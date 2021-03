Ole Gunnar Solskjaer fait face à un été crucial alors qu’il tente de ramener Manchester United au sommet du football anglais. Le conseil d’administration du club a vu suffisamment de progrès au cours des deux années de Solskjaer en tant que manager permanent pour envisager d’offrir un nouveau contrat au Norvégien, mais le moment approche à grands pas pour qu’il remporte un réel succès. Selon ses propres mots, cela signifie remporter le titre de Premier League pour la première fois depuis 2013, ou du moins se rapprocher beaucoup plus de Manchester City que cette saison. Avant de faire cela, Solskjaer doit prendre des décisions clés au cours de l’été, notamment comment gérer la fenêtre de transfert et quoi faire à propos de Paul Pogba.

Décision 1: situation contractuelle de Pogba

La plus grande décision de United de l’été se concentrera autour de Pogba, mais elle ne tombera pas seulement sur Solskjaer. Pogba est sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat à Old Trafford et si son agent, Mino Raiola, a raison, il n’en signera pas un nouveau. Si tel est le cas, United peut soit vendre en été, soit tenir le coup et risquer de perdre gratuitement le joueur de 28 ans dans 12 mois.

Les propriétaires des Glazers et le vice-président exécutif Ed Woodward ont évalué Pogba à plus de 150 millions de livres sterling en 2019 et bien que ce chiffre soit nettement inférieur maintenant, il y a des doutes sur la façon dont le Real Madrid ou la Juventus pourraient se permettre des frais de transfert et des salaires de plus de 290000 £. -une semaine au milieu de la pandémie de coronavirus.

La troisième option est pour United de faire pression pour que Pogba signe un nouveau contrat. Solskjaer n’a pas perdu espoir que cela pourrait encore se produire, mais il y a des craintes que les conditions de Raiola – une forte augmentation de salaire ou même une clause de libération – pourraient être une trop grosse pierre d’achoppement. Solskjaer mérite d’être félicité pour sa gestion de Pogba et la forme du Français depuis janvier a montré qu’il serait un grand raté s’il partait.

L’avenir de Paul Pogba et David De Gea est-il incertain à Manchester United? Clive Brunskill / Getty Images

Décision 2: De Gea ou Henderson?

Solskjaer n’a pas eu besoin de garder Dean Henderson l’été dernier, car il y avait beaucoup de prétendants à recruter le gardien de but en prêt, mais il l’a fait en sachant qu’il y aurait une saison de débat sur qui devrait être le numéro 1. Il y a un sentiment au sein du club que l’incertitude ne peut pas être autorisée à se poursuivre la saison prochaine.

Des sources ont déclaré à ESPN que Henderson est considéré comme le gardien de but le plus complet en raison de sa répartition et de sa capacité à attraper et à frapper des balles hautes, mais il reste une loyauté envers David De Gea en raison de ce qu’il a fait au cours des 10 dernières années. Les deux ont de longs contrats à Old Trafford et il y a une acceptation que les salaires de De Gea rendent un déménagement problématique.

Henderson est déterminé à jouer au football régulièrement et des sources ont déclaré à ESPN qu’un certain nombre de grands clubs européens avaient déjà exprimé leur intérêt. Il a eu la chance de faire valoir ses arguments le mois dernier alors que De Gea n’était pas disponible, ce qui signifie que les rencontres d’avril donnent un bon aperçu de la façon dont Solskjaer se penche avec l’Espagnol dans ses rangs.

Décision 3: Lingard reste-t-il ou part-il?

Jesse Lingard pouvait à peine faire partie de l’équipe avant de passer à West Ham United en prêt en janvier, mais au cours des deux derniers mois, il a été l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Cinq buts en sept matchs ont suffi pour mériter deux nominations de joueur du mois et un rappel dans l’équipe d’Angleterre après une absence de deux ans.

Le joueur de 28 ans aura encore un an sur son contrat cet été et Solskjaer devra décider s’il souhaite proposer un nouvel accord ou sanctionner une vente. Lingard a prospéré en tant que n ° 10 à West Ham, mais il est peu probable qu’il déloge Bruno Fernandes à United.

Dans les années de pointe de sa carrière, il est désespéré de jouer au football régulier et n’acceptera pas un autre rôle partiel à Old Trafford. West Ham a déjà décidé de signer définitivement Lingard, mais il aura le choix entre de nombreuses offres s’il déménage.

Jesse Lingard est prêté à West Ham. Justin Tallis / PA Images via Getty Images

Décision 4: Où dépenser l’argent?

La pandémie de coronavirus signifie que l’argent est serré dans toute l’Europe et, bien que United ne soit pas à l’abri, il y aura de l’argent à dépenser. Le problème pour Solskjaer, le directeur de football John Murtough, le directeur technique Darren Fletcher et le service de recrutement est de savoir où l’utiliser. Vous pouvez faire valoir que United a besoin d’un arrière droit, d’un arrière central, d’un milieu de terrain central, d’un ailier et d’un avant-centre, mais il est irréaliste de s’attendre à ce que tous ces problèmes puissent être résolus avant la saison prochaine.

Solskjaer devra décider où se situent ses priorités, tandis que les décisions seront également influencées par le départ. La signature d’un attaquant deviendra plus importante si Edinson Cavani ne prolonge pas son contrat. La promotion des jeunes joueurs est une grande partie de la philosophie de Solskjaer à Old Trafford, mais elle doit être équilibrée avec des matchs gagnants à court terme et cela signifie qu’il n’y a pas toujours assez d’opportunités pour les jeunes. Il y a de grands espoirs pour Shola Shoretire et Hannibal Mejbri, mais ils devront peut-être faire un prêt pour trouver le football dont ils ont besoin pour poursuivre leur développement.