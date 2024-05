Que dois-je faire après un diagnostic de cancer ?

Lorsque ma mère m’a appelé pour m’annoncer son diagnostic de cancer du poumon en 2017, mon cerveau avait du mal à suivre ce que mes oreilles entendaient. Les phrases sont venues en fragments isolés : « ombre sur une radiographie pulmonaire », « le médecin dit que j’ai besoin d’une biopsie » et « malin ». Soudain, je me suis retrouvé dans le drame du cancer, jouant un rôle inconnu : plutôt qu’un oncologue fournissant calmement des informations, contextualisant un diagnostic et élaborant un plan de traitement, j’étais le fils d’un patient, essayant d’obtenir des réponses.