Que faire si la tempête hivernale affecte votre voyage de vacances

Du vent, de la pluie verglaçante et de la neige sont prévus du nord-ouest au nord-est cette semaine. Les prévisionnistes disent que de vastes étendues du centre et de l’est des États-Unis pourraient être frappées par un souffle d’air arctique qui pourrait glacer les pistes et geler les routes. Des conditions de blizzard sont prévues pour les régions des plaines du centre et du nord et des Grands Lacs. Certaines parties du Wyoming verront les températures de refroidissement éolien chuter à 69 et 70 degrés en dessous de zéro.

Et tout est juste à temps pour la ruée vers les vacances.

Que vous prévoyiez de voyager en avion ou en voiture pendant le week-end de Noël, vous pourriez faire face à des retards, des annulations et des conditions dangereuses.

La météo pourrait créer plus de chaos dans les aéroports, qui, selon l’AAA, l’association automobile, seront “pleins” pendant les vacances. Près de 7,2 millions d’Américains devraient voler entre le 23 décembre et le 2 janvier, soit 14% de plus que l’année dernière et presque autant qu’en 2019, selon AAA.

Faut-il annuler son voyage ? Quelles sont vos options si votre vol est retardé ou annulé ? Voici ce que vous devez savoir si la tempête des Fêtes bouleverse vos projets de voyage.