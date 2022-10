Que dois-je savoir sur le vaccin contre la grippe de cette année ?

Les experts disent qu’il est presque temps de se retrousser les manches pour le vaccin annuel contre la grippe.

Mais cette année, certains pharmaciens disent que les gens ont des questions sur le déploiement du vaccin contre la grippe, qui coïncidera avec le déploiement des vaccins COVID-19 qui ciblent les souches Omicron – également connus sous le nom de vaccins bivalents.

Ashley Davidson, pharmacienne et propriétaire associée de Shoppers Drug Mart à St. Albert, en Alberta, a répondu à de nombreuses questions.

“Tant de gens posent des questions sur les vaccins contre la grippe et je pense qu’une grande partie de cette conversation tourne autour de la façon dont ils chronomètrent leurs vaccins et à quoi cela ressemble-t-il?” elle a dit au Dr Brian Goldman, animateur du podcast de CBC La dose.

Voici ce que les experts ont à dire sur les vaccins contre la grippe de cette année.

Que sait-on de la prochaine saison grippale ?

Le nombre de cas de grippe cette année pourrait être un peu différent de ce que nous avons vu au cours des dernières années.

“Ce qui a changé au cours des deux dernières années, c’est que nous avons connu des creux historiques tout au long de la pandémie et nous sommes maintenant dans une période d’incertitude quant au moment où cela va revenir, à quoi cela va-t-il ressembler”, a déclaré le Dr Robyn. Harrison, vice-président du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et spécialiste des maladies infectieuses, mercredi lors d’un webinaire sur la grippe saisonnière.

Un exemple de ce qui pourrait arriver est la récente saison de la grippe en Australie, qui survient avant celle du Canada parce qu’elle se situe dans l’hémisphère sud.

Le pays a récemment connu sa pire saison depuis des années, avec ré ata du ministère australien de la santé et des soins aux personnes âgées montrant que les infections grippales étaient plus élevées que la moyenne sur cinq ans et que les infections ont notamment augmenté, puis chuté, plus tôt que d’habitude.

Les Canadiens n’ont pas non plus été beaucoup exposés à la grippe au cours des deux dernières années en raison des mandats de masque et d’autres mesures de santé publique introduites pendant la pandémie, a déclaré Davidson.

“Une chose qui m’a frappé cette année, c’est que nous n’aurons pas de masques dans les écoles. Cela va donc augmenter l’exposition potentielle au virus de la grippe pour les enfants également”, a-t-elle déclaré.

Selon les experts, la grippe est une maladie grave. Jusqu’en 2019, on estime qu’il y a en moyenne 12 000 séjours hospitaliers au Canada en raison de la grippe chaque année, et environ 3 500 décès chaque année sont causés par la grippe, a déclaré Harrison.

La grippe est très contagieuse et se propage par des gouttelettes respiratoires qui provoquent une infection. Les symptômes peuvent varier, mais comprennent généralement de la fièvre, des maux de gorge, un écoulement nasal, de la toux, de la fatigue et des douleurs musculaires.

Qui est admissible au vaccin contre la grippe?

Les experts disent qu’il est important de se faire vacciner contre la grippe chaque année, car l’immunité induite par le vaccin diminue avec le temps.

Il existe trois types de vaccins antigrippaux approuvés au Canada, selon au CCNI :

Vaccin antigrippal inactivé

Vaccins grippaux recombinants

Vaccin vivant atténué contre la grippe

Toute personne âgée de six mois ou plus qui n’a pas de réaction négative connue au vaccin devrait se faire vacciner contre la grippe chaque année.

“La raison pour laquelle les enfants de moins de six mois n’y sont pas inclus est que nous savons qu’ils ne développent pas une bonne réponse immunitaire aux vaccins antigrippaux”, a déclaré le Dr Jesse Papenburg, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques et de la microbiologie médicale, lors de Webinaire de mercredi. Il est également président du groupe de travail sur la grippe du CCNI.

Un travailleur de la santé prépare un vaccin contre la grippe à Calgary. Selon les experts, il est important de se faire vacciner contre la grippe chaque année, car l’immunité induite par le vaccin diminue avec le temps. (Léa Hennel)

Il a déclaré que le calendrier de vaccination contre la grippe suggéré pour les enfants de neuf ans et plus et les adultes est une dose de vaccin antigrippal au début de la saison grippale.

Pour les enfants âgés de six mois à huit ans qui n’ont pas encore reçu de vaccin contre la grippe, le CCNI recommande deux doses administrées à au moins quatre semaines d’intervalle.

Qui ne devrait pas se faire vacciner contre la grippe?

Papenburg a déclaré que les recommandations du CCNI pour ceux qui ne devraient pas se faire vacciner contre la grippe comprennent :

Les personnes qui ont eu une réaction anaphylactique à l’un des composants du vaccin, à l’exception des œufs.

Les personnes qui ont développé le syndrome de Guillain-Barré (SGB) dans les six semaines suivant un précédent vaccin antigrippal (sauf si une autre cause a été trouvée).

Nourrissons de moins de six mois.

Les recommandations du CCNI sur les personnes qui ne devraient pas recevoir le vaccin vivant atténué contre la grippe peuvent être trouvé ici .

Quand dois-je me faire vacciner contre la grippe ?

Davidson recommande aux gens de se faire vacciner contre la grippe dès qu’il est disponible.

La saison de la grippe au Canada dure généralement de la mi-octobre à avril ou début mai, a déclaré Davidson.

“Je rappelle souvent aux patients que même si vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe immédiatement, il faut environ deux semaines pour développer une réponse immunitaire à cette vaccination”, a-t-elle déclaré.

“Il est important de se faire vacciner dès que possible pour s’assurer d’être couvert pendant la saison de la grippe.”

Puis-je me faire vacciner contre la grippe et vacciner contre la COVID-19 en même temps ?

Pour la plupart des gens, la réponse courte est oui.

Pour les personnes âgées de cinq ans et plus, tous les vaccins contre la grippe saisonnière, y compris le vaccin vivant atténué contre la grippe, peuvent être administrés en même temps ou avant ou après d’autres vaccins, y compris les vaccins COVID-19, selon les recommandations les plus récentes de la NACI.

“Il est important que vous soyez protégé des deux virus tout au long de l’hiver”, a déclaré Davidson.

REGARDER | Les experts expliquent à quoi s’attendre de la saison de la grippe cette année : Lever du jour Kamloops7:15La saison de la grippe devrait être plus intense cette année S’il y a un an pour se faire vacciner contre la grippe, celui-ci en fera partie. Les experts disent que nous pourrions avoir une saison de grippe sévère cet automne

Cependant, les enfants âgés de six mois à cinq ans ne devraient pas recevoir un vaccin COVID-19 et un vaccin antigrippal en même temps, selon le CCNI, qui recommande plutôt aux personnes de ce groupe d’âge d’attendre 14 jours entre les vaccins COVID-19 et les autres vaccins. .

Il s’agit d’une approche de précaution “pour éviter l’attribution erronée d’événements indésirables suite à la vaccination à un vaccin particulier ou à l’autre”, lit-on dans l’avis du comité.

Quelle est l’efficacité des vaccins contre la grippe cette année ?

Les experts disent que les vaccins antigrippaux ont fait leurs preuves pour aider à prévenir la grippe, la transmission, les complications et les hospitalisations.

L’efficacité des vaccins contre la grippe peut varier d’une année à l’autre car tout dépend des souches en circulation, ont déclaré Davidson et Harrison.

Pour la saison grippale 2004-2005 à 2019-2020, Harrison a déclaré que l’efficacité des vaccins antigrippaux au Canada a varié entre environ 40 et 70 %.

Chaque année, les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) font des recommandations sur les souches du virus de la grippe qui devraient être ciblées par les vaccins.

Cette année, l’OMS a recommandé trois souches de grippe – une grippe A (H1N1); une grippe A (H3N2) et une grippe B — à inclure dans le vaccin antigrippal trivalent.

Bien que l’efficacité du vaccin contre la grippe puisse varier, Harrison et Davidson conviennent qu’il offre une protection.

“L’efficacité du vaccin peut ne pas être de 100% et peut ne pas persister au-delà d’un an, mais a un impact et c’est pourquoi il est recommandé”, a déclaré Harrison.

Écrit et réalisé par Stéphanie Dubois