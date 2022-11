Que faire après une mise à pied inattendue

Que vous travailliez ou non pour ces entreprises, si vous vous retrouvez inopinément licencié, voici quelques étapes que les experts vous recommandent de suivre.

Et ce n’est pas le seul géant des médias sociaux à apporter des changements : Meta, la société mère de Facebook, va licencier plus de 11 000 employés, selon une lettre adressée à l’entreprise par son fondateur, Mark Zuckerberg. Les actions de la société ont chuté de 72 % cette année.

Twitter a fait la une des journaux pour ses licenciements massifs une semaine seulement après l’acquisition de l’entreprise par le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk. Près de 1 000 employés californiens ont été licenciés la semaine dernière, selon des lettres de préavis envoyées par Twitter aux autorités locales, et d’autres ont également été licenciés de bureaux en dehors de l’État. Certains ont depuis été priés de revenir, selon Bloomberg .

Pour commencer, conservez toutes les interactions qui se sont produites via les messages de l’entreprise, tels que les e-mails ou Slack, concernant votre licenciement.

“Tous les e-mails, preuves, correspondances que vous avez à ce sujet”, dit Arick Fudaliassocié et avocat-gérant du cabinet de défense des droits civils The Bloom Firm, “fait suivre à votre e-mail personnel, faites des captures d’écran, tout ce que vous avez à faire pour préserver cela est important car une fois que vous êtes parti de l’entreprise, vous n’avez plus accès à ceux-ci e-mails.”

La rapidité avec laquelle vous cessez d’avoir accès à vos comptes professionnels peut varier. Dans certains cas, vous risquez de perdre immédiatement l’accès aux comptes professionnels, car certains d’anciens employés de Twitter ont rapporté – dans d’autres, vous pouvez avoir jusqu’à la fin de la journée ou de la semaine. Et gardez à l’esprit que s’il existe d’autres e-mails ou données professionnelles que vous souhaitez envoyer à vos comptes personnels, toutes les politiques de l’entreprise concernant les informations confidentielles s’appliqueront toujours.