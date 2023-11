Que donner à la technologie dans votre vie

Synthétiseur de chevalet musical Buchla 50th Anniversary Edition, 9 999 £

Il ressemble peut-être à un instrument de nouveauté rétro, mais le style aux couleurs de la pépinière du synthétiseur Music Easel dément son extraordinaire polyvalence. Cette édition limitée spéciale marquant son 50e anniversaire est le nec plus ultra en matière de geek-out musical. signauxounds.com

Bouilloire Aarke, 200 £

Je méprise ma bouilloire existante avec passion, même si elle m’a appris (au moins) à ne jamais lésiner sur de telles choses. Aarke, connu principalement pour ses carbonateurs, a fait un saut audacieux dans le monde de l’eau bouillante avec ce modèle brillant, silencieux et froid au toucher, et j’applaudis chaleureusement son filtre anticalcaire allant au lave-vaisselle. fr.aarke.com

Une Histoire de Mekanik par Magma, 200 €

Le T-shirt Magma que je portais dans une vidéo récente que j’ai réalisée pour HTSIL’Instagram de a suscité plus de commentaires que ce à quoi je m’attendais. Je ne peux pas prétendre que nous sommes tous obsédés par le rock progressif français du milieu des années 1970, mais pour ceux qui le sont, ce coffret de sept albums revisitant leur chef-d’œuvre est un régal. septièmerecords.com

Écouteurs Philips Kokoon, 249,99 £

Les Kokoon Nightbuds originaux étaient une idée fantastique abandonnée par une mauvaise qualité de construction (j’en ai passé deux paires et j’ai fini par devoir les allumer à l’aide d’un mini tournevis). Heureusement, l’implication de Philips a permis à ces problèmes de s’évaporer. Je ne pourrais vraiment pas dormir sans eux. kokoon.io

Batterie externe Anker Prime, 129,99 £

Garder plusieurs appareils complètement chargés toute la journée nécessite généralement de transporter une batterie encombrante. Ce nouveau modèle Anker est lourd mais compact, avec un écran qui détaille toutes les vitesses de charge actuelles et la quantité précise de jus restant. anker.com

Enceintes hi-fi Quad Revela 2, 3 499 £

Si la qualité d’un produit est directement liée à la longévité de l’entreprise qui le fabrique, tout ce qui est produit par Quad (fondée en 1936) sera à la hauteur. Le Revela 2 est son premier lancement depuis sept ans, une belle paire de supports au sol avec un haut de gamme net et cristallin. quad-hifi.fr

Sac à dos Bellroy Via Workpack, 145 £

Mon envie de devenir extrêmement organisé s’est accrue ces derniers mois, et même si je sais que je mène finalement une bataille perdue d’avance, ce crossover sac à dos/fourre-tout donne aux obsédés de la technologie comme moi la meilleure chance possible de maintenir un ordre impeccable lors de leurs déplacements. bellroy.com

Génie informatique pour les grands bébés par Chase Roberts, 33 $

C’est la suite du hit Kickstarter Génie informatique pour les bébés, que mon fils (alors âgé de quelques mois seulement) adorait. Ce livre contient plus de lumières, plus d’interrupteurs, plus d’intrigues et propose un cours intensif sur « Si cela arrive, alors cela arrive » pour le tout-petit précoce de votre vie. Computerengineeringforbabies.com

Montre intelligente Soundbrenner Core 2, 229 $

Il existe des montres intelligentes pour les enfants cool, des montres intelligentes pour les personnes soucieuses de leur santé, des montres intelligentes pour les passionnés d’Apple, mais qu’en est-il des musiciens ? Le Core 2 est livré avec un métronome (vibrant plutôt que tic-tac), un accordeur, un décibelmètre et une application pour vous aider à pratiquer les passages difficiles. soundbrenner.com

Règle intelligente Hozo Design NeoRuler, 129 $

Elle est conçue pour les designers et les architectes, mais l’ingéniosité de cette règle numérique n’échappe pas à cet observateur occasionnel. Il prend des mesures numériques précises, les convertit, les met à l’échelle de haut en bas, aide à réaliser des dessins précis et dispose d’un module complémentaire d’étrier pour les mesures 3D. Ma femme, scénographe de théâtre, a dit « whoah ». hozodesign.com

Poids Welly, 24,99 £

Les Lewis – Hermione (12 ans), Fletcher (8 ans), Hels et Mal – ont conçu un jeu à jouer dans la piscine qui consistait à plonger après une petite botte en caoutchouc lumineuse et à la ramener à la surface dans un laps de temps donné. Ils ont adoré. Leurs amis ont adoré. Ils ont donc décidé de le faire fabriquer, et le voici. La définition d’une entreprise familiale. wellyweight.co.uk

Tableau d’affichage Vestaboard, 3 095 £

Pourquoi gribouiller des listes de courses sur un tableau blanc avec un marqueur alors que vous pouvez installer un affichage inspiré des tableaux à rabat divisé qui transmettaient des informations critiques aux voyageurs ferroviaires des années passées ? Ce forum de discussion familial piloté par une application ne ressemble à rien de ce que j’ai vu. J’adore quand une idée folle se concrétise. fr.vestaboard.com

Smartphone Google Pixel Fold, 1 749 £

Les gros combinés sont trop encombrants, mais les petits combinés sont trop petits. Le Pixel Fold offre le meilleur des deux mondes, se comportant comme un téléphone lorsqu’il est fermé et comme une tablette lorsqu’il est déplié. Une multitude de fonctionnalités d’appareil photo intéressantes et deux magnifiques écrans offrent une preuve concrète que les appareils pliables ne sont pas qu’une mode passagère. store.google.com

Haut-parleur Soundboks Gen 4, 999 $

Leader du marché des enceintes Bluetooth aux dimensions absurdes, Soundboks vient de dévoiler cette bête, capable de diffuser de la musique au volume maximum (126 dB) pendant six heures, ou à volume moyen pendant environ 40 heures. Que vous considériez cela comme une aubaine pour les fêtards ou une nuisance publique, la technologie est impressionnante. soundboks.com

Tricycle de montagne Jorvik JMT11, 4 299,99 £

Mon fils (19 mois) a récemment acheté son premier tricycle, un Doona Liki à pousser, et j’aspire à son style tout-terrain nouvellement acquis. Les deux batteries pleine grandeur du JMT11, sa portée de 70 milles et sa vitesse de pointe de 25 mph feront en sorte que je le laisse pour la poussière. jorviktricycles.com