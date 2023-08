Il peut être alarmant de trouver une grosseur dans votre sein. Mais comprendre les prochaines étapes peut vous armer de connaissances importantes.

Stéphanie Bernik MD

Dans le webinaire WebMD « Que faire lorsque vous trouvez une grosseur » Stephanie Bernik, MD, a expliqué les étapes à suivre. Elle a parlé des modifications mammaires qui doivent être vérifiées, des problèmes de santé autres que le cancer du sein qui pourraient en être la cause, de l’utilité des auto-examens des seins, et bien plus encore.

Bernik est chef du service du sein au Mount Sinai West à New York et professeur agrégé de chirurgie à la Icahn School of Medicine du Mount Sinai.

« Si vous trouvez une masse, pas de panique. Il y a tellement de choses qui peuvent être bénignes (non cancéreuses), surtout chez les personnes qui ont leurs règles », explique Bernik. « Mais n’ignorez certainement pas une découverte. »