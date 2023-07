Que faire en cas de violation de données ; une autre hausse des taux d’intérêt: aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché rassemble les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Les foyers de soins de longue durée de l’Ontario dont les dossiers de soins sont médiocres reçoivent l’argent des contribuables pour s’agrandir

Des membres de la communauté de Port Hope, en Ontario, protestent contre l’agrandissement d’un foyer de soins de longue durée dans leur communauté. (Melissa Mancini/CBC)

Alors que le gouvernement de l’Ontario affirme qu’il est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée d’ici 2028, une analyse de CBC News des dossiers du gouvernement a révélé que plusieurs des foyers qui prévoient de s’agrandir avec le soutien des contribuables sont gérés par des exploitants qui ont commis des infractions répétées. ou de mauvais résultats pendant la pandémie.

Le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, se dit convaincu que les foyers se conformeront aux nouveaux outils de responsabilisation et de surveillance introduits dans leur législation, la Fixing Long Term Care Act, qui est entrée en vigueur en avril 2022.

Cependant, certaines mesures conçues pour résoudre les problèmes du système de soins de longue durée de l’Ontario depuis la pandémie semblent être bien en deçà de ce que la province a promis, les amendes étant appliquées de manière incohérente et les inspections proactives n’ayant lieu que dans une fraction des foyers.

CBC News a examiné les sanctions pécuniaires émises d’avril 2022 à début mai 2023 et a examiné les rapports d’inspection de chaque maison, qui détaillent les détails des violations. Ces rapports ont ensuite été comparés à certains foyers avec des violations répétées similaires qui n’ont pas reçu d’amendes.

La CBC a également comparé le nombre d’inspections proactives avant et après la pandémie et a constaté que là où les maisons avaient l’habitude de faire l’objet d’une inspection proactive une fois par an, avant leur annulation en 2018, seule une fraction a fait l’objet d’inspections proactives depuis leur rétablissement en 2022. En savoir plus

Marché a largement couvert les défis des foyers de soins de longue durée. Montre Crise des soins à domicilequi révèle le secret entourant l’utilisation des fonds publics par les entreprises à but lucratif, sur Gemme de Radio-Canada.

La Banque du Canada relève à nouveau son taux directeur

Les taux d’intérêt sont de nouveau à la hausse : que dit la Banque du Canada? Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré que « la politique monétaire fonctionne, mais les pressions inflationnistes sous-jacentes se révèlent plus tenaces ».

Pour la première fois depuis avril 2001, la Banque du Canada a relevé son taux directeur à 5 %.

Cette décision était attendue par les économistes après que Statistique Canada a publié son enquête sur la population active de juin la semaine dernière, montrant que le Canada a créé 60 000 emplois le mois dernier, contribuant davantage à une économie en surchauffe.

Certains des plus grands prêteurs du pays, dont la Banque Royale, la CIBC, la Banque de Montréal et la Banque TD, ont déjà annoncé qu’ils égaleraient leur augmentation pour s’aligner sur celle de la banque centrale.

À la suite de la décision, les experts ont divergé sur la question de savoir si les Canadiens pouvaient s’attendre à une autre augmentation après l’été. La négociation d’investissements connus sous le nom de swaps – qui parient sur les mouvements futurs de la banque centrale – implique qu’il y a plus de 75% de chances d’une autre petite hausse lors de la prochaine réunion de la banque le 6 septembre.

Les effets des hausses de taux d’intérêt peuvent parfois prendre un an ou un an et demi pour se faire sentir dans l’économie. En savoir plus

Un chien de garde d’entreprise enquête sur les allégations de Nike Canada et d’une société aurifère bénéficiant du travail forcé des Ouïghours

Un garde se tient dans une tour de guet de la prison de Kashgar à Kashgar, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (XUAR) de l’ouest de la Chine, le 3 mai 2021. C’est l’un des nombreux centres de détention de la région. (Thomas Peter/Reuters)

Le chien de garde du Canada pour les actes répréhensibles des entreprises dit qu’elle en a assez pour lancer une enquête sur les allégations selon lesquelles Nike Canada et la société minière Dynasty Gold Corp. profitent du travail forcé des Ouïghours en Chine.

C’est la première fois que le bureau de l’ombudsman canadien pour les entreprises responsables (CORE) lance une enquête depuis que le gouvernement fédéral a nommé Sheri Meyerhoffer à ce poste en avril 2019.

« Ce sont des problèmes très graves qui ont été portés à notre attention », a déclaré Meyerhoffer mardi.

« Les entreprises canadiennes sont tenues de respecter les normes canadiennes en matière de droits de la personne et de protection de l’environnement lorsqu’elles travaillent à l’extérieur du Canada. »

Une coalition de 28 organisations de la société civile, dont le Uyghur Rights Advocacy Project, a déposé plus de deux douzaines de plaintes auprès de son bureau concernant les pratiques de travail forcé.

Dans la première plainte, ils ont allégué que Nike Canada Corp. avait des relations d’approvisionnement avec six entreprises chinoises qui ont été identifiées comme utilisant ou bénéficiant du travail forcé ouïghour.

Plus tôt cette année, Nike Inc., la société mère, a refusé la demande de réunion de CORE, mais a envoyé une déclaration indiquant qu’elle est « engagée dans une fabrication éthique et responsable et que nous respectons les normes internationales du travail », indique le rapport du médiateur.

Dans une plainte distincte, le groupe allègue que Dynasty Gold Corp. autorise le travail forcé dans sa mine d’or du district chinois de Hatu, à proximité de ce qu’on a appelé des centres de « détention » ou des camps de « rééducation ».

La société minière a finalement envoyé un commentaire, niant avoir le contrôle opérationnel de la mine Hatu. Meyerhoffer a déclaré que cela pourrait ne pas être vrai compte tenu des déclarations qu’il a faites dans des documents d’entreprise et des communiqués de presse. En savoir plus

Marché a déjà identifié produits à base de tomates liés au travail forcé chinois et Entreprises canadiennes de vêtements utilisant une usine soupçonnée d’avoir recours au travail forcé nord-coréen . Vous pouvez regarder ces enquêtes complètes à tout moment sur Gemme de Radio-Canada .

Vous avez donc donné des informations personnelles à une entreprise victime d’une violation de données. Maintenant quoi?

Alors que les violations de données deviennent plus courantes, les experts en cybersécurité disent que ce n’est qu’une question de temps avant que vos informations ne soient exposées. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Cette semaine, c’était Petro-Canada. En février, c’était Indigo. Même la province de l’Ontario a connu des failles de sécurité qui ont pu conduire à des données compromises.

Les experts disent que ce n’est pas une question de savoir si votre sécurité va être violée, mais quand.

Voici ce qu’ils suggèrent que vous pouvez faire pour vous protéger lorsque cela se produit.

Essayez d’entrer votre adresse e-mail sur HaveIBeenPwned.com, un service gratuit qui vérifie si vos informations ont été violées et exactement ce qui a été mis en danger. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir des notifications sur les futures violations impliquant votre courrier électronique.

Si vous avez été touché, vérifiez votre carte de crédit. Appelez directement votre compagnie de carte de crédit et informez-les. Ils vous diront si vous devez changer votre numéro de carte ou en obtenir un nouveau.

Vous devriez également appeler les agences d’évaluation du crédit TransUnion et Equifax, les alerter du problème et vérifier toute activité suspecte qui pourrait affecter votre pointage de crédit. Vous pouvez également demander qu’une alerte fraude soit placée sur votre compte.

Bien entendu, vous devrez modifier les mots de passe de tous les comptes concernés. Nous savons que c’est difficile, mais assurez-vous que tous vos mots de passe sont différents pour chaque compte.

Les experts suggèrent de mettre à jour toutes les applications et tous les programmes de vos appareils et de vous assurer que vos systèmes d’exploitation sont à jour, car les éditeurs de logiciels publient souvent des correctifs de sécurité.

Partout où vous pouvez activer l’authentification à deux facteurs ou l’authentification multifacteur, faites-le.

Enfin, lorsque vous payez en ligne, utilisez des services comme PayPal dans la mesure du possible plutôt que de saisir les informations de votre carte de crédit, disent les experts. Cela empêche que votre numéro de carte de crédit ne se propage largement. En savoir plus

Que se passe-t-il d’autre ?

Les experts savent que l’IMC est un moyen « imparfait » de mesurer la santé, mais le remplacer est compliqué

L’IMC fait toujours partie intégrante des chercheurs, des essais cliniques et des outils de dépistage, mais de nombreux médecins affirment que mesurer le tour de taille est un meilleur outil pour mesurer la santé.

Voici ce que vous devez savoir si votre vol a été annulé

Combien de temps un vol doit-il être retardé avant d’obtenir un bon de restauration ? Que faites-vous si vous ne pouvez pas rentrer chez vous ? Nous sommes là pour vous.

Version hautement caféinée de la boisson Prime Energy rappelée par le gouvernement fédéral

Des canettes contenant 200 milligrammes de caféine ont été trouvées dans des magasins en Ontario, au Québec et en Alberta. C’est 20 mg de plus que ce que Santé Canada autorise.

