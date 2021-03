La glande thyroïde est un organe en forme de papillon situé à l’avant de notre cou qui produit des hormones afin de réguler le métabolisme et affecte ainsi les fonctions vitales. Alors que la fertilité fait référence à la capacité de concevoir et de mener à terme un bébé. Par conséquent, l’interdépendance entre votre santé thyroïdienne et votre fertilité est une partie importante et complexe de la conception, explique le Dr Hima Deepthi, consultante en fertilité, Nova IVF Fertility, Hyderabad. Une maladie thyroïdienne non diagnostiquée et non traitée peut être une cause potentielle d’infertilité ainsi que de sous-fertilité, souligne-t-elle.

Le Dr Deepthi explique en quoi consiste le trouble thyroïdien, ses symptômes et comment l’hypothyroïdie peut affecter votre fertilité.

Troubles thyroïdiens:

Les troubles thyroïdiens font référence à un groupe de troubles qui provoquent un dysfonctionnement de la glande thyroïde, entraînant une surproduction (hyperthyroïdie) ou une sous-production (hypothyroïdie) d’hormones thyroïdiennes, de triiodothyronine (T3) et de thyroxine (T4).

Certains des troubles hypothyroïdiens les plus courants sont les maladies auto-immunes, la thyroïdite de Hashimoto, qui est assez prédominante chez les femmes. La maladie de Graves, une autre maladie auto-immune, est la cause la plus fréquente d’hyperthyroïdie.

Comment l’hypothyroïdie peut-elle affecter votre fertilité?

L’hypothyroïdie peut avoir un impact négatif sur la fertilité – à la fois dans la capacité de concevoir et la capacité de porter un fœtus à terme. Selon une étude publiée dans le Journal of Applied and Basic Medical Research, 2 à 4% des femmes en âge de procréer ont de faibles taux d’hormones thyroïdiennes, ce qui montre la prévalence des problèmes de fertilité causés par l’hypothyroïdie. Ce trouble thyroïdien peut affecter la fertilité en raison des cycles ovulatoires, des anomalies de la phase lutéale, de l’hyperprolactinémie et du déséquilibre des hormones sexuelles. Par conséquent, des niveaux thyroïdiens normaux sont essentiels pour votre fertilité, votre grossesse et pour maintenir une grossesse en bonne santé, même dans les premiers jours après la conception. Des taux anormaux de TSH peuvent interférer avec l’ovulation et, en cas de trouble thyroïdien non diagnostiqué ou mal géré, il existe une possibilité de perturbation de la phase lutéale.

Ceci est arbitré par les niveaux de progestérone. Si un trouble thyroïdien n’est pas réglementé, une patiente pourrait avoir des difficultés à tomber enceinte en raison des faibles chances d’implantation. Dans de rares cas, des fausses couches en raison d’implantations incomplètes sont également envisageables. Les signes de faibles niveaux ou de dysfonctionnement de la progestérone peuvent inclure un cycle plus court ou plus long que votre cycle menstruel typique et on peut ressentir des saignements plus légers ou plus abondants par rapport au cycle régulier. Cela signifie également des fenêtres plus longues ou plus courtes pour le saignement que les fenêtres typiques.

Hypothyroïdie et fertilité

En outre, la fertilité n’est pas une préoccupation réservée aux femmes, mais elle est généralement plus répandue chez les femmes. Les troubles thyroïdiens chez les hommes peuvent également affecter la santé globale de la fertilité d’un couple. Une fonction thyroïdienne dérégulée peut endommager la qualité et la motilité du sperme, ce qui rend difficile pour le sperme d’entrer dans l’ovule pour l’implantation.

Vous trouverez ci-dessous quelques problèmes pouvant être causés par une sous-production d’hormone thyroïdienne:

Perturbation du cycle menstruel, en raison d’une conception difficile

Interférence avec l’ovulation

Risque accru de fausse couche

Possibilité accrue de naissance prématurée

Conscience et symptômes:

Des études récentes montrent qu’environ 1 adulte indien sur 10 souffre d’hypothyroïdie, une condition dans laquelle la glande thyroïde ne produit pas suffisamment d’hormones thyroïdiennes pour répondre aux besoins de base du corps afin d’assurer un bon fonctionnement. Cette condition s’est avérée être deux fois plus répandue chez les femmes que chez les hommes et est courante chez les femmes en âge de procréer. Cela peut souvent être détecté avec un simple test sanguin de la thyréostimuline (TSH). Pourtant, de nombreuses femmes ne sont toujours pas diagnostiquées, en particulier les femmes atteintes d’hypothyroïdie infraclinique mal définie. Les symptômes courants de l’hypothyroïdie sont les suivants:

Cycles menstruels fréquents et abondants

Fatigue

Douleur musculaire

Oubli

Peau et cheveux secs

Gain de poids

Intolérance au froid

Par conséquent, il convient de surveiller régulièrement les niveaux de thyréostimuline (TSH) et de T4, en particulier avant de devenir enceinte. Ceci est particulièrement essentiel si une personne a déjà reçu un diagnostic d’hormones thyroïdiennes basses ou a fait une fausse couche. Parmi les facteurs de risque élevés figurent des antécédents familiaux de problèmes de thyroïde ou de toute autre maladie auto-immune. S’attaquer aux symptômes de l’hypothyroïdie au début des étapes de planification de la grossesse facilite le processus de traitement, ce qui peut conduire à un résultat plus efficace.