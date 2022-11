Que faire pour les symptômes inhabituels de Covid : langue poilue, perte de cheveux et plus encore

Des chercheurs de l’Université de Washington à St. Louis ont découvert que les personnes testées positives pour Covid étaient environ trois fois plus susceptibles de signaler des douleurs, des picotements et des engourdissements dans les mains et les pieds que celles dont les tests étaient négatifs.

Pour de nombreuses personnes, cette sensation de picotement disparaît en quelques jours, a déclaré le Dr Gebo. Si les patients souffrent, a-t-elle ajouté, ils doivent consulter leur médecin, qui peut recommander de prendre du Tylenol ou du Motrin.

Les personnes souffrant de douleurs nerveuses persistantes, même après avoir récupéré du virus, devraient consulter leur médecin, a déclaré le Dr Marc Sala, codirecteur du Northwestern Medicine Comprehensive Covid-19 Center.

Éruptions cutanées

Il est bien établi que les virus peuvent induire des éruptions cutanées, a déclaré le Dr Sala, et il a noté qu’il avait vu une grande variété d’affections cutanées chez les patients atteints de Covid. L’American Academy of Dermatology Association cite des bosses qui démangent, des cloques ressemblant à la varicelle, des éruptions cutanées qui forment des motifs de dentelle sur la peau et des bosses surélevées comme des affections cutanées potentielles liées à Covid. Si vous développez une éruption cutanée qui persiste après votre rétablissement de Covid, le Dr Sala recommande de consulter un dermatologue.

Chute de cheveux

Tout type de détresse physique ou émotionnelle peut faire tomber vos cheveux, a déclaré le Dr Shilpi Khetarpal, dermatologue à la Cleveland Clinic. Il n’est pas tout à fait clair si une infection par Covid elle-même, ou le stress qui y est lié, conduit certaines personnes à subir une perte de cheveux, a-t-elle déclaré. Si vous vous retrouvez parmi ceux qui perdent des cheveux pendant ou après une infection à Covid, ne paniquez pas, a-t-elle déclaré, ajoutant: «Ce n’est pas une cicatrice – ça revient. Il a juste besoin de temps.

Orteil covid

Les scientifiques sont toujours en conflit sur les causes de «l’orteil Covid», l’éruption cutanée et les cloques ressemblant à des engelures qui se forment sur les pieds et les doigts de certaines personnes après leur infection, provoquant l’enflure et le violet des orteils et du bout des doigts. Une théorie est que les personnes atteintes de Covid peuvent présenter des caillots microvasculaires, qui se produisent dans les plus petits vaisseaux sanguins de votre corps et bloquent l’approvisionnement en sang, provoquant cette décoloration, a déclaré le Dr Sala.

Les patients qui développent un orteil Covid le font généralement pendant la phase aiguë d’une infection, a-t-il ajouté, et les symptômes ont tendance à disparaître peu de temps après. L’American Academy of Dermatology Association recommande d’utiliser une crème d’hydrocortisone pour le traiter. Comme la plupart des symptômes rares de Covid, aussi énervants soient-ils, le gonflement disparaît généralement de lui-même – pour des raisons dont les médecins ne sont pas entièrement sûrs.

“Nous en apprenons encore sur Covid”, a déclaré le Dr Mulligan. « Nous ne comprenons pas tout.