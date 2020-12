Des conseils financiers non sollicités sur la façon dont les Américains devraient dépenser leurs maigres paiements de relance Covid-19 ont mis un objectif sur le dos de CNBC alors que des visions de fourches et de torches dansent dans la tête des lecteurs.

Le point de vente a demandé aux conseillers financiers, aux propriétaires et à d’autres professionnels bien nantis comment les Américains ordinaires devraient utiliser les paiements de relance de 600 $ que le Congrès a convenus dimanche et qui iront à tous les Américains gagnant moins de 70000 $ par an et l’augmentation hebdomadaire du chômage de 300 $.

Leurs réponses, livrées dans un article de mardi, ont été considérées par beaucoup comme insultantes, manquant d’empathie ou tout simplement ignorantes – pas vraiment surprenant, étant donné que la plupart des conseillers financiers et des propriétaires gagnent un peu plus d’argent que la moyenne nationale, et les deux emplois sont à le moins à l’épreuve d’une pandémie.

Les conseils allaient du banal (utiliser l’argent pour les frais de subsistance de base ou pour payer les factures) au condescendant («investir en toi”). D’autres suggestions prêtaient à confusion, comme « Les Américains devraient généralement avoir un fonds d’urgence qui couvre six mois de dépenses. » Même avant la pandémie, 70% des Américains avaient moins de 1 000 dollars d’économies d’urgence – et 45% n’avaient aucune économie.



D’ailleurs, comme certains lecteurs c’est noté, sûrement la pandémie était-elle l’urgence pour laquelle on devrait épargner un «fonds d’urgence»?

D’autres conseils semblaient potentiellement dangereux. Un propriétaire autoproclamé a suggéré aux lecteurs à faible revenu de ne même pas essayer de rattraper le loyer, mais de conserver le chèque de 600 $ pour un nouvel appartement en cas d’expulsion. Cependant, 600 $ ne couvriraient même pas un mois de loyer dans de nombreuses régions des États-Unis, sans parler du mois de sécurité supplémentaire requis pour signer un bail pour un nouvel appartement.

Cet article est complètement sourd. Le conseiller financier suggère «si une personne est en retard de 6 ou 7 mois de loyer …. économisez les 600 $ pour un autre endroit» .. 🧐 ??? La plupart des conseillers financiers ne vous accepteraient pas en tant que client pour 600 $, et encore moins vous conseilleraient quoi en faire. – 💜Callie💜 (@CallieSpeaksUp) 22 décembre 2020

Le principal conseil, cependant, semblait être «chaque circonstance est différente» – ce qui rend l’article entier quelque peu inutile, comme l’ont souligné les lecteurs.

"Les conseillers financiers recommandent diverses utilisations de cet argent supplémentaire, selon les circonstances individuelles et familiales." Quelqu’un a été payé pour écrire un article expliquant que vous devez dépenser votre propre argent comme vous le souhaitez. – Punky Brewster (@xLAWx_) 22 décembre 2020

Beaucoup ont déchiqueté les suggestions, soulevant un sourcil à l’idée de demander à un conseiller financier de gérer 600 $.

Vous êtes tous tellement déconnectés de la réalité dans laquelle vivent la majorité des Américains, c’est en fait étonnant – Conor (@krbbyddy) 22 décembre 2020

Vous devriez investir cet argent pour ne pas mourir, car si vous mourez, vous ne pouvez rien faire avec cet argent. C’est d’après tous les experts que je connais – Fourmi, Excelsior! 🌹🇵🇷 🗽 (@ ajcarab81) 22 décembre 2020

D’autres ont réussi à trouver de l’humour dans la situation.

Se retirer. 600 $ me mettront sur le bord. J’attendais un gros comme celui-ci depuis un moment. Je vais parcourir le monde et naviguer dans les Caraïbes et faire de la plongée avec les poissons. Et mangez-en quelques-uns. C’est un rêve qui devient réalité! – Boucliers (@ 7th1) 22 décembre 2020

Wow 600 $ !!!! 🙄🙄 … Nous aurions tous dû créer des LLC pour obtenir une partie de ce vrai $$ … ou acheter un ✈️ … ou être Kanye … ou en faire plus cette année en n’ayant même pas d’emploi … – Jamey Heñslee (@jhhenslee) 22 décembre 2020

Alors que quelques-uns pensaient qu’il fallait une traduction.



Un message des sponsors de CNBC: "plèbe, assurez-vous de dépenser votre argent pour nous rembourser les dettes plutôt que d’acheter des produits de première nécessité ou à Dieu ne plaise, un plaisir éphémère" – COMPTE STRIKE FETISHIST STAN ¯ _ (ツ) _ / ¯ (@parsonshanged) 22 décembre 2020

"J’ai beaucoup d’argent, donc je suis doué pour l’argent et les pauvres devraient faire ce que je fais. Laissez-moi penser à la façon dont je dépenserais 6 cent mille, puis divisez simplement par mille." – Tailsteak📎 (@tailsteak) 22 décembre 2020

Et certains ont noté que même l’image de couverture montrait plus d’argent que les Américains n’en recevaient réellement, ajoutant l’insulte à la blessure.

Il y a plus d’argent sur cette photo que nous n’en recevons en stimulus. Probablement dit un stagiaire que vous n’avez pas écouté mais que vous devriez. – Arclegger (@Arclegger) 22 décembre 2020

« Nous ne savons littéralement pas combien c’est 600 $, alors nous avons pris une photo de 1 000 $ » – Épine (@ThicketThorn) 22 décembre 2020

Pour être juste, les membres du Congrès qui ont adopté le projet de loi de relance gonflé pourraient avoir à peine plus de compréhension de la pauvreté que le conseiller financier moyen. En plus de leurs salaires, qui peuvent dépasser 200 000 dollars par an, leur budget mobilier est de 40 000 dollars, soit près du salaire annuel de l’Américain moyen.

