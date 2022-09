Mais il y a plusieurs autres mesures intelligentes que les emprunteurs devraient prendre dans les semaines et les mois à venir, selon les experts.

Même si vous devez plus que ce à quoi vous vous attendez à être pardonné, les défenseurs des consommateurs se méfient des avantages du refinancement de votre dette étudiante en raison des protections supplémentaires qui accompagnent les prêts fédéraux.

La Maison Blanche a déclaré que les emprunteurs fédéraux de prêts étudiants auront droit à jusqu’à 10 000 $ en remise de prêt étudiant s’ils ne reçoivent pas une subvention Pell, qui est un type d’aide disponible pour les étudiants de premier cycle à faible revenu, et jusqu’à 20 000 $ si ils l’ont fait. L’allégement est également limité à ceux qui gagnent moins de 125 000 dollars par an, ou aux couples mariés ou aux chefs de famille gagnant moins de 250 000 dollars.

Une fois que les gens ont postulé, ils pouvaient voir le soulagement dans les six semaines.

Vous ne voulez pas non plus supposer que la remise de prêt étudiant ne se produira pas vraiment ou que vous n’y êtes pas admissible, ajoutent-ils. Voici un aperçu de cinq étapes que vous pouvez suivre pendant que vous attendez.

En attendant l’annulation de votre prêt étudiant, vous voudrez mettre à jour vos coordonnées avec votre agent de prêt et à StudentAid.gov a déclaré Kantrowitz.

Pour confirmer votre AGI pour 2020 et 2021, recherchez la ligne 11 sur la première page de votre déclaration de revenus, connue sous le nom Formulaire 1040 .

La plupart des prêts étudiants fédéraux sont éligibles à l’annulation. Cependant, il y a environ 5 millions d’emprunteurs avec des prêts étudiants plus âgés, connus sous le nom de prêts fédéraux à l’éducation familiale (FFEL), qui sont en fait détenus par des sociétés privées. (Vous pouvez vérifier votre type de prêt sur Studentaid.gov en vous connectant avec votre identifiant FSA et en allant dans l’onglet “Mon aide”.)

Le ministère de l’Éducation dit qu’il travaille pour s’assurer que les emprunteurs avec des prêts FFEL détenus par des entreprises obtiennent également la remise, même s’il ne détient pas la dette. Mais si vous avez ces prêts et que vous voulez vous assurer que vous êtes inclus dans la remise le plus tôt possible, vous voudrez peut-être les consolider dans le principal programme fédéral de prêts aux étudiants.

Vous devez également vérifier si vous avez reçu une subvention Pell pour déterminer si vous êtes éligible pour la totalité de 20 000 $ d’annulation, a déclaré Kantrowitz.