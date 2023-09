Que faire avec un réfrigérateur rempli de nourriture après une longue panne de courant provoquée par un incendie de forêt

Alors que les ordres d’évacuation sont annulés dans certaines zones touchées par des incendies de forêt en Colombie-Britannique, il est conseillé aux résidents qui rentrent chez eux de faire attention aux réfrigérateurs qui sont restés sans électricité pendant des jours.

« Les gens devraient être très prudents avec leurs réfrigérateurs et envisager de ne pas les ouvrir », a déclaré Lance Kayfish, agent de gestion des risques pour le centre des opérations d’urgence du district régional de Central Okanagan.

Après une panne d’électricité dans les maisons, il est courant de constater que les réfrigérateurs et les congélateurs ne fonctionnent pas et sont remplis de denrées périssables avariées et odorantes.

Kayfish prévoit qu’environ 1 000 appareils remplis ou souillés d’aliments avariés seront jetés par les résidents dont les maisons ont connu une panne de courant prolongée lors des incendies de forêt du complexe Grouse dans le centre de l’Okanagan.

À North Shuswap, 430 poteaux électriques ont été endommagés par l’incendie de forêt de Bush Creek East, a déclaré Susan Edgell, conseillère en engagement des parties prenantes chez BC Hydro.

« Nous avons actuellement des entrepreneurs qui viennent aider nos équipes – environ 120 personnes – à installer des poteaux et à creuser des trous pour y mettre ces poteaux », a-t-elle déclaré à Shelley Joyce, animatrice de l’émission CBC. Aube du jour Kamloops.

« Cela demande beaucoup de travail et beaucoup de patience de la part de tous les clients d’Hydro. »

Aube du jour Kamloops5:28Les arbres sur pied posent un défi au rétablissement du courant à Shuswap BC Hydro a envoyé des équipes et des entrepreneurs dans la région de Shuswap pour aider à rétablir l’électricité dans les zones touchées par les incendies de forêt, mais les arbres continuent de présenter un risque pour les lignes électriques.

Les aliments se gâtent à des températures supérieures à 4 °C

Pour assurer la sécurité des aliments réfrigérés et surgelés, Santé Canada conseille de maintenir les températures en dessous de 4 °C pour les aliments réfrigérés et en dessous de -18 °C pour les aliments surgelés.

Des températures supérieures à 4 °C peuvent entraîner une croissance bactérienne rapide et d’éventuelles maladies d’origine alimentaire.

Santé Canada affirme que les aliments conservés à une température supérieure à 4 °C risquent une croissance rapide de bactéries, provoquant diverses maladies d’origine alimentaire. (Mike Zartler/CBC)

Kayfish affirme que si les gens souhaitent se débarrasser de réfrigérateurs et de congélateurs qui sont restés sans électricité pendant une période prolongée, ils doivent sceller leurs portes avec du ruban adhésif et demander à leur centre d’opérations d’urgence local d’organiser un ramassage en bordure de rue.

« Nous comprenons que les gens sont absents de chez eux depuis assez longtemps. Peut-être que la dernière chose qu’ils veulent faire est de comprendre comment gérer ce qui pourrait être un processus très compliqué et difficile en termes de remise en état de leur réfrigérateur. la décharge ou son élimination d’une autre manière », a-t-il déclaré.

Le district régional de Thompson-Nicola recommande d’étiqueter les réfrigérateurs et congélateurs mis au rebut avec le mot « contaminé » en grosses lettres avant de les faire ramasser ou de les transporter vers des dépôts locaux qui recyclent les gros appareils électroménagers.

Dégradation résultant d’un incendie de forêt généralement couverte : assureur

Keith McNabb, propriétaire de l’entreprise The Delivery Guys à 100 Mile House, spécialisée dans la livraison de nouveaux appareils électroménagers, se souvient que son équipe avait remplacé environ 900 réfrigérateurs contenant des aliments avariés après un incendie de forêt en 2017 qui avait pris naissance à l’ouest de la communauté.

« Nous avons travaillé presque jusqu’à minuit juste pour suivre le flux… C’était écrasant.

« Certaines personnes ont acheté leur réfrigérateur aujourd’hui et elles le voulaient aujourd’hui », a déclaré McNabb à propos de la demande de l’époque.

Selon le Bureau d’assurance du Canada, les réfrigérateurs, congélateurs et leur contenu sont couverts pour un montant précis en cas de coupure de courant due à des incendies de forêt.

Il recommande de documenter les aliments avariés au moyen de listes et de photos si possible et conseille aux assurés de consulter les assureurs avant de jeter leurs appareils électroménagers.

Grant Stobbe, directeur général d’Okanagan Valley Insurance Services à Kelowna, affirme que les gens peuvent présenter des réclamations allant jusqu’à 5 000 $ pour la détérioration des aliments dans les réfrigérateurs en raison de pannes de courant provoquées par des incendies de forêt, sans avoir à fournir de preuves détaillées.

« Tu pourrais prendre une photo si tu veux, mais surtout dans ce cas particulier [of wildfires] », les compagnies d’assurance sont généralement très empathiques et n’insistent pas vraiment sur une question pour obtenir des reçus », a déclaré Stobbe.