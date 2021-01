Alors que les responsables gouvernementaux débattent d’un troisième verrouillage et de la fermeture prolongée des restaurants, bars, cafés, théâtres, musées et attractions touristiques clés, les options de Paris sont apparemment limitées. Mais ne désespérez pas! Il y a encore beaucoup de choses à faire dans l’une des capitales les plus enchanteresses d’Europe – si vous savez où chercher.

Les superbes paysages de la ville restent intacts, les rues sont libres de touristes et les Haussman sont toujours debout. Les terrasses ne sont pas aussi animées pendant que la culture des cafés est en pause, mais vous pouvez toujours vous en sortir sans cuisiner à la maison et en savourant la meilleure cuisine indépendante de la ville pendant les soirées couvertes.

Voici notre sélection de quoi faire et où aller à Paris pendant que tout est fermé.

Nourriture et boisson

Heureusement, les Français ont considéré les boulangeries et les pâtisseries comme des commerces essentiels, vous ne manquerez donc pas de croissant, d’éclair ou de baguette. Pour des repas plus copieux, vous feriez bien de jeter un œil à ce qui suit.

Service Click and Collect de Bouillon Pigalle

Les restaurants Bouillon à Paris sont connus pour leur cuisine délicieuse, simple et étonnamment bon marché. Alors que toutes les autres succursales sont obligées de fermer, la plus grande succursale de Pigalle est ouverte à la collecte d’un repas de trois plats à réchauffer à la maison pour un prix très raisonnable de 10 €. Le menu change tous les jours, vous n’aurez donc plus jamais besoin de cuisiner.

Pitas sensationnels de L’as du Fallafel

Les clichés existent parce qu’en général, ils sont vrais, et quiconque vous a déjà dit que L’as fait le meilleur falafel de Paris n’était pas un menteur. Dirigez-vous vers la fenêtre du Marais pour acheter un falafel à emporter dont vous rêverez pour l’avenir prévisible. Le Jardin des Rosiers Joseph Migneret est à quelques pas et l’endroit idéal pour essayer de le manger sans le renverser. (NB: L’as est fermé le vendredi soir et le samedi toute la journée).

Les délectables traiteurs de la rue des Martyrs

L’une des rues les plus pittoresques de Paris est bordée d’épiceries fines animées du monde entier. Procurez-vous des raviolis fondants dans la bouche de Sogno Di Pasta, des mezzés grecs frais et des salades de Yorgaki et des boulettes japonaises roulées à la main de la Maison Zhang. Si ce n’est pas tout à fait l’heure du dîner, Arnaud Delmontel a les croissants les plus beurrés au nord de la rivière, et il y a des bancs en haut de la rue pour désinfecter, s’asseoir et manger.

La Cerise Sur La Pizza pour un déjeuner au bord de la rivière

Au coin du métro St Paul se trouve cette pizzeria sans prétention mais incroyable, assez proche de la Seine pour que la tarte soit encore brûlante après votre courte promenade dans la rue Saint-Paul. Dirigez-vous directement vers la rivière sur les marches à côté du (maintenant fermé) Le Nautes et mangez votre poisson sur des bancs de pique-nique au bord de l’eau, tout en vous souvenant avec émotion de ce à quoi ressemblait un restaurant civilisé.

Combinaisons chocolat chaud et parc

Un duo important pour toute balade hivernale à Paris. Assurez-vous de prendre un chocolat chaud épais pour enrouler une main gantée tout en vous promenant dans les jolis parcs et en regardant les gens.

Un Dimanche à Paris et Jardin du Luxembourg

Honnêtement, vous voudrez plus qu’un simple chocolat chaud d’ici – leurs gâteaux sont à couper le souffle. Heureusement, vous aurez beaucoup d’espace au Luxembourg pour les promener, ou simplement pour vous asseoir et faire semblant de vivre au Palais.

Mococha et Jardin des Plantes

Un chocolatier très mignon de la rue Mouffetard vous préparera joliment pour un méandre autour du parc voisin, et vous consolera pendant que le zoo reste fermé. Continuez vers la rivière jusqu’au Jardin Tino Rossi pour admirer de magnifiques sculptures en plein air lorsque la ruée vers le sucre entre en jeu.

Pain Pain et les toits de Montmartre

Cette pâtisserie a remporté des prix pour sa Galette du Rois et ses baguettes, mais les éclairs au chocolat sont les vraies stars ici. Prenez-en une (dans une petite boîte très chic) ​​avant de monter au sommet de Montmartre pour admirer Paris depuis ses plus hautes collines. Astuce: évitez les foules devant le Sacré Coeur et dirigez-vous plutôt vers le parc à chiens à côté pour une vue sur la Tour Eiffel et les chiens en pelage.

Angelina et Jardin des Tuileries

Procurez-vous un célèbre chocolat chaud à l’importateur épais et gourmand avant le coucher du soleil. Sirotez lentement en vous promenant dans les jardins et en passant devant les statues d’Auguste Rodin près du musée de l’Orangerie, avant de vous asseoir sur un banc au-dessus des fontaines près de la place Vendôme pour regarder le ciel s’enflammer à la fin d’une autre journée dans un pandémie. Le chocolat et les couchers de soleil aident à apaiser l’âme. Promettre.

Retour en noir et place des Vosges

Économisez une fortune en déviant Carette et en visitant Back In Black au coin de la rue, avant de flâner dans les nombreuses galeries d’art de la place des Vosges, toutes visibles depuis la rue. Vous pouvez presque prétendre que la vie est à nouveau normale.

Maison Bury et Buttes du Chaumont

Pour être honnête, il n’y a pas beaucoup de choix à proximité de ce parc, mais ses énormes rochers et ses plans d’eau valent tellement le détour que le chocolat a meilleur goût rien qu’en s’imprégnant de la vue. Essayez Maison Bury en face de l’entrée du lac, pour réduire le risque.

D’autres choses qui valent bien votre temps

Coulée Verte

Un magnifique parc caché qui longe le 12e arrondissement. Rejoindre depuis le Viaduc des Arts.

59 Rivoli

Un squat légalisé qui abrite des artistes qui vivent dans leurs studios. Chaque pièce est totalement différente et généralement avec des nuances politiques. Même l’escalier en colimaçon qui relie tout est une œuvre d’art.

Les Galeries Lafayette sont toujours ouvertes

Évitez les zones commerçantes bondées et apportez votre désinfectant pour les mains sur les escaliers mécaniques jusqu’à la plate-forme d’observation pour une vue panoramique de Paris.

Louer un Vélib

La ville est la plus calme et il n’a jamais été aussi facile de se déplacer en vélo ou en trottinette.

Voir les cygnes noirs au parc Montsouris

Vers la périphérie du 14e arrondissement, ce parc est connu localement pour sa faune – qui comprend parfois des perruches vert vif. Les petites rues environnantes de la rue Nansouty valent également la peine d’être Instagram.

Boutiques Kilo

Si vous êtes prêt à être dans un magasin généralement exigu (avec des mesures de distanciation appliquées), il y en a beaucoup dans la ville, où vous payez vos vêtements au kilo plutôt que par article.

Street art à Belleville

Alors que cette zone aux allures de village devient de plus en plus infiltrée de hipsters, le street art se développe. Dirigez-vous vers la rue Denoyez ou la place Fréhel pour voir l’œuvre la plus importante – mais elle est vraiment partout à Belleville. Si vous êtes prêt pour une ascension, le sommet du parc de Belleville vaut la peine d’apporter un pique-nique pour une autre vue magnifique sur la ville.