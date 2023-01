Que dit votre merde sur votre santé ? 10 caractéristiques à noter

Parlons du caca. Vos selles sont l’un des indicateurs les plus importants de votre santé dont vous disposez. Je ne dis pas que vous devez suivre chaque selles. Cependant, prêter attention à ce qui se passe peut vous aider à surveiller votre santé et repérer les intolérances alimentaires vous avez peut-être manqué.

Une variation de taille, de forme et d’odeur est normale. Votre caca changera en fonction de ce que vous avez mangé et de la quantité d’eau que vous avez bue. Vous ferez l’expérience de différents types au fil du temps; cela ne devient un problème que lorsque les couleurs et les formes indésirables durent plus de quelques jours. Voici ce que la forme et la couleur de votre caca essaient de vous dire sur votre santé.

Qu’est-ce que l’échelle de forme de tabouret Bristol ?

Avant de commencer, nivelons le Échelle de forme de tabouret Bristolun outil médical qui aide à classer les selles en sept seaux, ce qui permet aux médecins d’évaluer la durée pendant laquelle les selles sont restées dans l’intestin. C’est l’échelle à laquelle vous devriez penser pour vos selles.

IRYNA NASKOVA/Getty Images



Le caca de tout le monde variera légèrement. Cependant, les selles idéales sont lisses, faciles à évacuer et brunes. Des cacas sains ne devraient pas tarder à passer. Donc, si vous restez plus de quinze minutes dans la salle de bain, vous êtes constipé. La personne moyenne fera caca quelque part entre tous les deux jours ou jusqu’à trois fois par jour.

Contactez votre médecin immédiatement si vous avez remarqué des changements importants dans les selles, du sang dans vos selles ou des douleurs abdominales.

Ce que la forme de vos selles essaie de vous dire

Morceaux durs

Les types un et deux sur le BSFS sont généralement difficiles à passer, ce qui indique une constipation. Cela se produit lorsque le les selles passent lentement à travers le système digestif, ce qui entraîne une longue période dans votre intestin. La constipation peut être causée par l’alimentation, mais elle peut aussi être liée au stress. Stress les hormones que le corps libère influencent nos processus corporels, y compris les selles.

Si vous avez souvent ce type de selles, ajouter plus de fibres à votre alimentation peut faciliter les choses. Selon la clinique Mayo, le apport recommandé en fibres pour les femmes est de 21 à 25 grammes et de 30 à 38 grammes par jour pour les hommes. La grande majorité des gens ne consomment pas assez de fibres de leur alimentation. Vous pouvez essayer des suppléments de fibres pour aider les choses.

Il est également important de s’assurer que vous buvez suffisamment d’eau pour ramollir vos selles et les laisser passer sans contrainte. Vous pouvez également ajouter plus aliments riches en magnésium et probiotiques à votre alimentation pour réduire la constipation.

Gouttes molles

Les selles caractérisées par des taches molles (type cinq) indiquent une insuffisance fibre soluble dans votre alimentation. Concentrez-vous sur l’ajout aliments riches en fibres comme les haricots, les avocats et les grains entiers. Ou, ajoutez un supplément de fibres à votre alimentation qui réguler la digestion et aider à obtenir votre retour des selles sur la bonne voie.

Cependant, prendre trop de fibres peut causer de la constipation. Généralement, cela se produit lorsque vous prenez un excès de 70 grammes par jour. Néanmoins, il est important de surveiller vos selles lorsque vous prenez des suppléments de fibres pour vous assurer que vous aidez votre digestion comme prévu.

La diarrhée

Les types six et sept sur le BSFS sont formes de diarrhée. Ce n’est pas la forme idéale de selles car il est difficile pour le corps d’obtenir les nutriments des aliments s’ils traversent trop rapidement le corps.

Nous avons tous eu la diarrhée et en aurons à l’avenir. Un cas aigu de diarrhée peut être déclenché par une maladie ou une intoxication alimentaire. Une diarrhée à long terme qui dure plusieurs semaines peut indiquer des aliments intolérances ou troubles digestifs sous-jacents. Prenez rendez-vous avec votre médecin si vous avez des diarrhées fréquentes à traiter si vous avez une inflammation chronique, syndrome de l’intestin irritable ou des sensibilités alimentaires.

Peter Cade/Getty Images



Ce que la couleur de vos selles révèle de votre alimentation

Le marron est la couleur normale du caca, avec de légères variations de teinte. Cependant, la couleur des selles peut varier en fonction de votre alimentation et des médicaments que vous prenez.

Blanc ou pâle

Vos selles ne doivent pas être crayeuses ou blanches. Parfois, cela se produit comme un effet secondaire des médicaments que vous prenez. Cependant, cela peut indiquer des problèmes de santé plus graves. Des selles blanches ou pâles peuvent indiquer que votre corps ne produit pas assez de bile, une le canal biliaire est obstruéou vous pouvez avoir une infection ou inflammation du foiepancréas ou vésicule biliaire.

Rouge

Les selles rouges peuvent être alarmantes, mais peuvent survenir à cause de sources banales comme votre alimentation. Si vous mangez beaucoup de canneberges ou de betteraves, vous remarquerez peut-être que vos selles ont une teinte rouge. Cela peut également arriver parce que vous avez consommé beaucoup de colorant alimentaire rouge ou de médicaments de couleur rouge. Les selles rouges peuvent se présenter de deux manières : un revêtement rouge ou des taches.

Plus sérieusement, les selles rouges peuvent indiquer un saignement dans le gros intestin ou le rectumqui peuvent être des symptômes de troubles comme la diverticulose, la maladie de Crohn ou des affections comme cancer du colon. Si vous n’avez rien mangé qui pourrait rendre votre caca rouge, contactez immédiatement votre médecin pour une visite.

Vert

Le caca vert est bien parfois! Il y a plusieurs raisons pour lesquelles des selles vertes peuvent se produire. Tout d’abord, vous mangez une tonne de légumes verts à feuilles – c’est la meilleure raison. C’est peut-être aussi parce que vous avez mangé beaucoup de choses avec du colorant alimentaire vert. Enfin, cela peut indiquer que votre nourriture traverse trop rapidement votre corps.

Jaune

Pour la plupart des gens, des selles jaunâtres et grasses vous indiquent que votre alimentation est trop riche en graisses. Alternativement, c’est un indicateur de malabsorption, ou votre corps n’extrait pas les nutriments de votre nourriture. Maladie coeliaque est une maladie de malabsorption souvent responsable des selles jaunes.

Noir

Le caca noir est une autre couleur que personne ne veut voir. Cependant, vos selles peuvent être noires à cause de vos médicaments. Par example, suppléments de fer ou des médicaments en vente libre comme Pepto Bismol peuvent créer une couleur noire.

Si vous n’avez eu aucune de ces choses, les selles noires peuvent également être un signe de saignement dans le tractus gastro-intestinal supérieur. Toute hémorragie interne est quelque chose à vérifier. Si vous remarquez que vos selles sont extrêmement foncées ou noires et que vous n’avez pas pris de suppléments, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant pour en trouver la source.

Autres caractéristiques des selles

Changement d’odeur

Soyons clairs : ça ne sentira jamais bon. Bien que généralement, vous savez à quoi vous attendre de votre corps en ce qui concerne l’odorat. Si vous rencontrez soudainement des selles particulièrement malodorantes ou uniques à votre corps, cela peut indiquer que quelque chose se passe.

Il peut pointer vers la maladie de Crohnla maladie coeliaque ou rectocolite hémorragique. Alternativement, cela peut signifier que vous avez une inflammation du pancréas ou de l’intestin.

Flottant

Parfois, le caca flotte parce qu’il est moins dense que les autres selles. Cela peut se produire en raison d’une alimentation riche en fibres ou d’une grande quantité de gaz. Cela peut également signifier que votre corps n’absorbe pas les nutriments comme il le devrait. Des selles flottantes de temps en temps ne sont pas un signe immédiat d’inquiétude. Des selles flottantes constantes méritent d’être mentionnées à votre médecin.

monstArrr_/Getty Images



Conseils pour garder votre digestion saine

Nous voulons tous une digestion saine. Après tout, nos intestins sont l’endroit où notre corps absorbe les nutriments dont nous avons besoin dans notre alimentation. Voici quelques conseils que vous pouvez mettre en œuvre dans votre alimentation pour garder votre intestin en bonne santé.

Bois de l’eau: La raison la plus courante pour laquelle les gens ont des selles de type un ou deux sur le BSFS est qu’ils ne sont pas boire suffisamment d’eau . L’eau aide à assouplir les selles et à les faire avancer. Si vous êtes sujet à la constipation, assurez-vous de boire beaucoup d’eau.

La raison la plus courante pour laquelle les gens ont des selles de type un ou deux sur le BSFS est qu’ils ne sont pas . L’eau aide à assouplir les selles et à les faire avancer. Si vous êtes sujet à la constipation, assurez-vous de boire beaucoup d’eau. Mangez des aliments sains pour le côlon : UN alimentation bien équilibrée fait plus que simplement donner à votre corps les nutriments dont il a besoin ; ça aide à faire caca. Assurez-vous de manger beaucoup de fruits, de légumes, de fibres et de magnésium.

UN fait plus que simplement donner à votre corps les nutriments dont il a besoin ; ça aide à faire caca. Assurez-vous de manger beaucoup de fruits, de légumes, de fibres et de magnésium. Exercice régulier: En intégrant faites de l’exercice dans votre routine quotidienne est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour rester régulier. Il diminue le temps nécessaire aux aliments pour se déplacer dans l’intestin. L’exercice maintient tout en mouvement à temps.

Les La version TL;DR de ceci est: tout le monde fait caca, et il est normal qu’il y ait des variations dans les selles. La meilleure forme de selles est longue, lisse et brune. Des changements durables dans votre caca valent la peine de rencontrer votre médecin sur le point d’exclure des conditions médicales.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.