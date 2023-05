Que donner à un fan de vinyle qui a tout ? Peut-être un de ces LP ultra-bizarres – National

Le week-end dernier, j’ai passé quelques heures au Downtown Record Show semestriel à Toronto. J’ai apporté mon argent de jeu habituel, 200 $, et j’ai commencé à fouiller dans les caisses et les boîtes à la recherche de… Je ne sais pas, vraiment. Trésor? Quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin ? Un disque perdu de ma jeunesse ?

Au bout de deux heures, j’ai abandonné, découragé. J’avais acheté deux choses : une compilation de Nick Drake (j’essaie vraiment d’améliorer mon jeu en ce qui concerne le folk britannique des années 1970) et un ensemble de six CD d’enregistrements de jazz compilés par le Smithsonian (un autre point faible pour moi ). Rien d’autre que j’ai vu n’a vraiment suscité de joie.

Peut-être que j’ai déjà trop de disques (environ 7 000, si vous devez demander). Peut-être que le frisson de la poursuite s’est dissipé. Ou peut-être que j’ai juste besoin de nouveaux objectifs en matière de collection. Plutôt que de chercher le même vieux, le même vieux, je devrais peut-être commencer à chercher des trucs plus bizarres et extrêmes.

Je ne parle pas d’un autre album déjanté de Leonard Nimoy (il en a enregistré plus d’un comme Les deux faces de Léonard Mimoy ou l’ultra-bruit japonais de Merzbow. (Vous pouvez entendre un échantillon de Merzbow sur YouTubeet non, il n’y a aucun problème avec votre appareil.) Non, je veux dire quelque chose extrêmement spécialisée, très rare et très personnelle. Appelons-les « enregistrements ADN ».

Vous pouvez ajouter ce que vous voulez dans le chlorure de polyvinyle utilisé pour créer un disque. Il existe également des moyens de presser des substances spécifiques dans le vinyle ou dans l’espace entre deux dalles de PVC.

Prenez, par exemple, la toute nouvelle version de Fall Out Boy. Plus tôt ce mois-ci, ils ont dévoilé une édition limitée spéciale de leur album, Tellement (pour) la poussière d’étoiles qu’ils appellent « Crynyl ». Le PVC utilisé dans la fabrication de ces 50 disques contient les larmes réelles de chacun des membres du groupe (Crynyl/vinyl. Geddit ?) Oui, des larmes vraiment emo pour (comme le dit le groupe) « une fidélité émotionnelle maximale ».

Lorsqu’ils ont été mis en vente pour 99 $ US, ils ont immédiatement disparu. Je n’ai vu aucun spectacle à vendre sur Discogs.com ou eBay pour le moment, mais ce n’est qu’une question de temps. Et lorsqu’une copie apparaîtra, son prix sera bien supérieur au prix d’origine. Il a été créé pour être un objet de collection précieux.

Cela m’a fait penser : c’est un disque avec l’ADN réel du groupe inclus. Y a-t-il plus d’albums comme ça là-bas?

Oui. Oui il y en a. Voici quelques disques que j’envisage pour ma nouvelle liste de disques les plus recherchés.

Quand j’étais enfant, j’étais fasciné lorsque tous les membres de KISS versaient un peu de leur sang dans l’encre rouge d’une bande dessinée qu’ils créaient avec Marvel. Avance rapide jusqu’en 2012, lorsque Wayne Coyne de The Flaming Lips – un groupe célèbre pour être un peu tordu – a convaincu Chris Martin, Nick Cave, Erykah Badu et Ke$sha de Coldplay de fournir un échantillon de leur sang pour l’une des éditions. de leur sortie Record Store Day, Heady Fwends.

Ces échantillons de sang ont été pris en sandwich entre deux plaques de vinyle et le groupe en a vendu 10 à des « riches Flaming Lips intéressés » pour un prix de départ de 2 500 USD (plus 200 USD d’expédition). L’argent est allé à l’Oklahoma Humane Society.

Je viens de vérifier Discogs.com pour voir si des copies étaient disponibles. Il y en a un – pour 16 320 $.

Encore plus extrême était Meredith Graves, chanteuse d’un groupe appelé Perfect Pussy. Trois cents exemplaires d’un album de 2014 intitulé Dire oui pour l’amour avait le sang de Meredith pressé dans le vinyle. (Stereogum.com a plus de détails si vous osez vouloir savoir.) Comparé à l’album des Lips, celui-ci est un peu plus abordable avec un prix actuel de 133 $.

Un disque super brut d’un groupe de jazz

Rencontré Eohippus, un combo de jazz de Denver. Sang? Ennuyeux. Ils ont mélangé leur vinyle avec de l’urine. Et des cheveux de… quelque part. Une centaine d’exemplaires d’un 7 pouces intitulé Mouillez vos cheveux avec du pipi ont été faites avec des copies qui se négocient maintenant pour environ 100 $.

Je vais passer.

Rappelez-vous le Stay Puft Marshmallow Man déchaîné de Chasseurs de fantômes? Quand est venu le temps de sortir une édition du 30e anniversaire de la bande originale en 2014, Legacy Records a emballé le vinyle dans une pochette qui sentait, oui, les guimauves.

Il y a de fortes chances que l’odeur de bonbon se soit dissipée depuis longtemps au cours de la décennie qui a suivi sa sortie – à moins que vous n’en trouviez encore une dans le film rétractable. Le prix indicatif est d’environ 30 $.

Un disque volontairement malodorant

Un groupe appelé Drunk & Horny a sorti un single de 7 pouces avec des cartes à gratter et à renifler. La face A s’appelait Chansons de cacadonc vous pouvez probablement imaginer à quoi nous avons affaire ici.

C’est peut-être pour cette raison que des copies peuvent être achetées pour moins de 3,00 $.

D’une manière ou d’une autre, le groupe Emperor Yes a obtenu ses groupes sur des fragments d’un astéroïde qui a frappé la planète au cours du 16ème siècle. Ces morceaux ont été broyés en poussière et cuits dans le vinyle d’un disque intitulé Une île appelée Terre.

Une copie de ce disque infusé de météorites peut être à vous pour environ 300 $.

L’ADN humain est peut-être le plus dense et le plus robuste de tous les supports de stockage. Pensez-y : ces brins de protéines doivent stocker toutes les instructions pour fabriquer un être humain avec un minimum d’erreurs. Bien que les expériences de stockage d’ADN remontent à au moins 1999, ce n’est que lorsque l’ETH Zurich en Suisse a trouvé un moyen de stocker l’audio numérique d’un album sous la même forme que l’information génétique, 920 000 brins courts versés dans 5 000 billes de verre. Ces perles sont ensuite stockées dans l’eau et peuvent théoriquement être archivées pendant des centaines voire des milliers d’années.

Il y a eu quelques cas où la musique a été convertie en ADN. En 2015, le Quatuor Keutzer a participé à une expérience où une partie de leur musique a été convertie en ADN. L’année suivante, Microsoft a démontré comment un clip vidéo – dans ce cas, Ceci aussi devrait passer de OK Go — pourrait être stocké de cette façon. Ils ont ensuite travaillé avec des boffins à UCLA pour transformer leur chanson Fantômes affamés dans les bases A, C, G et T de l’ADN.

Je suis surtout intéressé par la version ADN de l’album de 1998 de Massive Attack, Mezzanine, le premier album complet à être converti dans ce format. Si des exemplaires ont été mis en vente, je n’en ai jamais trouvé.

Il y a quelques années, une entreprise appelée Andvinyly a commencé à offrir un service qui extrayait les dossiers des restes créés par un être cher. L’audio pour le disque pourrait être à peu près tout ce que le défunt ou la famille veut qu’il soit : le chant ou la parole du défunt décédé sont des choix populaires.

La plupart sont des créations uniques et doubles et bien que rares, elles ne sont probablement pas si intéressantes pour les non-parents et les amis.

Là encore, vous ne savez jamais ce que vous trouverez dans une vente de garage.

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

