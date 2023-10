Que dois-je faire lorsque mes collègues me regardent ?

CHER MISS MANIÈRES: Je travaille pour une municipalité et, même si je suis relativement nouveau dans mon travail spécifique, je ne suis pas nouveau dans l’administration municipale. Cependant, il s’agit d’une très petite ville et l’environnement de travail est confiné.

Que ce soit à cause de la taille de la ville ou simplement de la mentalité des gens qui y travaillent, ce n’est pas un lieu de travail très progressiste. Beaucoup de personnes avec qui je travaille utilisent un langage désobligeant et inapproprié, parlent mal du public, sont peu aimables à l’égard de leur style de vie et de leurs choix personnels et sont tout simplement intolérantes en général.

Je ne me sens pas à l’aise de rapporter quoi que ce soit de ce que j’entends, car la culture de cette ville semble commencer au sommet et se répercuter sur tous les employés d’ici.

Lorsque je ne participe pas aux conversations de mes collègues, même si je m’éloigne lorsqu’une conversation autour de moi prend un ton peu acceptant, ils ont tendance à me regarder. Je ne m’intègre pas vraiment et je me sens tout le temps mal à l’aise au travail.

Ce travail est ma seule source de revenus, mais je ne me sens certainement pas épanoui ici. Je ne me sens pas non plus en sécurité pour exprimer mes pensées ou mes idées personnelles avec mes collègues. Je suppose que ce que je demande est : quel est votre meilleur conseil dans cette situation ? Que penses-tu que je devrais faire?

LECTEUR DOUX: Nous vivons une époque de croisade, vous avez donc sans doute déjà été conseillé sur la manière de remettre vos collègues à leur place, et sur les raisons pour lesquelles (selon ces conseillers) vous avez le devoir moral de le faire.

Miss Manners répondra plutôt à votre question, qui porte sur la manière d’interagir avec des personnes dont vous trouvez les convictions répréhensibles – sans perdre ni votre dignité ni votre travail.

La réponse est de maintenir une distance professionnelle, ce qui est presque la dernière chose à laquelle les gens pensent faire dans une situation professionnelle.

Si le comportement est suffisamment répréhensible pour affecter les autres, par opposition à leurs récriminations entre eux, vous devrez peut-être un jour le dire. Mais en attendant, si vous pouvez vous en aller, faites-le – en vous excusant en disant que vous avez du travail à faire.

CHER MISS MANIÈRES : Je rends visite à ma belle-fille, qui est la veuve de mon défunt fils. Sa mère m’a emmenée à son groupe de tricot hebdomadaire et m’a présentée comme son « amie » plutôt que comme la belle-mère de sa fille.

Cela décrit qui nous sommes, mais ne décrit pas de manière adéquate notre relation. Nous sommes certes amis, mais nous le sommes bien plus. Nous sommes une famille unie par nos enfants. Nous ne trouvons pas de mot unique pour décrire cette relation. Peux-tu?

LECTEUR DOUX: Que « belle-mère » compte pour un mot ou trois, Miss Manners aurait trouvé l’expression « la belle-mère de ma fille » suffisamment succincte.

La vraie question est la suivante : étant donné les sentiments chaleureux que vous partagez l’un envers l’autre, cette description est-elle plus ou moins démonstrative que de vous qualifier d’ami ? Même les proches peuvent être en désaccord sur ce point.

