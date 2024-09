Que faire en cas de relation irritante

On dit souvent qu’il y a une frontière mince entre l’amour et la haine, mais est-il acceptable de haïr parfois son partenaire de longue date ? Si vous demandez à l’actrice Jamie Lee Curtis, c’est pratiquement nécessaire.

Interrogée sur le secret de son mariage de 40 ans avec l’acteur Christopher Guest, elle a récemment déclaré que la clé était la patience, la persévérance et « une très bonne dose de haine ».

« Tout d’un coup, vous avez littéralement envie de vous détester. Et puis le lendemain, c’est une jolie journée ensoleillée, et le chien fait quelque chose de mignon ou votre enfant fait quelque chose de mignon, et vous vous regardez et vous vous dites : « Oh, mon Dieu », a déclaré Curtis à Entertainment Tonight après. décrochant un Emmy Award pour son rôle dans « The Bear ». « Et tu es sur un autre morceau. »

Les experts en relations disent qu’il est normal que les couples vivent des moments de ce qui ressemble à une véritable haine. La différence entre les couples qui durent et ceux qui ne durent pas réside dans la façon dont ils gèrent leurs émotions dans ces moments-là.

« Haïr la personne que vous aimez est la chose la plus courante au monde », a déclaré Jane Greer, thérapeute conjugale et familiale et auteur de « Est-ce que je me mens ? ? Comment surmonter le déni et voir la vérité. » « Nous pensons que nous sommes censés aimer notre partenaire tout le temps de manière inconditionnelle, mais ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. »

Oui, tu devrais « transpirer pour les petites choses »

Les désagréments stéréotypés, comme laisser le siège des toilettes relevé ou encombrer le sol avec des chaussures, s’accumulent lorsqu’ils ne sont pas résolus, a déclaré Terri Orbuch, professeur de sociologie à l’Université d’Oakland et auteur de « Cinq étapes simples pour faire passer votre mariage de bon à excellent ».

Pour éviter que les bêtes noires ne deviennent un problème plus grave, il est important de « transpirer les petites choses », a déclaré Orbuch, qui dans ses recherches a suivi des centaines de couples au cours de 36 ans.

« Ce qui commence comme une petite habitude irritante devient : « Vous ne m’écoutez pas. Tu ne m’aimes pas. Peut-être que nous ne sommes pas faits l’un pour l’autre et que je te déteste' », a-t-elle déclaré.

Cependant, critiquer un problème sur le moment n’est pas la meilleure approche, a déclaré Orbuch. Trouvez un bon moment et une bonne situation pour en discuter : loin des enfants et pas juste après le travail, juste avant de partir pour la journée ou pendant que vous êtes fatigué au lit.

Soyez précis

Orbuch a recommandé d’ouvrir la discussion avec des points positifs, puis d’utiliser ce qu’elle a appelé une déclaration XYZ. Par exemple, donnez des exemples qui montrent que vous savez qu’ils sont un excellent partenaire dans l’ensemble, comme être un merveilleux ami ou être bon envers votre mère. Ensuite, continuez avec : lorsque vous faites X (jetez vos vêtements par terre) dans la situation Y (au lieu de dans le panier), je me sens Z (frustré).

Puis continuez avec : « Pouvons-nous en parler ? »

Le fait de dénoncer un comportement spécifique aide votre conjoint ou partenaire à mieux gérer le problème que si vous l’aviez accusé d’avoir un défaut de caractère, comme « Vous êtes vraiment un plouc. »

« Nous enfermons cette personne dans une situation où elle ne sait pas quoi dire ou quoi changer pour atténuer sa frustration », a déclaré Orbuch.

Quand vous le pouvez, mettez en valeur les moments d’amour

Greer a déclaré qu’un excellent moyen d’aider les moments haineux à se dissiper plus rapidement est de constituer un réservoir d’émotions positives. Notez non seulement les aspects de votre partenaire que vous adorez, mais aussi pourquoi ils vous font du bien.

Si votre partenaire vous offre des fleurs, par exemple, au lieu de simplement le remercier, faites-lui savoir ce que vous avez ressenti lorsque vous les avez reçues. Dire que vous appréciez les fleurs parce que cela montre qu’elles ont écouté quelque chose dont vous aviez besoin contribue à renforcer ces émotions positives, a-t-elle déclaré.

« Lorsque vous ressentez de l’amour, il est important de l’étiqueter », a déclaré Greer. «Il est important de dire: ‘Tu sais quoi, je vis un moment d’amour.’»