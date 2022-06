Que faire lorsque vous ne voulez pas courir

Assurez-vous que vous n’êtes pas blessé

Vous pouvez rire, mais je reçois beaucoup d’e-mails et de tweets de personnes qui ont du mal à courir à cause d’une douleur lancinante, et je veux que je leur dise quoi faire pour que courir redevienne agréable (allez voir un médecin ALLEZ VOIR UN MÉDECIN la réponse est toujours aller voir un médecin). Nous sommes habitués à ce que ce sport soit légèrement inconfortable. Si la douleur vous empêche de sortir, c’est la douleur qui est le problème, pas la course que vous ne faites pas.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un problème courant

Parce que la vie peut être une corvée. Stress familial, stress au travail, trop de voyages, pas assez de sommeil – toutes ces choses peuvent ternir l’éclat de votre course. Après avoir fait une longue course il y a quelques semaines, j’ai fait ce genre d’auto-contrôle. Cela ne semblait pas être l’un de ceux-là. Mais j’ai réalisé que même si mon kilométrage hebdomadaire avait augmenté, je n’avais pas augmenté la quantité de nourriture que je mangeais. (Pour en savoir plus sur la relation entre l’exercice et le métabolisme, voici un rapport de Gretchen Reynolds sur de nouvelles recherches et mon guide, Comment nourrir un coureur.)

Faire quelque chose de différent

Si vous parcourez le même itinéraire encore et encore, parcourez un itinéraire différent ou parcourez cet itinéraire dans la direction opposée. Courir le matin ? Essayez de courir la nuit (bien éclairé, s’il vous plaît). Je donne des accessoires à toute personne capable de courir sur un tapis roulant pendant plus de 20 minutes parce que les tapis roulants me donnent envie de percer des trous dans mes globes oculaires. Si vous vous ennuyez là-bas, appuyez sur les boutons : Augmentez l’inclinaison ou ajoutez quelques doses de course à des vitesses plus élevées. Ou regardez quelque chose de différent. Quand je courais plus souvent sur un tapis roulant, je me garais souvent devant la télévision qui diffusait le match des Phillies ou « Le prix est juste », selon l’heure à laquelle j’étais là. Ça m’a aidé.

Faire des courses

Avoir une destination en tête ne signifie pas seulement courir, mais cocher quelque chose sur votre liste de choses à faire. J’ai couru jusqu’à ma boîte postale, déposé/récupéré des livres dans une petite bibliothèque gratuite, laissé quelque chose pour ma mère sur son porche. J’ai même ramassé une fois un bijou que j’avais fait graver. Je pense que la femme au manteau de fourrure a été surprise de me voir dans mes vêtements de course à côté d’elle au comptoir des bijoux, mais j’ai obtenu mes miles ce jour-là.