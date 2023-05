Que doit faire une fille quand elle n’a pas d’opinion bien arrêtée sur tout ? – Section locale de Shaw

Les opinions sont comme les nombrils : tout le monde en a un, du moins le dicton (en quelque sorte).

Certaines personnes aiment partager leurs opinions avec toutes les personnes qu’elles rencontrent dans l’espoir de se sentir validées ou même de susciter un débat. Je ne fais pas partie de ces gens, ce qui peut sembler un peu bizarre venant d’un chroniqueur.

Bien sûr, j’ai des opinions sur des choses qui me tiennent vraiment à cœur, mais je fais attention à ne pas imposer mes opinions aux gens. Si on me le demande, je serai généralement heureux de donner mon avis, à moins que je ne sache qu’une dispute s’en vient. Ensuite, je souris doucement et change de sujet.

Parfois, il y a des moments où on me demande mon avis sur quelque chose sur place. Ou je dois prendre une décision en une fraction de seconde.

C’est arrivé il y a quelques jours. Nous refaisons une salle de bain pour la rendre plus accessible pour mon mari, Tony, atteint de la maladie d’Alzheimer. Mon entrepreneur me montrait une lumière qui ira au-dessus de la douche.

Cette lumière ne fait pas partie des lampes de base que je connais. Cette lumière a six réglages allant de la lumière chaude à fluorescente. Mon travail consistait à choisir l’un des six paramètres. Oh, et une fois que c’était réglé, je devais grimper sur une échelle et faire de la gymnastique pour le changer.

Vraiment? Est-ce que les gens ont vraiment des opinions à ce sujet, dis-je avec un doux sourire. Dommage que je n’ai pas pu changer de sujet ou j’aurais pu le faire.

Apparemment, ils le font. Oh oh. Maintenant, qu’est ce que je fais?

Normalement, quand on me demande de prendre une décision sur quelque chose dont je ne sais rien, je fais des recherches. Qu’est-ce que les gens qui savent ce qu’ils font choisissent dans ce cas ?

Malheureusement, je n’ai pas eu le temps pour ça. Alors je suis allé avec la meilleure chose suivante. Je lui ai demandé ce qu’il recommanderait. À ma grande surprise, c’est quelque chose auquel il avait pensé et sur lequel il avait définitivement une opinion. Heureusement que l’un de nous se souciait profondément de la situation d’éclairage.

Son explication m’a semblé logique, alors j’ai accepté. Parfois, j’ai juste besoin de savoir pourquoi je devrais m’en soucier afin de pouvoir prendre une décision éclairée.

Cet incident, tout en me faisant rire, m’a rappelé ce qui s’est passé lorsque Tony et moi nous préparions à nous marier.

Nous travaillions tous les deux à plein temps dans la salle de presse. Nous peignions également une maison de location dans laquelle nous allions emménager après le mariage. Oh, et j’essayais aussi de planifier le mariage.

Inutile de dire que ce fut une période très stressante mais heureuse de ma vie.

Un de mes amis m’a proposé de reprendre le rôle d’organisateur de mariage. J’ai pensé que c’était une excellente idée et j’ai supposé qu’elle s’occuperait de tous les détails après avoir choisi un schéma de couleurs et répondu à quelques questions de base sur ce que j’aimais et ce que je n’aimais pas.

Malheureusement, elle voulait que j’aie des opinions. Beaucoup d’avis. Et prendre beaucoup de décisions.

Je rentrais à la maison après minuit de mon quart de travail sur le bureau de copie à un tas de messages vocaux. Ils ont détaillé chaque petite chose. Mon préféré : Quelle largeur de ruban ai-je voulu utiliser pour quelque chose à voir avec les décorations sur les tables ?

Vraiment? Les gens ont-ils vraiment des opinions à ce sujet ? Apparemment, ils le font.

Dans ce cas, j’ai fait de mon mieux pour donner une réponse à mon ami. J’ai tellement apprécié qu’elle soit prête à m’aider. Pourtant, j’espérais au-delà de tout espoir qu’elle allait me laisser tranquille sur les détails vraiment mineurs.

Au final, le mariage était magnifique. Mais sérieusement, je ne me souviens pas du ruban.

Quand il s’agit de choses importantes, j’aurai certainement une opinion. Je n’ai pas mis trop de temps à choisir une robe de mariée. Quand je suis tombé sur « celui », je savais juste.

Pour ce projet de salle de bain, j’avais des opinions bien arrêtées sur ce à quoi je voulais que la pièce ressemble et comment je voulais qu’elle fonctionne.

Cependant, je n’ai pas d’opinion sur tout.

Maintenant, si mon entrepreneur m’avait demandé ce que je pensais de la ligne offensive des Bears et de leurs récents mouvements pour protéger le quart-arrière Justin Fields, je pourrais continuer encore et encore.

Vous savez, quelque chose qui me tient profondément à cœur.

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au [email protected].