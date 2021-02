Alors que la pandémie persiste dans le monde, environ 130 milliards de masques jetables se retrouvent chaque mois dans les décharges, les rues des villes, les rivières, les plages et les océans, ce qui représente un risque considérable pour l’environnement.

Dans une étude publiée la semaine dernière, Des chercheurs australiens ont proposé une solution potentielle: recycler les masques usagés dans les routes.

«Au début de la pandémie, j’aurais aimé être médecin», a déclaré Mohammad Saberian, ingénieur civil à l’Université RMIT, auteur principal de l’article. Puis il s’est rendu compte que lui aussi avait un rôle urgent à jouer: déterminer quoi faire avec les détritus générés par la pandémie.

L’article, publié dans la revue Science of the Total Environment, a examiné comment les masques faciaux pouvaient être combinés avec d’autres matériaux de construction recyclés pour réduire les déchets de la pandémie tout en réduisant la dépendance à d’autres matériaux comme le plastique, qui est souvent utilisé comme charge dans les routes. Les chercheurs ont découvert qu’environ trois millions de masques pouvaient être placés sur une route à deux voies de plus d’un demi-mile, et que ces routes étaient susceptibles d’être plus solides et plus flexibles que certaines en matériaux non recyclés.