Que faire si le changement climatique a un impact sur votre santé mentale

Les effets du changement climatique sont viscéraux et angoissants : images d’épaisses fumées de feux de forêt recouvrant les villes, signalements de vagues de chaleur meurtrières et d’inondations record. Plus d’un milliard de personnes dans le monde pourraient être déplacées par des événements provoqués par le changement climatique, tels que des pénuries de nourriture et d’eau et une exposition accrue aux catastrophes naturelles, d’ici 2050, selon un rapport de l’Institute for Economics and Peace. Plus récemment, la menace persistante du changement climatique a un impact négatif sur la santé mentale.

Les impacts d’une planète qui se réchauffe contribuent à un stress, un chagrin et un désespoir démesurés. Selon une enquête menée par le Yale Program on Climate Change Communication et le George Mason University Center for Climate Change Communication, un Américain sur 10 déclare ressentir de l’anxiété à cause du réchauffement climatique. Les préoccupations climatiques sont encore plus fortes chez les jeunes. Plus de la moitié des répondants âgés de 16 à 25 ans dans une étude internationale ont déclaré se sentir très ou extrêmement préoccupés par le changement climatique. Cette nouvelle forme d’inquiétude a été baptisée anxiété climatique ou éco-anxiété. Définie comme une « détresse émotionnelle, mentale ou somatique accrue en réponse à des changements dangereux dans le système climatique », l’anxiété climatique peut se présenter comme un sentiment de désespoir, de chagrin, de colère, de culpabilité et de terreur existentielle.

La différence entre l’anxiété climatique et d’autres formes d’anxiété est l’ampleur du facteur de stress, explique Andrew Bryant, un travailleur social clinicien spécialisé dans la thérapie sensible au climat. L’anxiété sociale, par exemple, peut être gérée par une exposition continue à des situations sociales avec l’aide d’un professionnel de la santé mentale, dit Bryant. Le changement climatique, cependant, peut sembler être une menace insurmontable. « En raison de l’ampleur de la portée », dit Bryant, « il est vraiment difficile de trouver une étape d’action qui va assurer aux gens que la peur, la menace existentielle, va se dissiper. »

Gérer vos peurs face au changement climatique implique de confronter vos émotions pour les laisser alimenter une action positive. Même dans les moments les plus sombres, il est crucial de garder un peu d’espoir pour l’avenir.

Affrontez vos émotions face au changement climatique

Que vous ayez lu des rapports scientifiques sur les dangers des émissions de carbone ou que vous ayez été témoin de la destruction d’un incendie de forêt, il est réaliste de réagir avec des sentiments d’angoisse, de culpabilité ou d’anxiété, dit Bryant. Ces émotions peuvent vous inciter à agir immédiatement, comme faire un don à un fonds d’action contre le changement climatique ou installer des panneaux solaires sur votre maison, mais il est important de s’asseoir d’abord avec vos sentiments, poursuit Bryant.

Le spectre des réactions peut inclure la culpabilité que vos enfants n’auront pas la vie que vous avez imaginée pour eux, le chagrin face à la perte de zones naturelles comme les forêts tropicales et les espèces de plantes et d’animaux, et le désespoir que la société agisse à temps. Vous pouvez même vous sentir enthousiasmé par un avenir potentiel dans lequel les pays travaillent à l’unisson pour contrôler le changement climatique. Il peut être utile de partager ces sentiments avec vos amis et votre famille, un groupe de soutien, comme un café climatique – des forums communautaires pour discuter du changement climatique – ou un thérapeute spécialisé dans l’anxiété climatique.

Au cours de ce processus, cependant, vous ne voulez pas laisser vos émotions dégénérer en une panique paralysante. Vous pouvez prendre de nombreuses mesures pour avoir un impact, ce qui peut être stimulant. Les actions collectives, telles que faire pression pour plus de transport en commun et d’énergie propre dans votre communauté, peuvent avoir des effets de grande envergure.

Essayez de reconnaître les déclencheurs de votre anxiété – consommation constante de nouvelles, une catastrophe naturelle – et essayez de désamorcer, dit Lynn Bufka, chef associé de la transformation de la pratique à l’American Psychological Association. Cela peut ressembler à prendre une pause de 15 minutes après une conversation pénible, à ne lire les nouvelles qu’à des heures précises ou à prendre l’air si vous le pouvez.

Agissez de manière à soutenir la planète et votre santé mentale

Bien que l’anxiété puisse être débilitante, elle peut aussi inspirer l’action, dit Bufka. «En tant que clinicienne», dit-elle, «une partie de ce à quoi nous pensons souvent est de savoir comment nous espérons exploiter cette anxiété de manière à atteindre des objectifs qui seront bénéfiques pour la planète.»

Tenez compte de vos valeurs, de vos intérêts et de votre situation lorsque vous déterminez comment redonner. Commencez localement et trouvez un groupe qui a des objectifs qui vous passionnent, par exemple, empêcher le développement d’espaces ouverts dans votre ville. Si vous manquez de temps mais pas de ressources financières, faire un don à une organisation locale qui fait pression pour une législation verte dans votre état pourrait être la meilleure option. Si vous souhaitez donner un coup de main, faites du bénévolat pour restaurer les habitats locaux ou avec un groupe qui gère des stations de refroidissement pour les populations vulnérables pendant les vagues de chaleur. Vous pourriez même vous engager à changer de mode de vie et manger moins de viande.

Lorsqu’il s’agit de se préparer à de grandes catastrophes, Derrick Sebree Jr., psychologue clinicien spécialisé en écopsychologie et conseil en identité multiculturelle, suggère de créer un plan avec votre famille à l’avance. Savoir où vous stockez des denrées non périssables ou quelle route vous emprunterez pour évacuer vous aidera à éviter de prendre des décisions paniquées au milieu d’une situation stressante. Cependant, parcourir constamment votre plan de préparation aux catastrophes peut être anxiogène. Bufka recommande d’avoir suffisamment d’informations pour planifier le lendemain ou votre prochaine étape au lieu de vous inonder de détails infimes.

Parfois, le plan d’action le plus efficace est de rester connecté à la terre. Que vous viviez dans une ville et que vous voyiez rarement des signes de vie végétale ou que vous soyez un campeur régulier, passez du temps à l’extérieur dans un environnement naturel pour non seulement profiter des avantages d’être à l’extérieur – y compris une réduction du stress et une meilleure humeur – mais pour vous rappeler pourquoi vous vous souciez des dangers du changement climatique en premier lieu. « C’est ce à quoi je veux me connecter », déclare Sebree. « C’est ce que je veux protéger. »

Limitez votre temps en ligne

Bien qu’il existe d’innombrables ressources et moyens de communiquer avec les autres en ligne, méfiez-vous de passer trop de temps sur des nouvelles qui ne peuvent qu’aggraver votre anxiété. Fixez-vous un horaire fixe pour lire les nouvelles – peut-être pendant 10 minutes à la fois le matin, l’après-midi et le soir – afin d’obtenir suffisamment d’informations pour prendre des décisions éclairées pour vous et votre famille. « Dans le monde dans lequel nous vivons, il est hautement improbable que quelque chose d’extrême se produise et vous ne le saurez pas avant le lendemain », dit Bufka, « et ne pas le savoir ne serait pas dramatique. changer le cours de votre vie.

Consommer une couverture constante des catastrophes, comme un incendie ou un tremblement de terre, peut également être stressant, explique Anne Reim, conseillère en santé publique pour la santé comportementale en cas de catastrophe à la Substance Abuse and Mental Health Services Administration. « La répétition d’histoires sur des événements traumatisants peut vraiment inciter certaines personnes à revivre l’événement encore et encore et à l’anticiper », dit-elle. Encore une fois, lisez ou regardez seulement assez pour avoir une idée générale de ce qui s’est passé et comment aller de l’avant, qu’il s’agisse d’aider les autres ou de déterminer comment recevoir de l’aide après une catastrophe naturelle.

Faites attention à ne pas tomber dans le piège des médias sociaux, où s’engager avec d’autres personnes concernées de la même manière peut sembler « pseudo-épanouissant », dit Bryant, mais n’inspire pas d’action concrète. « J’encourage tout le monde », dit-il, « à vraiment regarder comment ils passent leur temps, où ils mettent leur énergie et leur attention, et à réfléchir à ce qui leur semble le plus épanouissant. »

Concentrez-vous uniquement sur aujourd’hui

L’avenir est toujours incertain, mais avec la menace du changement climatique, cet avenir peut sembler inconnaissable et incontrôlable. Il peut être difficile de faire face lorsque des catastrophes climatiques continues – et plus graves – se profilent. Certaines personnes sont même aux prises avec la question existentielle d’avoir ou non des enfants en raison du bilan humain sur les ressources de la planète.

La solution n’est pas de se mettre la tête dans le sable et de prétendre que les effets du changement climatique ne vous affecteront pas parce que vous ne serez pas là pour le voir, dit Bryant. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le présent, dit Sebree : C’est là où nous en sommes maintenant ; nous ne pouvons pas changer ce qui s’est passé, mais nous pouvons avoir un impact sur ce qui va se passer.

« Je ne sais pas ce que demain va apporter », dit Sebree, « mais que puis-je faire aujourd’hui et maintenant pour me sentir bien dans ma peau et quelles sont les mesures que je prends en ce moment? »