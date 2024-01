Que faire lorsqu’un membre de la famille refuse de vacciner un enfant ?

C’est la semaine du conseil ! Dans À la réflexionnous reviendrons sur des questions tirées des archives et découvrirons combien de choses ont changé depuis que Slate a commencé à donner des conseils en 1997 – et combien de choses n’ont pas changé. Lisez toutes les histoires ici.

Pour l’édition d’aujourd’hui, nous avons fouillé dans les archives de Slate et mis au jour des questions envoyées à Prudie dans les années 2010. Nous avons demandé aux chroniqueurs d’aujourd’hui de se pencher sur les sensibilités d’aujourd’hui.

Sur 10 mars 2015, « Dois-je vacciner secrètement ? a écrit à Chère Prudence :

Mon fils et ma belle-fille sont des personnes responsables et instruites. Mais une fois qu’ils ont eu leur premier enfant (mon petit-fils chéri, aujourd’hui âgé de 18 mois), ils ont fait leurs propres « recherches » et ont décidé de ne pas le vacciner de peur de « lui injecter du poison dans le corps » et de « risquer l’autisme ». Mon DIL a des opinions particulièrement tranchées à ce sujet, et nous avons eu de nombreux arguments virulents sur la question. Finalement, elle a décidé qu’elle ne voulait plus me combattre, et la dernière fois que j’en ai parlé, elle a refusé d’amener mon petit-fils me voir pendant plusieurs semaines. Je sais qu’en raison de l’immunité collective, les chances qu’il attrape une maladie grave ne sont pas élevées, mais je suis toujours consterné qu’il soit exposé inutilement à des risques. Je suis sur le point de m’occuper de lui pendant cinq jours pendant que ses parents partent en voyage et je pense que je vais l’emmener moi-même chez le médecin et le faire vacciner.

À l’époque, Prudence avait répondu :

Je m’étonne avec détresse qu’en 2015 nous soyons confrontés à des guerres de vaccination. Il est profondément troublant que des gens qui devraient être capables d’évaluer de prétendues études discréditées croient plutôt à des conneries et soient ainsi prêts à mettre leurs enfants et les autres en danger. J’espère sincèrement que cette folie s’arrêtera avant que beaucoup plus de gens ne soient blessés. Vous avez raison de dire que l’immunité collective devrait protéger votre petit-fils, mais cela s’estompe à mesure qu’un grand nombre de personnes refusent de se faire vacciner. La seule solution semble être que le gouvernement durcisse les lois sur la vaccination et comble les lacunes qui permettent aux gens de se retirer pour des raisons philosophiques et soi-disant religieuses. Les lois doivent être claires : pas de tir, pas d’école. En attendant, vous ne pouvez cependant pas emmener votre petit-fils se faire vacciner. D’abord, vous n’avez pas la qualité pour faire ça. D’autre part, s’il s’avérait que vous l’aviez fait, cela mettrait probablement fin à votre relation avec votre petit-fils. Cela n’en vaut tout simplement pas la peine. Espérons que ce petit garçon n’attrapera pas la coqueluche, la rougeole ou l’une des autres terribles maladies infantiles que la science médicale a efficacement éradiquées et que des parents mal informés ramènent.

Les conseils de Care and Feeding du futur :

Oooooof. Eh bien, la situation ne s’est certainement pas améliorée depuis 2015. En effet, nous avons désormais une toute nouvelle maladie contre laquelle des cinglés peuvent refuser de vacciner leurs enfants, augmentant ainsi (entre autres conséquences désastreuses) le risque d’exposer leurs aînés, les proches à risque en danger ! Et même si la confiance du public dans les vaccins infantiles s’est améliorée à la suite de la COVID, davantage de personnes sont désormais pensent que les « droits des parents » devraient l’emporter sur les exigences en matière de vaccination à l’école.

Je me suis creusé la tête pendant environ une demi-heure pour essayer de trouver un moyen de conseiller à cet auteur de lettres d’emmener ce bambin et de demander à quelqu’un de lui enfoncer un tas d’aiguilles. Je ne peux pas y arriver, hélas, aussi moralement justifiable que je le pense. (Parlez d’un crime sans victime ! C’est un crime qui pourrait littéralement sauver la vie de la victime.) Mais Prudie a raison de dire que l’auteur de la lettre risque de ne plus jamais revoir ce petit-enfant s’il se fait prendre.

Mais quelle galère. Si vous êtes ce grand-parent et que, malgré les conseils de Prudie, vous avez quand même fait cette foutue chose, écrivez-moi et faites-le-moi savoir. Je vais t’acheter une bière.

Sur 14 juillet 2011“Badgered” a demandé :

Ma petite sœur a un beau garçon de 18 mois. Quatre fois depuis sa naissance, elle l’a inscrit aux concours photo du « plus beau bébé ». Lors de ces concours, les membres de la famille reçoivent chaque jour des rappels par courrier électronique et sur Facebook. Parfois, les concours sont ouverts pendant un mois ou plus. Je lui ai dit après le deuxième concours que je ne voulais plus qu’on me demande de voter. J’ai expliqué que j’aime mon neveu mais que je suis mal à l’aise avec un concours où les enfants sont jugés sur leur apparence. Je lui ai également dit que le règlement du concours permettait à ces entreprises d’utiliser gratuitement l’image de son enfant comme bon leur semble. Elle a ignoré tout cela et a recommencé les rappels par courrier électronique. Je me sens harcelé. Suis-je justifié dans mon mépris ?

À l’époque, Prudence avait répondu :

Nous entendons constamment parler de tendances sociales (fast food, textos, mariage gay) qui auraient le pouvoir de détruire la famille américaine. Mais avec le concours du « plus beau bébé », je pense que votre sœur en a trouvé un qui va bouleverser l’évolution et inciter les gens à détester les membres les plus jeunes et les plus mignons de leur famille. Quiconque reçoit de tels rappels quotidiens serait tenté de verser le contenu d’un gobelet sur le parent responsable de ce harcèlement. Dites à votre sœur que vous comprenez qu’elle apprécie ces concours (laissez de côté la moralisation), mais que les rappels encombrent votre boîte de réception et vous apprécieriez qu’elle puisse vous retirer de la liste. Si ce n’est pas le cas, continuez simplement à appuyer sur « Supprimer » et essayez de vous rappeler que ce n’est pas la faute de votre neveu.

Les conseils de Care and Feeding du futur :

C’est vraiment drôle. Presque pittoresque, en fait, lorsque les mises à jour Facebook que je reçois le plus souvent de mes proches sont des messages de spam provenant de robots indiquant “Je ne peux pas croire qu’elle est partie, tu me manques RIP 😭😭.” J’apprécierais presque – presque ! – les messages d’un frère ou d’une sœur me poussant à voter pour son enfant dans le cadre du concours du plus beau bébé, si ces messages incluaient également de belles photos de leur bébé.

Le conseil de Prudie est correct. Expliquer à la sœur pourquoi ces concours sont répréhensibles ne mènera nulle part l’auteur de la lettre, sinon la sœur sera en colère contre eux. Mais vous avez le droit de demander, même à un proche, de cesser de vous envoyer des messages inutiles ! Et ils ont le droit de vous ignorer, alors gardez ça supprimer souplesse des doigts. Ou quittez Facebook !

Sur 7 juillet 2011, “Qui est sur le gâteau?” demandé:

Je suis heureux que New York légalise le mariage homosexuel. Je soutiens les droits des homosexuels depuis des années et je suis fier que nous luttions pour une Amérique plus égalitaire. Hier soir, ma famille regardait un film et il y avait une scène de mariage. Mon fils de 3 ans a demandé : « Qui va se marier ? Je me suis rendu compte que je ne savais pas trop quoi lui dire au sujet d’un homme qui épouse un homme ou d’une femme qui épouse une femme. Je veux que mon fils comprenne le monde dans lequel nous vivons, mais je pense que cela pourrait être trop déroutant d’introduire le nouveau paradigme.

À l’époque, Prudence avait répondu :

Cela m’est venu à l’esprit il y a quelques années lorsque ma section préférée du Sunday New York Times, les faire-part de mariage, a commencé à publier des mariages homosexuels. J’avais le journal ouvert sur la table de la salle à manger et ma fille, alors en âge d’aller à l’école primaire, est passée et son regard a été attiré par une photo de deux hommes. Elle a pointé du doigt et a dit : « Maman, c’est quoi celui-là ? Il était facile de lui expliquer que même si la plupart des mariages ont lieu entre un homme et une femme, ils ont parfois lieu entre deux hommes ou deux femmes. Elle réalisa qu’elle en savait déjà quelque chose, puisqu’elle était allée à l’école avec des enfants qui avaient deux papas ou deux mamans. Ce dont elle n’avait jamais vu de preuve auparavant, c’était un mariage homosexuel. Mais assimiler ce « nouveau paradigme » n’a pris que quelques questions et quelques minutes. Votre fils n’a que 3 ans, inutile donc de lui expliquer les subtilités de la légalisation du mariage homosexuel. Dans les années à venir, il constatera que les familles ne sont pas toujours composées d’un père et d’une mère, car beaucoup de ses camarades de classe auront des parents célibataires et quelques-uns auront des parents de même sexe. Parce que vous êtes parfaitement à l’aise avec ce fait, vous pourrez suivre son exemple et répondre à ses questions. Et s’il semble anxieux à ce sujet, c’est peut-être simplement parce qu’il veut avoir l’assurance que sa famille va rester telle qu’elle est déjà.

Les conseils de Care and Feeding du futur :

Bonne réponse, Prudie. Les enfants restent extrêmement compétents – meilleurs que les adultes, peut-être ! – pour apprendre et accepter de nouvelles informations. Je me souviens très bien de ma fille alors âgée de maternelle, assise sur le siège arrière de la voiture avec une amie, et d’eux discutant avec un vif intérêt et une approbation totale du fait que parfois les hommes épousent des hommes ou les femmes épousent des femmes, puis son amie dit, avec confiance sereine, « Cela s’appelle être geai.»

Sur 23 septembre 2010“Daddy’s Gone” a demandé :

L’année dernière, l’entreprise de mon mari a fait faillite. Après 10 mois de chômage, il a enfin un nouvel emploi, et c’est tout ce que nous espérions, à une exception près : les horaires sont si longs que mon mari ne peut pas voir notre fils de 16 mois. C’est une entreprise « technophile » où les employés arrivent au bureau vers 10 heures et repartent vers 20 heures. Mon mari doit parfois travailler jusqu’à 22 heures ou plus tard. Il a essayé d’arriver au travail à 8 heures du matin et de partir à 18 heures. Mais quand il arrive, toutes les lumières sont éteintes et quand il part, ses collègues le harcèlent pour qu’il parte plus tôt. Après avoir eu papa toute la journée au cours des 10 derniers mois, son absence soudaine est très dure pour notre fils, qui est plutôt hystérique depuis que mon mari a accepté ce travail. Je veux que mon mari travaille à des horaires plus réguliers, pour qu’il puisse au moins voir notre fils tous les jours. Je ne peux tout simplement pas le garder éveillé après 20 heures. Cependant, mon mari ne veut pas faire de vagues dans ce nouvel emploi. Comment pouvons-nous résoudre cela ?

À l’époque, Prudence avait répondu :

Bien sûr, c’était amusant pour votre fils d’avoir maman et papa seuls pendant près d’un an, mais vous devez tous accepter qu’il y a des ajustements à faire maintenant que papa a ce qu’on appelle un travail. Et ce n’est pas seulement un travail ; c’est un excellent travail. Donc s’il vous plait…