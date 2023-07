‘Que dois-je faire, Billie ?

La superstar tunisienne Ons Jabeur s’est ressaisie après un set down pour battre la Canadienne Bianca Andreescu samedi au All England Lawn Tennis and Croquet Club pour atteindre les huitièmes de finale de l’édition 2023 de Wimbledon.

La joueuse de 28 ans a battu Andreescu 3-6, 6-3, 6-4 lors de son match de troisième tour alors qu’elle ripostait avec brio après avoir perdu le premier set contre la Canadienne de 23 ans sur le court central.

L’ancienne star du tennis britannique devenue partenaire de télé, Annabel Croft, procédait à l’interview sur le terrain après le match et a parlé à Jabeur après sa victoire de riposte pour atteindre le Ro16.

Et sans faute, Jabeur a fait rire la foule avec un humour plein d’esprit en saluant la grande joueuse de tennis Billie Jean King, qui regardait depuis les gradins.

Jabeur a crédité la Canadienne pour le dur combat qu’elle a mené malgré la défaite face à la finaliste de Wimbledon 2022.

« C’était un peu frustrant, ses amortis et ses slices étaient un peu ennuyeux, je sais ce que ressentent les autres joueuses maintenant », a plaisanté Jabeur.

« Mais vous devez faire ce que vous pouvez faire sur le terrain, surtout après aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

« Billie regarde et j’allais lui demander, que dois-je faire ? », a lancé le joueur de 28 ans dans un fou rire de la foule anglaise présente au Center Court.

« J’aimerais qu’elle ait un microphone et que nous puissions demander à Billie », a ajouté Croft avec sa propre plaisanterie alors que Billie Jean King était vue avec un sourire ravissant sur le visage.

« Nous devons parler, s’il vous plaît, après », s’est adressé Jabeur à la légende américaine de 79 ans.

Andreescu a félicité le Tunisien pour sa victoire et a évoqué l’émotion de jouer sur le court central à SW19.

« Ons est une excellente joueuse et elle a vécu ces moments de nombreuses fois récemment. Je n’y suis pas allé, mais la façon dont j’ai tout géré aujourd’hui était vraiment bonne, donc je suis très fier de moi. Évidemment, bouleversant, mais je suis définitivement fier », a déclaré le Canadien.

« Je m’imaginais jouer sur ce terrain depuis que j’avais 14, 15 ans et avoir cette opportunité était tout. C’est littéralement la cathédrale. C’est la tradition du sport. C’était vraiment amusant », a ajouté le joueur de 23 ans.

Jabeur doit affronter la Tchèque Petra Kvitova lors de sa rencontre Ro16 lundi.