Que doivent les gros pollueurs ?

Qu’est-ce que c’est? Et qu’est-ce que ce n’est pas ?

Les «dommages» font référence à la destruction de choses physiques comme les routes, les maisons et les ponts. C’est relativement facile à quantifier.

La « perte » fait référence aux impacts économiques : les heures de travail perdues à cause de la chaleur extrême, par exemple, ou la perte de revenus agricoles parce que l’élévation du niveau de la mer inonde les rizières d’eau salée, ou la perte de revenus touristiques à cause d’un ouragan. C’est plus difficile à quantifier.

Des signaux inquiétants se font jour. Leonie Wenz de l’Institut de recherche sur le climat de Potsdam a découvert qu’en moyenne dans le monde, 1 degré Celsius de réchauffement réduit la production économique de 2 à 3 %, avec des pertes bien plus importantes dans les pays chauds.

Des recherches commandées par un groupe de pays vulnérables ont révélé que les aléas climatiques avaient déjà réduit d’un cinquième la richesse de leur pays.

Les partisans des pertes et dommages insistent sur le fait que ce qu’ils veulent n’est pas la charité.

La science et la météo rendent les pertes et les dommages plus difficiles à ignorer

Au Pakistan, des pluies incessantes ont inondé un tiers du pays en août et causé des pertes économiques estimées à 30 milliards de dollars. Madagascar et le Mozambique ont été frappés par une série de tempêtes exceptionnellement fortes. La vague de chaleur en Inde a détruit les récoltes du grenier à blé du pays.

En outre, la science est devenue plus rapide et plus précise pour montrer la portée du changement climatique d’origine humaine. Des études ont montré que chacun de ces événements était beaucoup plus probable en raison de la chaleur supplémentaire dans l’atmosphère.