette idée d’avoir peur de Covid.”

Bien sûr, certaines personnes sont plus fatiguées que d’autres, ce qui peut mettre à rude épreuve vos relations avec vos amis les plus proches et les membres de votre famille.

Voici quatre conseils d’experts pour traiter avec ceux qui ont un niveau de confort Covid différent du vôtre.