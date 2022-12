Que faire pour le dîner de Noël ? Cela dépend de l’endroit où vous vivez

Le porc est le plat de vacances traditionnel le plus populaire dans 23 pays, plus que les 17 qui se concentrent sur la dinde, a-t-elle déclaré.

“Dans Mexique un rôti de porc sera recouvert d’une généreuse couche d’adobo maison, une épaisse pâte de piment au vinaigre ou au jus d’agrumes, et enrichie des saveurs d’oignons, d’ail, de cumin et d’origan”, selon l’article.

Au Mexique et dans d’autres régions d’Amérique centrale, le porc est cuit à la vapeur et enveloppé dans des enveloppes de maïs pour faire des tamales, selon Chef’s Pencil.

Le porc rôti domine également en Haïti, en Suisse et en Slovénie, tandis que le jambon est le plat préféré en Jamaïque et en Afrique du Sud, selon la carte.

Le canard domine au Danemark et l’oie en Biélorussie et en Russie, selon la carte.

Pourtant, le poulet est le plat préféré des fêtes à Malte et en Ouganda, ça se voit. Les Brésiliens mangent également des poulets Chester, qui sont plus gros que les poulets moyens mais plus petits que les dindes, selon le New York Times.

Aux Pays-Bas, les fêtards grillent un mélange de viande et de légumes à table lors d’un repas de fête connu sous le nom de gourmetten.