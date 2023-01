Que dois-je manger ou boire quand j’ai un rhume ?

Dans l’étude, le Dr Rennard a utilisé une recette de la famille de sa femme, Barbara, qui était également co-auteur : Elle demande un poulet entier mijoté avec des carottes, du céleri, des panais, des oignons, des navets et des patates douces, servi avec boules de matzo. Le Dr Rennard a également testé 13 soupes en conserve ou instantanées dans l’étude, y compris quelques options végétariennes, et la plupart ont ralenti le mouvement des neutrophiles dans une certaine mesure.

Quelques petites études sur l’homme ont également suggéré que siroter une soupe ou une boisson chaude, même simplement de l’eau chaude, peut aider à desserrer le mucus nasal et faciliter la respiration. Et bien sûr, tout liquide fournit des fluides, et “l’hydratation facilite l’élimination des sécrétions”, a déclaré le Dr Rennard.

Le miel peut aider

Plusieurs essais contrôlés randomisés ont montré que le miel peut réduire la fréquence et la gravité de la toux nocturne chez les enfants, dans certains cas mieux que les sirops contre la toux en vente libre. Il y a moins de recherches chez les adultes, mais une revue systématique publiée en 2020 a suggéré que les bienfaits du miel pourraient s’étendre à d’autres groupes d’âge.

On ne sait pas exactement comment le miel aide à apaiser la toux, mais les chercheurs ont émis l’hypothèse que ses propriétés de revêtement de la gorge, antimicrobiennes et anti-inflammatoires pourraient y contribuer.

Ne donnez pas de miel aux nourrissons de moins de 12 mois, car il pourrait contenir des bactéries pouvant causer une maladie grave appelée botulisme infantile. Pour les enfants de plus d’un an, l’American Academy of Pediatrics recommande de donner une demi-cuillère à café de miel au besoin; mangez-le directement à la cuillère ou mélangez-le dans une tasse de thé chaud.

Allez-y doucement avec l’alcool

Certaines personnes souffrant du rhume peuvent chercher du réconfort dans un grog chaud, qui comprend traditionnellement une touche de whisky et de miel dans de l’eau chaude. Mais gardez à l’esprit que boire de l’alcool lorsque vous prenez également des médicaments contre le rhume, la toux et les symptômes d’allergies peut être dangereux, surtout si les médicaments contiennent de l’acétaminophène, qui peut endommager le foie s’il est mélangé à de l’alcool, a averti le Dr Tewksbury.