Que doivent faire les seniors pour vieillir chez eux ?

Selon des études récentes publiées cette année, la plupart des aînés canadiens préféreraient rester chez eux le plus longtemps possible, ce qu’on appelle vieillir chez soi, plutôt que dans une résidence-services.

Ci-dessous, je vais partager quelques conseils pratiques sur la façon de vieillir sur place, afin que vous puissiez continuer à vivre à votre guise.

Comment vieillir chez soi sereinement

Par rapport à une résidence-services ou à une communauté de retraités, vieillir chez soi présente un certain nombre d’avantages, notamment :

Vous n’avez pas à réduire la taille de votre maison ou de vos biens

Le confort de vivre dans une maison où vous avez construit des souvenirs

Pas de règles ou d’horaires à respecter

Intimité

Cela étant dit, vieillir chez soi exige également que les aînés soient plus responsables d’eux-mêmes. Si vous n’êtes pas en mesure de gérer certaines responsabilités par vous-même, vous devrez peut-être embaucher de l’aide. Vieillir sur place est certainement possible, cependant. Voici quelques éléments à considérer et à planifier si vous souhaitez prendre votre retraite et vieillir chez vous.

Les soins à domicile sont généralement moins chers que les résidences-services. Les coûts des foyers de soins peuvent varier considérablement, de 1 400 $ à 6 000 $ par mois, selon Comfort Life. Ils peuvent même coûter des milliers de plus en fonction des commodités et du niveau de soins, ainsi que de l’emplacement. La vie assistée est également assez chère, à une moyenne d’environ 3 300 $ par mois et par appartement d’une chambre, selon ComForCare.

Une autre option consiste à embaucher des préposés aux services de soutien à la personne (PSW) pour aider aux soins. Le soutien personnel peut varier de 28 $ à 35 $ de l’heure, le soutien à domicile de 25 $ à 33 $ de l’heure et les soins infirmiers de 55 $ à 80 $ de l’heure, selon GetHelpers.ca.

La question se pose de savoir qui paiera quelle que soit l’option que vous choisirez, car ce n’est pas une petite dépense. Il y a quelques options :

Les membres de la famille tels que les enfants peuvent aider à payer.

Si vous avez suffisamment d’économies et de revenus de retraite, la personne qui reçoit les soins peut les payer.

Des actifs peuvent devoir être liquidés, comme une maison.

Si vous n’êtes pas sûr de la façon dont vous paierez les frais, trouvez un conseiller financier qui pourrait vous aider avec un plan.

1. Décidez où vous voulez prendre votre retraite

Tout d’abord, vous voudrez décider où vous voulez vieillir sur place. Si vous êtes déterminé à rester dans votre maison familiale, vous avez probablement déjà décidé. Cependant, si vous êtes prêt pour un changement de décor, vous devriez commencer à rechercher un endroit qui correspond à vos désirs et à vos besoins.

Si vous prenez votre retraite à 65 ans, vous pourriez bien vivre encore 20 à 30 ans (surtout avec les progrès actuels de la technologie médicale). Il est préférable de toujours surestimer votre durée de vie, afin de laisser une marge de manœuvre pour vos calculs. Vous devrez peut-être également tenir compte du coût des travailleurs de soutien personnel si vous avez besoin de plus d’aide si vous restez à la maison. La même étude d’Ipsos a suggéré que Plus vous vieillissez, plus il sera difficile de ramasser et de bouger. Cela signifie qu’il est important de déterminer où vous voulez passer le reste de vos journées.

Les facteurs qui peuvent jouer un rôle à cet égard comprennent :

Proximité avec la famille et les amis

Médecins et installations médicales à proximité

Coût de la vie

Le climat et la météo (quelle est la rigueur des hivers ?)

Activités et choses à faire

Transport (transports en commun, covoiturage, aéroports à proximité, etc.)

Je vous recommande de faire une liste des personnes, des choses et des lieux qui sont importants pour vous. Ensuite, utilisez cette liste comme référence pour qualifier différentes villes et villages pour répondre à vos besoins.

2. Ayez un plan de transport

Vous êtes peut-être un excellent conducteur aujourd’hui, mais les données de Statistique Canada montrent que les personnes âgées de plus de 70 ans courent un risque beaucoup plus élevé d’être impliquées dans un accident de la route. À un certain moment, vous devrez compter sur un moyen de transport extérieur si vous prévoyez de sortir de la maison, de socialiser ou simplement de faire des courses de base et de vous rendre à vos rendez-vous.

Plus vous êtes proche d’une grande ville ou d’un village, plus il vous sera facile de trouver un moyen de transport. Les bus et les trains publics sont plus disponibles dans les régions peuplées. Il est également plus facile de héler un Uber ou un Lyft bon marché. Cependant, si vous êtes dans une zone plus rurale, trouver un moyen de transport peut être plus difficile et coûteux.

Si vous souhaitez vieillir sur place dans une zone rurale, je vous recommande de déménager près d’amis ou de membres de la famille qui peuvent vous proposer une balade à court préavis.

3. Assurez-vous que votre maison correspond à vos besoins de mobilité

Plus vous vieillissez, plus il vous sera difficile de trouver des escaliers, des pentes raides et de parcourir de longues distances. De nombreux aînés trouvent plus facile de prendre leur retraite dans une maison à un étage que dans une maison à deux étages. Cependant, vous pouvez également choisir d’installer un ascenseur ou des rampes pour vous aider à monter et descendre les escaliers, qui peuvent varier entre 3 000 $ et 5 500 $ pour les escaliers droits, selon un fournisseur, Stannah.

4. Avoir un plan d’entretien de la maison

Votre maison vieillit aussi, tout comme vous. Si vous êtes propriétaire d’une maison (par opposition à la location), vous devrez envisager des articles d’entretien ménager, tels que :

Paysagement et déneigement

Réparations simples à domicile

Pose d’un nouveau toit sur votre maison

Antiparasitaire

Je recommande d’avoir une liste d’entrepreneurs locaux dignes de confiance sur lesquels vous pouvez compter pour prendre soin des éléments d’entretien au fur et à mesure qu’ils surviennent. Si vous avez une maison plus grande, vous pouvez également prévoir un service de ménage périodique pour effectuer un nettoyage en profondeur.

5. Profitez de la livraison de repas

En vieillissant, vous ne trouverez peut-être pas toujours l’énergie nécessaire pour cuisiner un repas complet pour vous-même. Dans des moments comme ceux-ci, il peut être utile de s’abonner à un service de livraison de repas afin de pouvoir toujours compter sur une alimentation saine.

Si vous habitez à proximité d’une grande ville, vous pouvez également utiliser des services de livraison de nourriture et d’épicerie comme DoorDash, Skipthedishes ou UberEats pour livrer des repas préparés et des produits d’épicerie simples à votre porte d’entrée.

Planifier de vieillir chez soi

Vieillir sur place peut être très paisible tant que vous commencez à planifier à l’avance. Savoir où vous allez prendre votre retraite et avoir un plan en place pour le transport, l’entretien de la maison et les soins à domicile vous permettront de vieillir chez vous et de continuer à vivre selon vos conditions.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



Avez-vous une question, un conseil ou une idée d’article sur les finances personnelles ? Veuillez nous envoyer un courriel à dotcom@bellmedia.ca.