Que dois-je faire si mon vol a été annulé ou retardé ? – WSVN 7Actualités | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Mauvais temps. Problèmes informatiques. Manque de personnel. Vols survendus. Inflation. Craquements de vacances. Cela a été une tâche difficile pour de nombreux voyageurs aériens pendant une grande partie de 2022.

Et l’année se termine aussi difficile qu’elle est arrivée avec une énorme tempête hivernale qui a fait du voyage avant et après le jour de Noël une affaire extrêmement froide et frustrante pour beaucoup.

Et si vous faisiez partie des passagers malchanceux pris dans ces événements ? Que pouvez-vous faire?

Voici quelques conseils pour aider les voyageurs à naviguer dans le système lorsque les vols sont retardés ou annulés. Les conseils pratiques sont mis en évidence en gras :

Évitez de voler par mauvais temps

Quelques jours avant le cyclone de décembre 2022, de nombreuses compagnies aériennes américaines ont offert à leurs passagers la possibilité de modifier leurs vols sans frais.

Lorsque vous savez qu’un événement météorologique majeur est prévu, profitez rapidement de ces offres de dérogation, a déclaré Scott Keyes, le fondateur de Scott’s Cheap Flights. Les lève-tôt ont les meilleurs choix des vers restants (c’est-à-dire les sièges et les vols).

Évitez de vous faire piéger à l’aéroport

Aussi mauvais que cela puisse être de découvrir que votre vol a été retardé pendant longtemps, ou pire, annulé, il est préférable de le découvrir dans le confort de votre maison ou d’une chambre d’hôtel et de prendre de nouvelles dispositions à partir de là.

“Vérifiez l’état de votre vol avant de vous rendre à l’aéroport. La plupart de ces notifications ne se produisent pas à la dernière minute », a déclaré Keyes. “Épargnez-vous le trajet jusqu’à l’aéroport.”

Keyes a déclaré à CNN Travel dans une interview que vous devriez vous inscrire aux alertes textuelles gratuites des compagnies aériennes sur le statut des vols lorsque vous achetez votre billet. Vous devez également télécharger l’application de votre opérateur.

Vous pouvez également mettre votre compagnie aérienne et votre numéro de vol directement dans une barre de recherche Google pour récupérer le statut de cette façon. C’est également pratique pour les amis ou la famille qui sont prêts à venir vous chercher.

Keyes a également suggéré de consulter le site Web FlightAware pour suivre les tendances de vol plus importantes à travers le pays.

Si vous êtes déjà à l’aéroport

Parfois, les retards et les annulations se produisent après votre arrivée à l’aéroport. Une fois la mauvaise nouvelle annoncée, que faire ?

Keyes a dit de se diriger aussi vite que possible vers le bureau des agents de la compagnie aérienne – et préparez-vous à effectuer plusieurs tâches pendant que vous êtes en ligne.

Rapide est un mot clé ici. «Cela va faire une différence qui arrivera en premier. C’est premier arrivé, premier servi. Se positionner près du bureau peut être payant », a déclaré Keyes.

Ensuite, vous voudrez peut-être appeler votre opérateur pendant que vous attendez. Selon votre place dans la file d’attente, il peut être plus rapide de joindre un centre d’appels. “Quoi qu’il arrive en premier, tant mieux”, a-t-il déclaré.

Les appels vers des numéros nationaux américains peuvent avoir de très longues attentes. Keyes a suggéré d’essayer plutôt un centre d’appels international pour votre opérateur.

« La plupart des voyageurs basés aux États-Unis ne pensent pas à appeler la ligne d’assistance canadienne pour Delta. Vous pourriez joindre un agent beaucoup plus rapidement. Ils peuvent tous gérer vos réservations de la même manière.

Vous pouvez également utiliser un kiosque libre-service, dit American Airlines. “Scannez votre carte d’embarquement ou entrez votre localisateur d’enregistrement pour voir les détails de votre voyage mis à jour. De là, vous pouvez également changer de vol et imprimer vos nouvelles cartes d’embarquement.

Attitude et matière de recherche

Que vous traitiez avec un agent en personne ou par téléphone, la façon dont vous abordez les choses peut faire une grande différence. Cela commence par l’attitude.

“Le miel attire plus de mouches que le vinaigre”, a déclaré Keyes. «Regardez cela du point de vue des agents de la compagnie aérienne. Ils ont vraiment affaire à des clients furieux depuis le début de la pandémie. L’agent est celui qui a le plus de capacité à vous aider.

“Demander gentiment et avec sympathie est beaucoup plus susceptible d’obtenir ce que vous voulez que d’être un imbécile à ce sujet.”

Il avait un autre conseil lorsque c’est à votre tour de parler à un agent de la possibilité de prendre de nouvelles dispositions : « Préparez-vous déjà à proposer vos propres options. Faire vos propres recherches est absolument utile.

Votre agent peut accélérer les choses si vous avez déjà recherché de nouveaux itinéraires et des suggestions possibles pendant que vous attendiez. Soyez prêt à expliquer ce que vous voulez.

Si vous avez réservé via Expedia ou un autre site tiers, vous devrez les traiter en cas d’annulation.

Si le prix est le même, Keyes vous suggère de réserver directement auprès de la compagnie aérienne. En cas de problème, “cela rend les choses beaucoup plus compliquées avec plusieurs ensembles de politiques” lorsque vous avez réservé via un tiers.

US PIRG, un groupe de défense des consommateurs, vous suggère d’éviter les escales lors de la réservation si possible. Plus vous vous arrêtez, plus il y a de chances que quelque chose tourne mal.

Le groupe soutient également le conseil de Keyes d’être gentil et poli avec les agents, mais dit également que les consommateurs devraient persévérer pour essayer de résoudre la situation de manière satisfaisante.

Aide d’autres compagnies aériennes

La coopération entre les compagnies aériennes pourrait jouer en votre faveur.

“Lorsque les vols sont annulés, de nombreuses compagnies aériennes ont la possibilité de vous mettre sur le vol d’un autre transporteur car elles ont des accords interlignes”, a déclaré Lousson Smith, spécialiste des opérations produits chez Scott’s Cheap Flights, à CNN Travel en juin 2022.

“Cela signifie, par exemple, si Delta subit des interruptions de service mais qu’American effectue un vol vers votre destination, vous pourrez peut-être embarquer sur ce vol.”

“Si vous choisissez de ne pas être hébergé sur un vol ultérieur et que vous réservez un nouveau billet de votre propre poche, vous avez droit à un remboursement en espèces, bien que cela ne vous aide pas à vous rendre là où vous devez aller”, a déclaré Smith. “Comme nous le savons tous, les vols de dernière minute sont très chers.”

Pris au piège pour la nuit

Que faites-vous s’il semble que vous ne pourrez pas prendre l’avion avant le lendemain et que vous n’êtes pas dans votre ville natale ?

“Demandez à la compagnie aérienne de vous loger dans un hôtel ou de vous donner un bon d’hôtel. Ils pourraient le faire; ils pourraient ne pas. Ce n’est pas requis par la loi », a déclaré Keyes.

Ils sont moins susceptibles de le faire si c’est lié aux conditions météorologiques, a-t-il dit, que si le problème est un problème mécanique avec l’avion ou des problèmes de personnel.

Ce que vous pourriez obtenir dépend de la compagnie aérienne elle-même et des circonstances spécifiques pour lesquelles un vol a été annulé.

Apprenez à connaître les politiques. Par exemple, Delta Air Lines indique qu’elle fournira un bon d’hôtel dans certaines circonstances si le voyage est interrompu pendant plus de quatre heures après l’heure de départ prévue lorsque le retard est compris entre 22 heures et 6 heures du matin.

Quoi que vous fassiez, demandez au moins, dit Keyes. Un bon pour les hôtels et même le transport terrestre et les repas ne seront probablement pas simplement offerts.

Dans certains cas, les compagnies aériennes vous proposeront des hébergements, a déclaré Smith, mais c’est au cas par cas et jamais garanti.

De plus, votre carte de crédit pourrait être votre amie dans cette situation.

“La bonne nouvelle est que de nombreuses cartes de crédit offrent des protections de voyage telles que le remboursement si une annulation de vol vous oblige à prendre un hôtel, des repas, etc.” dit Smith. « Ces protections de voyage sont généralement incluses automatiquement tant que vous avez utilisé la carte pour payer votre vol. Google votre carte de crédit ainsi que les protections de voyage pour voir quelles offres spécifiques votre carte propose.

Si votre vol est retardé au lieu d’être purement et simplement annulé, vous voudrez peut-être peser s’il faut attendre à l’aéroport. Selon votre situation personnelle, rester là-bas pendant cinq ou six heures peut être plus facile que d’aller et venir d’un hôtel. En outre, a déclaré Keyes, vérifiez s’il y a un hôtel dans l’aéroport.

The Points Guy conseille d’essayer d’entrer dans un salon d’aéroport si vous le pouvez, où vous pourrez recharger votre téléphone et vous reposer plus facilement.

Soyez prudent. Si des conditions météorologiques extrêmes perturbent le transport aérien, essayer de faire le voyage par la route pourrait être dangereux. Bien que frustrant de rester sur place, il vaut toujours mieux arriver en retard que pas du tout.

Assurance voyage et reçus

Envisagez de souscrire une assurance voyage, conseille Airport Parking Reservations dans un e-mail à CNN Travel.

Il a déclaré que «la plupart des polices d’assurance voyage offrent une couverture supplémentaire pour l’incertitude du voyage. Supplémentaire [coverage] devient généralement applicable si votre vol est reporté de plus de 12 heures en raison d’une grève, d’intempéries ou d’une panne mécanique.

Le site vous conseille également de conserver tous les reçus des achats effectués à l’aéroport. Vous pouvez essayer de récupérer l’argent de la compagnie aérienne plus tard.

Mais restez à l’essentiel. « Cependant, les compagnies aériennes ne paient que les dépenses “raisonnables”, il est donc peu probable que vous récupériez de l’argent pour des achats tels que l’alcool, des repas coûteux ou des hôtels extravagants. “

Droits de remboursement pour votre vol

Le département américain des transports déclare que vous avez droit à un remboursement du coût de votre billet en raison d’une annulation ou d’un “retard important” et que vous choisissez de ne pas voyager.

C’est la politique quelle que soit la raison pour laquelle la compagnie aérienne annule ou retarde le vol. Cependant, ce qui constitue un « retard important » reste sujet à interprétation.

Selon le site Web du DOT, “il n’a pas spécifiquement défini ce qui constitue un” retard important “. Le droit à un remboursement dépend de nombreux facteurs, notamment la durée du retard, la durée du vol et votre situation particulière. Le DOT détermine au cas par cas si vous avez droit à un remboursement suite à un retard important.

The-CNN-Wire & © 2022 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception