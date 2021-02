Que faire des premiers appels à l’étranger de l’administration Biden

Raffinerie29

Les républicains mentent sur les causes des pannes d’électricité au Texas

Depuis lundi, des millions de Texans sont sans électricité alors qu’une tempête hivernale a ravagé l’État. Mardi, environ 4 millions de personnes étaient sans électricité et mercredi, près de 3 millions manquaient toujours d’électricité – tout en faisant face aux températures les plus froides que l’État a connues depuis des mois. Les experts disent qu’il y a plusieurs raisons aux coupures d’électricité, mais naturellement, les dirigeants républicains de l’État ont trouvé un moyen de rejeter la responsabilité sur les énergies renouvelables et d’utiliser la crise à l’échelle de l’État pour répandre des mensonges sur la législation climatique proposée. «Cela montre à quel point le Green New Deal serait un accord mortel pour les États-Unis d’Amérique», a déclaré mardi le gouverneur Greg Abbott à Fox News. «Notre éolienne et notre énergie solaire ont été arrêtées et elles représentaient collectivement plus de 10% de notre réseau électrique.» Mais qu’est-ce qui constituait les 80 à 90% restants du réseau électrique de l’État? La réponse: les combustibles fossiles. Lors d’une conférence de presse mardi, des représentants de l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) ont déclaré que 45 000 mégawatts étaient hors ligne. 15 000 étaient du vent et 30 000 du gaz et du charbon. «Le Texas est un État gazier», a déclaré Michael Webber, professeur de ressources énergétiques à l’Université du Texas, au Texas Tribune. «Le gaz échoue de la manière la plus spectaculaire en ce moment.» Le représentant Dan Crenshaw, un fervent critique du Green New Deal, a également sauté sur l’occasion de blâmer l’énergie verte. «C’est ce qui arrive lorsque vous forcez le réseau à compter en partie sur le vent comme source d’énergie. Lorsque les conditions météorologiques deviennent aussi mauvaises que cette semaine, l’énergie renouvelable intermittente comme le vent n’est pas là quand vous en avez besoin », a-t-il écrit sur Twitter. Malgré ces mensonges absolus des républicains, plusieurs raisons expliquent pourquoi les turbines et le gaz ont échoué. Les conditions météorologiques extrêmes de cette semaine ont conduit à une demande sans précédent et élevée d’énergie, et les sources d’énergie à travers l’État n’ont pas été construites pour résister aux basses températures. Comme de nombreux experts et scientifiques l’ont souligné, non seulement les éoliennes représentent une petite fraction de l’énergie produite par l’État, mais si elles avaient été correctement altérées – comme elles le sont en Antarctique et dans d’autres régions des États-Unis – elles n’aurait pas gelé. Je me déconnecte quelques jours et reviens à un gouvernement du GOP blâmant les politiques qu’il n’a même pas mises en œuvre pour ses propres échecs. Abbott ne semble pas avoir une idée de son état, alors voici un rappel: le Texas fonctionne à 80-90% sur les combustibles fossiles. Le véritable «accord mortel» est son leadership raté. https://t.co/a3YoEqks7K— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 17 février 2021 Bien sûr, il n’est pas vraiment surprenant qu’Abbott évite la responsabilité et pointe du doigt alors que les Texans continuent de mourir. Au cours de l’été, son état a connu une augmentation des cas de COVID-19 moins d’un mois après qu’Abbott a ignoré le scepticisme des experts de la santé et a rouvert la ville. À l’époque, il a également ignoré les maires texans qui lui ont demandé de mettre en œuvre un mandat de masque à l’échelle de l’État. Au lieu de faire face à son propre échec à diriger, il a blâmé les jeunes du Texas pour la propagation du virus. «Nous pensons que beaucoup de gens ont baissé la garde», a-t-il déclaré dans une interview accordée à KLBK-TV. «L’été est là. Les choses s’ouvrent. Ils ont l’impression de pouvoir sortir sans avoir à porter de masque facial. Il a également rejeté le blâme sur les dirigeants locaux pour l’augmentation du nombre de cas dans l’État en décembre. Au moins 17 décès ont été liés à la tempête de cette semaine, y compris plusieurs personnes décédées d’une intoxication au monoxyde en essayant de se réchauffer à l’intérieur de leur voiture et une famille décédée dans l’incendie d’une maison. «Les Texans souffrent sans pouvoir parce que ceux qui sont au pouvoir nous ont laissé tomber», a écrit l’ancien représentant Beto O’Rourke sur Twitter. «Comme avec Covid, une catastrophe naturelle est devenue beaucoup plus meurtrière en raison de l’inaction et de l’ineptie d’Abbott et du leadership républicain du Texas. Cela ne devait pas se produire et ne doit pas continuer. » Comme toujours, les communautés pauvres et marginalisées ont été les plus durement touchées: selon le New York Times, les zones à faible revenu ont été parmi les premières à perdre le pouvoir et devraient être parmi les dernières à le regagner. «Qu’il s’agisse d’inondations causées par des événements météorologiques violents comme les ouragans ou de quelque chose comme ce froid sévère, l’histoire de notre réponse aux catastrophes est que ces communautés sont les premières touchées et doivent souffrir le plus longtemps», Robert Bullard, professeur à la Texas Southern University et environnemental expert de la justice, a déclaré au NYT. Les conditions au Texas sont graves et, une fois de plus, les électeurs d’Abbott – en particulier les plus exposés – paient le prix de l’incapacité de l’État à diriger et à protéger les Texans. Aimez ce que vous voyez? Que diriez-vous d’un peu plus de bonté R29, ici? 