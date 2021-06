Que faire des points des compagnies aériennes ? Utilisez-les maintenant, dit le rapport

De plus, une ruée vers l’échange de miles est attendue à un moment où l’industrie du transport aérien, très malmenée, a besoin de clients payants en espèces au guichet.

Un examen des déclarations annuelles de cinq compagnies aériennes américaines – Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines et JetBlue – montre les obligations du programme de récompense a atteint un total de 27,5 milliards de dollars l’année dernière, un pic de 11,6% par rapport à l’année précédente, selon ValuePenguin.

Voler était l’un des les industries les plus durement touchées par la pandémie de coronavirus , mais les clients des cinq programmes analysés ont quand même réussi à accumuler environ la moitié (46,2%) du volume de miles en 2020 qu’ils ont fait en 2019. Cela était en grande partie dû aux points gagnés grâce aux dépenses par carte de crédit, a déclaré Matt Schulz, analyste en chef du crédit de LendingTree. .

« Les Américains n’ont échangé qu’environ un dixième de leurs miles disponibles l’année dernière », a déclaré Schulz. « Il y avait sans aucun doute beaucoup de gens qui … ont encaissé des points de récompense pour des crédits de relevé pour l’épicerie et d’autres nécessités, mais beaucoup de gens ont simplement conservé leurs miles, attendant avec impatience le jour où ils pourraient à nouveau voyager. »

Les clients JetBlue ont échangé le plus de miles (18,4%) l’année dernière, soit environ la moitié des miles échangés par ses clients en 2019, selon ValuePenguin. Les membres de United ont racheté le moins, moins de 9 %, contre près de 30 % en 2018 et 2019.

Le passif Rapid Rewards de Southwest a augmenté de 1,1 milliard de dollars, le plus grand nombre de toutes les compagnies aériennes analysées. Ses clients ont échangé le plus de miles de tous les programmes, mais ils ont également gagné le plus de miles.

Le programme TrueBlue de JetBlue – le plus petit des cinq – était la seule compagnie aérienne à avoir vu ses engagements de fidélité augmenter moins en 2020 qu’en 2019.