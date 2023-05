Que dois-je faire le jour de l’anniversaire de la mort ? D’autres demandent alors que les massacres aux États-Unis augmentent

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Un jour de septembre qu’il savait être difficile, Damone Presley, 51 ans, a marqué l’occasion avec un barbecue et des ballons.

Il commémorait le premier anniversaire du jour en 2021 où sa fille et ses trois amis ont été tués par balle dans le Minnesota par un homme qui a laissé leurs corps dans un SUV abandonné dans un champ de maïs du Wisconsin. Presley a réuni 50 amis pour célébrer la vie de sa fille, Nitosha Flug-Presley, qui avait 30 ans lorsqu’elle est décédée. Il a fait grand pour l’anniversaire parce qu’il était sûr que c’était ce que sa fille aurait voulu.

« Elle ferait toujours des choses importantes », a déclaré Presley à l’Associated Press.

Il y a eu 553 massacres aux États-Unis depuis 2006 et au moins 2 880 personnes sont mortes, selon une base de données maintenue par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University. Ceux-ci incluent les meurtres où quatre personnes ou plus sont mortes, sans compter l’agresseur, dans une période de 24 heures. Jusqu’à présent en 2023, la nation a connu le plus grand nombre jamais enregistré de massacres et de décès à ce jour en une seule année.

Alors que le nombre de personnes qui meurent dans des massacres aux États-Unis continue d’augmenter, des milliers d’autres doivent gérer le traumatisme de perdre quelqu’un qu’ils aiment à cause d’un acte de violence insensé. Ils sont aux prises avec un type particulier de chagrin, hantés à la fois par la perte et par la façon dont cela s’est produit.

L’anniversaire du meurtre est l’un des jours les plus difficiles auxquels ils sont confrontés chaque année.

Ce mercredi, les familles d’Uvalde, au Texas, devront faire face à cet anniversaire d’un an – les ramenant au jour où un homme armé est entré à l’école élémentaire Robb et a tué par balle 19 enfants et deux enseignants alors qu’ils se rassemblaient pour célébrer la fin de l’école. année. Et la semaine dernière, des familles de 10 personnes à Buffalo, New York, ont franchi le cap d’un an depuis le jour où un suprémaciste blanc leur a tiré dessus et les a tuées dans un supermarché.

Les gens font face à ces anniversaires de différentes manières. Certains organisent une fête pour surmonter la douleur. D’autres préfèrent être complètement seuls. Beaucoup se situent quelque part au milieu, adoptant de petits rituels pour les aider à passer la journée.

Mais ils sont tous aux prises avec la même question, parfois après de nombreuses années :

Qu’est-ce que je fais de moi-même à la date qui a tout changé ?

(astérisque)(astérisque)(astérisque)

Le même jour, Presley s’est réuni avec ses amis et sa famille chez lui, Angela Sturm – dont les enfants, Jasmine Sturm et Matthew Pettus, ont été tués dans la même attaque – a choisi de passer la journée seule.

« Je refuse les invitations à » célébrer « parce que ce n’est pas une fête pour moi », a-t-elle déclaré.

Au lieu de cela, elle honore ses enfants en privé en regardant leurs photos et en se rappelant comment était leur vie ensemble. Elle écrit, pleure et prend soin de soi en lisant un bon livre ou en prenant un bain chaud. Elle espère que les gens comprendront qu’elle veut être seule et qu’ils ne devraient pas s’inquiéter ou être contrariés si elle refuse des invitations ou ne répond pas aux SMS.

Tout le monde gère le deuil différemment, a déclaré Jeffrey Shahidullah, psychologue pédiatrique au centre médical pour enfants UT-Austin Dell.

Shahidullah faisait partie d’une équipe qui est restée à Uvalde pendant des mois après la fusillade pour exploiter une clinique sans rendez-vous d’urgence pour les premiers intervenants, les membres de la communauté, la famille et les amis des victimes.

À court et à long terme, les fusillades de masse peuvent traumatiser des communautés entières, a déclaré Shahidullah. Cela peut amener les gens – même ceux qui ne connaissaient pas personnellement les victimes – à éviter les situations qui leur rappellent l’événement, à se sentir constamment en danger et à vivre des flashbacks intrusifs sur le moment où ils ont entendu parler du meurtre pour la première fois.

« Beaucoup de ces symptômes pourraient être exacerbés ou aggravés au moment de ces anniversaires », a déclaré Shahidullah. « Au fil du temps, ces symptômes ont tendance à s’atténuer. Mais chacun a sa propre chronologie.

(astérisque)(astérisque)(astérisque)

Par une cruelle coïncidence, le premier anniversaire de la fusillade du supermarché Buffalo est tombé le jour de la fête des mères. Cela a rendu les choses particulièrement difficiles pour Wayne Jones, dont la mère, Celestine Chaney, faisait partie des 10 personnes tuées par un suprémaciste blanc ce jour-là.

Jones a dit que des amis sont venus le jour de l’anniversaire et qu’ils ont parlé d’autres choses.

« 5/14 est encore tous les jours pour moi », a-t-il déclaré. « J’ai vu ma mère se faire tuer en vidéo. »

La vidéo et une photo du tireur – debout avec l’arme qu’il a utilisée, une insulte raciale vulgaire gribouillée sur son canon – sont « enracinées dans mon cerveau », a-t-il déclaré.

Tirzah Patterson et son fils de 13 ans, Jaques « Jake » Patterson – qui a perdu son père, le diacre de l’église Heyward Patterson, dans la fusillade du supermarché – ont complètement quitté la ville pour l’anniversaire. Ils n’ont pas mis les pieds au Tops Friendly Market depuis sa réouverture l’été dernier et n’ont pas assisté aux événements commémoratifs à Buffalo pour son ex-mari et les autres qui ont été tués.

« Nous ne voulons pas revivre cela », a déclaré Tirzah Patterson avant le week-end. « Nous allons partir. »

Ils ont passé le week-end de la fête des mères à Detroit et y ont assisté à un service religieux.

(astérisque)(astérisque)(astérisque)

Alors que certains viennent tout juste de franchir la barre des un an, d’autres s’occupent de ces anniversaires depuis des années.

Topaz Cooks a célébré le 10e anniversaire de la mort de son père en septembre dernier. Elle était à un mois de son 21e anniversaire en 2012 lorsque son père et plusieurs autres ont été tués par balle au travail par un homme qui a été licencié de l’entreprise de Minneapolis.

« Je n’arrive toujours pas à croire que ce qui est arrivé à ma famille », a-t-elle déclaré.

Lors des anniversaires, elle aime faire des choses que son père, Rami Cooks, aimait. L’année dernière, elle est partie en randonnée et a mangé un dessert, car son père adorait le rugelach, les oiseaux et le vent. Elle adore que ses amis lui envoient chaque année des photos de leur dessert ce jour-là avec la légende : « Pour ton papa ! »

Elle a également un journal qu’elle écrit une fois par an ce jour-là, informant son père des faits saillants, des défis et des réflexions de l’année qu’elle souhaite pouvoir partager avec lui.

Sept ans après le meurtre, Topaz Cooks a déclaré avoir souffert de SSPT alors qu’elle travaillait comme régisseuse de théâtre. Elle était surprise parce qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’il arrive si tard. L’intrigue de la production l’a peut-être déclenchée – la pièce parlait d’une femme vengeant la mort de son père.

Elle a dit qu’elle s’épuiserait à la fin des répétitions, qu’elle s’allongerait sur le sol de son bureau et qu’elle aurait l’impression de ne pas pouvoir se lever. Parfois, elle avait l’impression que sa peau vibrait ou qu’elle était en dehors de son propre corps. Il a fallu des mois de thérapie pour se sentir de nouveau en contrôle.

Parler de la perte n’est pas pour tout le monde, mais Cooks a dit que c’était important pour elle.

« Je souhaite que les gens en parlent davantage et le normalisent », a-t-elle déclaré. « Le chagrin est tellement solitaire. »

(astérisque)(astérisque)(astérisque)

Un soupçon de chute flottait dans l’air le 12 septembre, le jour où Presley a organisé une fête pour marquer le jour où sa fille et ses trois amis ont été tués et laissés à l’abandon. Il a dit qu’il voulait penser à qui était sa fille plutôt qu’à la façon dont elle était morte.

Elle aimait organiser des fêtes d’anniversaire excitantes et glamour pour ses enfants, ses amis et sa famille.

Presley a placé une découpe en carton grandeur nature de sa fille souriante dans une tenue rose près de la porte. Les invités portaient des T-shirts avec des photos d’elle et des phrases comme « Never Forgotten » et « Daddy’s #1 Angel ». À la demande de Presley, les invités ont prononcé des discours sur les choses les plus drôles dont ils se souvenaient que sa fille avait fait.

Tard dans l’après-midi, ils se sont rassemblés autour des marches de sa maison, tenant des ballons rouges, jaunes, roses et blancs, certains en relief avec des mots comme « Forever in Our Hearts ».

Les enfants aux yeux écarquillés, suivant l’exemple des adultes qui les entouraient, écoutaient tranquillement une femme chanter le chant gospel « Take Me to the King ». Presley a récité un poème que son père avait écrit des années auparavant, des mots que la fille de Presley avait adorés.

« Je rencontre le lever du soleil tous les jours sur le chemin pour obtenir le mien », a-t-il récité. « Je ne joue pas moi-même parce que je n’ai pas le temps. »

Quand il a terminé le poème, Presley a donné le signal de lâcher les ballons. Ils s’élevaient tout droit, s’élevant doucement au-dessus des toits et disparaissant dans un ciel bleu clair.

___

Aaron Morrison et Carolyn Thompson ont contribué depuis Buffalo, NY

Trisha Ahmed est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Trisha Ahmed sur Twitter : @TrishaAhmed15

___

Le père d’Ahmed, Avijit Roy, a été tué le 26 février 2015 par des militants religieux au Bangladesh. Chaque année à cette date, elle organise une fête — parce qu’il aimait les fêtes — et s’entoure des gens qu’elle aime. En février, ils ont joué à des jeux et porté un toast en son honneur.

Trisha Ahmed, Associated Press